Dernière chance pour profiter de ces 15 meilleures offres sur les smartphones pendant les Ventes Flash du printemps d’Amazon

Les Ventes Flash du printemps d’Amazon prennent fin aujourd’hui, le 31 mars, mais les promotions continuent de fleurir sur le site du géant du e-commerce. Les smartphones, plus particulièrement, sont l’objet de bonnes affaires, ce qu’on peut constater dans cette dernière sélection.

Les meilleurs smartphones du marché se paient au prix fort, il faut aujourd’hui compter plus de 1 000 euros pour un modèle haut de gamme, aussi est-il préférable de les acheter lors des événements commerciaux comme les Ventes Flash du printemps d’Amazon. Voici à l’heure actuelle les meilleurs bons plans sur les smartphones et il y a de sacrées pépites dans le lot !

Les meilleurs bons plans smartphone des Ventes Flash du printemps d’Amazon

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection ? Vous pouvez toujours jeter un œil à nos différents guides d’achat dans le domaine. À commencer par le guide des meilleurs smartphones testés à ce jour dans notre rédaction, ou encore celui des meilleurs iPhone pour faire plus spécifique. Enfin, pour les parents, nous avons ce guide des meilleurs smartphones pour les ados.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Les Galaxy S25 sont déjà en vente mais la gamme des Galaxy S24 reste tout de même recommandable, d’autant plus que ces derniers ont été commercialisés avec 7 ans de MAJ au programme. Le Samsung Galaxy S24 Ultra propose aujourd’hui encore l’un des meilleurs écrans du marché, des performances de pointe, une autonomie solide et les fonctions intéressantes de Galaxy AI.

Les points forts du Samsung Galaxy S24 Ultra

L’écran AMOLED lumineux et anti-reflets !

Les excellentes performances du Snapdragon 8 Gen 3

7 ans de MAJ majeures pour Android et One UI

Au lieu de 1 589 euros euros, le Samsung Galaxy S24 Ultra (512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 1 289 euros sur Amazon.

Trop cher ? Sachez que le Samsung Galaxy S24 Plus (256 Go) est lui aussi en promotion. Au lieu de 1 169 euros en temps normal, il est disponible en promotion à 919 euros.

Xiaomi Poco F7 Pro

Xiaomi vient de dévoiler les nouveaux Poco F7 Ultra et Poco F7 Pro. Ce dernier ne manque pas d’intérêt et offre un bon équilibre entre performances et efficacité. Les joueurs comme les utilisateurs en quête de puissance à prix contenu devraient donc y trouver leur bonheur. D’ailleurs, lors des ventes flash de printemps d’Amazon, il coûte 100 euros de moins.

Les points forts du Xiaomi Poco F7 Pro

Un design de bonne facture

Un smartphone sous Snapdragon 8 Gen 3 à 650 euros !

Une bonne partie photo avec le capteur principal

Au lieu de 649,90 euros, le Xiaomi Poco F7 Pro (512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 519,90 euros sur Amazon. N’oubliez pas de cocher le coupon vendeur pour l’obtenir à ce prix.

Si vous voulez encore mieux, vous pouvez viser le Xiaomi Poco F7 Ultra (512 Go, AMOLED 2K 120 Hz, Snapdragon 8 Elite, Charge 120 W), lui aussi en promotion pendant les Ventes Flash du printemps d’Amazon. Au lieu de 799,90 euros en temps normal, il est disponible à 709,90 euros. N’oubliez pas de cocher le coupon vendeur pour l’obtenir à ce prix.

Realme 14X

Depuis son grand retour en France, Realme ne fait pas les choses à moitié. La marque chinoise s’est imposée comme un acteur incontournable du marché de l’entrée de gamme, en multipliant les modèles accessibles et performants, un peu comme le fait Xiaomi qui semble vouloir encore plus asseoir son statut de conquérant.

Les points forts du Realme 14X

Un écran IPS-LCD rafraîchi à 120 Hz

Un capteur photo de 50 Mpx

Un MediaTek Dimensity 6300 avec 6 Go de RAM

Au lieu de 199,99 euros, le Realme 14X est aujourd’hui disponible en promotion à 149,99 euros sur Amazon.

Google Pixel 9 Pro

La dernière génération des smartphones de Google est celle de la maturité. Outre un design plus premium et une partie photo époustouflante, la série des Pixel 9 se démarque surtout pour ses nombreuses fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées. Et la version Pro du Pixel 9 est certainement celle qui incarne le mieux la philosophie de cette génération. Quoi qu’il en soit, il voit son prix fortement baisser chez Amazon durant les Ventes Flash de Printemps.

Les points forts du Google Pixel 9 Pro

Un design dans l’air du temps et un écran très lumineux

Un volet photo bien exécuté

Un suivi logiciel de 7 ans !

Au lieu de 1 099 euros, le Google Pixel 9 Pro (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros sur Amazon, et une coque est offerte.

Xiaomi Redmi Note 14

Xiaomi a dégainé il y a peu sa nouvelle gamme de smartphones pas chers : les Redmi Note 14. Le plus abordable d’entre eux, le Redmi Note 14 4G, est un appareil équilibré que l’on a noté 7/10 dans nos colonnes et qui plaira avant tout aux petits budgets.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 14

Un écran bien calibré

Une autonomie satisfaisante

Une puce MediaTek Helio G99-Ultra efficace

Au lieu de 233 euros, le Xiaomi Redmi Note 14 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 183 euros sur Amazon.

