C’est 450 € de réduction pour ce laptop gaming équipé d’une RTX 4060 et d’un Ryzen 5 série 8000

Les HP Victus remplissent la mission de jouer confortablement partout et sans avoir à vider son LEP. Si vous cherchez un laptop pour jouer à un prix modéré, le HP Victus 16-s1034nf passe de 1299 euros à 749 euros sur Cdiscount

Les dernières technologies nous permettent de jouer Ă des jeux en bonne qualitĂ© pratiquement partout, mais avant les PC portables orientĂ© gaming Ă©taient très onĂ©reux, cette tendance commence Ă s’estomper depuis quelques annĂ©es avec une litanie de constructeurs s’adaptant aux marchĂ©s. Prenons le cas du HP Victus 16 qui propose une configuration intĂ©ressante avec une carte graphique RTX 4060 avec 8 Go de RAM, et un processeur AMD Ryzen 5. C’est une belle config qui permet de jouer Ă tous les derniers jeux du moment. Le Victus 16 de HP se retrouve aujourd’hui avec une ristourne de 450 euros sur Cdiscount.

Un Ă©cran Full HD de 16,1 pouces et, 144 Hz de taux de rafraichissement

Une carte graphique RTX 4060 8 Go

16 Go de RAM en DDR5 (2 x 8 Go)

Au lieu de 1199 euros, le HP Victus 16-s1034nf est aujourd’hui disponible en promotion Ă 749 euros sur Cdiscount avec le code PC100D699.

Petit prix, mais performances solides

Le HP Victus 16-s1034nf est construit avec un processeur AMD Ryzen 5 8640H lui donnant l’occasion de performer sur du multitâche et surtout sur les jeux. Associer au CPU, 16 Go de mĂ©moire vive en DDR5 qui assure une exĂ©cution rapide et fluide des programmes les plus gourmands.

Et pour parfaire le moteur, une carte graphique de chez Nvidia la RTX 4060 avec 8 Go de mémoire dédiée garantissant des graphismes de qualité, et ainsi la possibilité de jouer à tous les derniers titres du moment.

Il faut aussi prendre en compte que nous sommes sur un laptop gaming, certains jeux (notamment les dernières sorties) ne pourrons pas être jouable avec les paramètres graphiques poussés au paroxysme.

Un bel Ă©cran avec un taux de rafraichissement de 144 Hz

Ce laptop gaming dispose d’un Ă©cran Full HD en 16,1 pouces avec une rĂ©solution de 1920 x 1080 pixels, assurant des images nettes et dĂ©taillĂ©es. Le taux de rafraichissement de 144 Hz quant Ă lui garantie une fluiditĂ© optimale, qui joue sur la rĂ©duction des effets de flou et de dĂ©chirement d’images, rĂ©duisant par la mĂŞme occasion les artefacts causĂ© par ces effets.

Parlons design, le HP Victus 16 arbore un châssis moderne et Ă©purĂ©, avec un clavier rĂ©troĂ©clairĂ©. CotĂ© connectivitĂ©, le HP Victus 16 est quipĂ© d’une myriade de ports, dont un USB-C, trois ports USB-A, un HDMI 2.1 et les classiques RJ-45 et prise jack 3.5 mm. Le Wi-Fi 6 est, lui aussi, de la partie pour une expĂ©rience en ligne des plus rapide et stable.

Afin de comparer le HP Victus 16-s1034nf avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs laptop gaming du moment.

