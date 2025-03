Xiaomi déstocke ses meilleurs produits Tech pendant les ventes flash de printemps d’Amazon

Les produits Xiaomi sont connus pour leur excellent rapport qualité-prix, et quand ces derniers sont en promotions, c’est encore mieux. C’est d’ailleurs le cas à l’occasion des ventes flash de printemps d’Amazon, où l’on trouve des prix très attractifs, même sur de récentes références, comme le Xiaomi 15.

Une foule de produits bénéficient de bonnes promotions pendant les ventes flash de printemps d’Amazon et les appareils signés Xiaomi ne font pas exception. Pendant l’évènement, de nouvelles références comme le Xiaomi 15, le Redmi Note 14, ou encore le Poco X7 voient leur prix baisser, mais aussi d’autres produits de la marque, comme des montres connectées, caméras connectées… Bref, vous devriez trouver votre bonheur dans cette sélection.

Les meilleures offres Xiaomi durant les ventes flash d’Amazon

Xiaomi 15

Le nouveau Xiaomi 15 a clairement l’ambition de jouer dans la cour des grands face au Samsung Galaxy S25 et à l’iPhone 16 Pro. Pour cela, il s’équipe d’un écran lumineux, une autonomie robuste, des performances dopées par le Snapdragon 8 Elite, et une intégration poussée de l’IA avec HyperAI et Gemini. Il offre un bon rapport qualité-prix, d’autant plus avec cette offre Amazon.

Le Xiaomi 15, c’est quoi ?

Un écran OLED LTPO de 6,36 pouces avec fréquence adaptative 1 à 120 Hz

Une autonomie 20% supérieure au Galaxy S25

Les 3 capteurs photo de 50 Mpx chacun proposent de beaux résultats

De base à 1 003 euros, le Xiaomi 15 s’affiche aujourd’hui à 903 euros sur Amazon, mais si vous êtes membres Prime, vous obtenez 15 % de remise et il y a même un bonus de reprise de 200 euros. Le téléphone vous revient ainsi à 567,55 euros.

Xiaomi Redmi Note 14

Xiaomi a dégainé il y a peu sa nouvelle gamme de smartphones pas chers : les Redmi Note 14. Le plus abordable d’entre eux, le Redmi Note 14 4G, est un appareil équilibré que l’on a noté 7/10 dans nos colonnes et qui plaira avant tout aux petits budgets. Il est même encore plus abordable à l’occasion des ventes flash d’Amazon.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 14

Un écran bien calibré

Une puce Mediatek Helio G99-Ultra efficace au quotidien

Une autonomie satisfaisante

Vendu à 233 euros dans sa version 8 + 128 Go, le Xiaomi Redmi Note 14 4G s’affiche actuellement en promotion à 183 euros sur le site d’Amazon.

Xiaomi Poco C75

Aujourd’hui, même avec un budget limité à 100 euros, il est possible de dénicher de bons smartphones. Bien sûr, les concessions sont nombreuses, mais acceptables pour le prix. Le Xiaomi Poco C75 en fait partie et voit son prix chuter pendant les ventes flash d’Amazon.

Le Xiaomi Poco C75 propose…

Un grand écran de 6,88 pouces qui monte à 120 Hz

Un capteur photo principal de 50 Mpx avec mode HDR

Une grosse batterie de 5 160 mAh

Lancé à 173 euros dans sa version 8 + 256 Go, le Xiaomi Poco C75 est en ce moment remisé à 109 euros sur Amazon.

Xiaomi Poco X7

Le Xiaomi Poco X7 a beau être un smartphone entrée de gamme, il offre des finitions très bonnes avec des protections haut de gamme comme l’IP68 et le verre Victus 2 sur son écran. C’est un modèle qui offre surtout de belles performances notamment côté gaming. Alors si vous êtes habitué à lancer des jeux comme Genshin Impact, c’est l’appareil qu’il vous faut, et il coûte 21 % de moins.

Les forces du Xiaomi Poco X7

Un smartphone robuste et confortable en main

De la puissance pour vraiment pas cher

Plus d’une journée d’autonomie en jouant

Dans sa version 12 + 512 Go, le Xiaomi Poco X7 est proposé à 353 euros, mais pendant les ventes flash d’Amazon, le téléphone revient à 279 euros grâce à 21 % de remise.

Xiaomi Mi Air Pump 2

Plus rapide et moins fatigante que votre vieille pompe à air manuelle, la pompe à air électrique de Xiaomi vous simplifie la vie. Cet accessoire à petit prix devient un bon allié du quotidien, si vous roulez souvent à vélo électrique.

Pourquoi prendre cette pompe à air électrique de Xiaomi ?

Une pompe à air compacte à emmener partout avec soi

Six modes de gonflage prédéfinis

Des performances et une autonomie revues à la hausse

Au départ à 49,99 euros, la Xiaomi Mi Air Pump 2 est aujourd’hui en promotion à 41,79 euros sur Amazon.

Xiaomi Smart Camera C200

Les caméras de surveillance procurent un sentiment de sécurité. Elles sont un bon moyen de dissuader les intrus, et permettent en temps réel de suivre ce qui se passe chez soi. Pas besoin d’investir une grande somme pour pouvoir surveiller à distance votre domicile : cette petite caméra intérieure de chez Xiaomi, fait le job et tombe à moins de 20 euros.

Quelques atouts de la Xiaomi Smart Camera C200

Une caméra simple à installer avec un petit gabarit

Filme en Full HD en 360° et une vision nocturne

Le suivi des personnes

Xiaomi propose la Smart Camera C200 à 39,99 euros sur son site, mais en ce moment, on la trouve moins chère sur Amazon : 19,99 euros seulement.

Xiaomi Watch S3

Remplacé depuis peu, la Xiaomi Watch S3 est toujours une excellente tocante que l’on a adorée tester. Elle est dotée de capteurs pertinents et surtout fiables pour vos activités sportives, et ne coûte pas plus de 100 euros à l’occasion des ventes flash d’Amazon.

Les points intéressants de cette Watch S3

Un écran AMOLED de 1,43 pouce

Une personnalisation avancée

Une grosse autonomie

Au lieu de 149 euros, la Xiaomi Watch S3 est aujourd’hui disponible en promotion à 95,99 euros sur Amazon.