Realme GT 7 Pro

Arrivé en décembre 2024 sur le marché français, le Realme GT 7 Pro est un smartphone premium qui se démarque de la concurrence sur bien des points. Il pense « surpasser l’iPhone 16 Pro Max », et pour cela, il n’hésite pas à proposer une fiche technique costaud. Bref, un smartphone haut de gamme, qui diffère grandement des autres modèles plus abordables de la marque.

Les points forts du Realme GT 7 Pro

Design soigné et écran bien calibré

Les performances du Snapdragon 8 Elite

L’autonomie au top !

Au lieu de 999,99 euros, le Realme GT 7 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 749,99 euros sur Amazon.

Nothing CMF Phone 1

Lancé cet été, le Phone 1 de CMF (sous-marque du britannique Nothing) est un petit bijou qui se situe entre l’entrée et le milieu de gamme. Hormis le Glyph aux abonnés absent ici, ce smartphone peut compter sur une personnalisation poussée de son interface et sur les performances surprenantes de son MediaTek Dimensity 7300.

Les points forts du Nothing CMF Phone 1

Un bel écran à 120 Hz

De belles performances pour le prix

Une interface soignée

Au lieu de 239 euros, le Nothing CMF Phone 1 est aujourd’hui disponible en promotion à 189 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy A35

Avec le Samsung Galaxy A36 disponible depuis quelque temps, son prédécesseur a toutes ses chances de devenir plus intéressant d’un point de vue tarifaire. C’est le cas lors des Ventes Flash du printemps d’Amazon durant lesquelles ce smartphone du milieu de gamme profite d’une baisse de 100 euros. On profite ainsi d’une fiche technique équilibrée à un très bon rapport qualité-prix.

Les points forts du Samsung Galaxy A35

Un beau design et un écran correct

Des performances au rendez-vous

L’interface One UI avec ses fonctionnalités

Au lieu de 399 euros, le Samsung Galaxy A35 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 299 euros sur Amazon.

Realme 14 Pro

Depuis quelques temps déjà, Realme propose des smartphones de plus en plus portés sur l’esthétisme et ce Realme 14 Pro n’y échappe pas avec son « Unique Pearl Design ». Une innovation qui change le coloris blanc nacré en bleu vif selon la température extérieure. Ce smartphone se distingue aussi du côté de la photo avec son module circulaire et son flash MagicGlow optimisé pour les portraits nocturnes. Le must ? Son prix pendant les Ventes Flash du printemps d’Amazon.

Les points forts du Realme 14 Pro

Un design avec effet thermochromique du plus bel effet

Un Snapdragon 7s Gen 3 pour les performances

Le triple flash MagicGlow pour les portraits nocturnes

Au lieu de 429,99 euros, le Realme 14 Pro (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 299,99 euros sur Amazon. Il faut cocher le coupon pour le payer à ce prix.

OnePlus Nord 4

Le lancement du OnePlus Nord 4 remonte un peu, au mois d’août 2024 pour être précis, et pourtant, son souvenir est encore très présent tant il a marqué positivement les esprits. Ce smartphone du milieu de gamme jouit d’une fiche technique qui tient la route, surtout dans la version qui nous intéresse (16 Go de RAM + 512 Go), mais profite surtout d’une longévité logicielle alléchante, avec une promesse de 6 ans de mises à jour.

Les points forts du OnePlus Nord 4

Le design unibody

L’écran bien calibré

La puissance équilibrée

Au lieu de 599 euros, le OnePlus Nord 4 (512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 429 euros sur Amazon.

Si vous cherchez encore plus abordable, sachez que le OnePlus Nord CE 4 Lite est aussi en promotion sur Amazon. Au lieu de 329 euros, il est disponible à seulement 199 euros.

Realme 12 Pro Plus

Acteur ancré dans l’entrée et le milieu de gamme, Realme s’est également lancé dans le semi-premium, le milieu de gamme juste en-dessous du haut de gamme. Le Realme 12 Pro Plus en est un exemple. En plus de propose un design particulier dont le module photo fait penser à la lunette d’une montre de luxe, ce smartphone propose un écran d’excellente facture mais aussi la recharge SuperVOOC pour sa batterie de 5 000 mAh.

Les points forts du Realme 12 Pro Plus

Une dalle AMOLED de 6,4 pouces rafraîchie à 120 Hz

De bonnes performances avec le Snapdragon 7s Gen 2

Une batterie de 5 000 mAh avec une recharge de 67 W

Au lieu de 499,99 euros habituellement, le Realme 12 Pro Plus (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 299,99 euros chez Amazon.

Xiaomi Poco C75

Lancé en automne 2024, le Xiaomi Poco C75 est l’un des derniers représentants d’une longue liste de smartphones d’entrée de gamme du constructeur chinois. Même en n’investissant pas beaucoup dans un smartphone, on peut avoir quelque chose de bonne facture, comme un écran rafraîchi à 120 Hz et un capteur photo de 50 Mpx avec mode HDR en l’occurrence.

Les points forts du Xiaomi Poco C75

Un écran de 6,88 pouces en HD+ et rafraîchi à 120 Hz

Un capteur principal de 50 Mpx avec mode HDR

Une batterie de 5 160 mAh pour 2 jours d’autonomie

Au lieu de 173 euros, le Xiaomi Poco C75 (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 109 euros sur Amazon.

