Le CMF Phone 1 est un vrai concept de smartphone personnalisable avec une belle fiche technique bradé à -30 % pour la fin du Prime Day

Le Phone 1 de CMF est le premier smartphone de la marque, qui reprend l’ADN de la maison mère Nothing. Une entrée de gamme originale à petit prix pour le Prime Day qui passe de 239 euros à 169 euros.

Le CMF Phone 1 est un entrée de gamme atypique qui mise sur le côté personnalisation pour se démarquer de la concurrence. La coque arrière est en plastique et peut-être retirée et remplacée par un des trois coloris proposés par la marque. Celle-ci propose même les plans 3D de la coque pour une impression maison. Et ce n’est pas tout, avec sa vis, vous pouvez ajouter des accessoires. C’est un peu gadget, mais ça lui donne ce petit plus qui le rend attirant, surtout qu’en ce moment et jusqu’à la fin du Prime Day, il bénéficie d’une réduction de 70 euros sur Amazon.

Les avantages du CMF Phone 1

Les performances incroyables par rapport au prix affiché

L’écran de 120 Hz est d’excellente qualité

Pas de bloatwares, il arrive tout clean

Le CMF Phone 1 a été lancé il y a un an pour 239 euros. Un prix déjà bien attractif qui l’est encore plus pour le Prime Day puisqu’il passe à 169 euros.

Un smartphone plus équilibré que de raison

Le CMF Phone 1 est un bon petit smartphone de taille et de poids raisonnables puisqu’il fait 164 x 77 x 8,2 mm pour 197 g environ. Il tient bien en main et propose un bel et grand écran AMOLED de 6,67 pouces qui affiche de la Full HD+ avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une bonne fluidité. C’est l’un des atouts du smartphone d’ailleurs, la qualité de son écran, compte tenu du prix demandé. En plus il prend en charge l’HDR10+ pour de plus belles couleurs, même si les bordures d’écran sont un peu épaisses.

Comme mentionné plus haut, tout l’aspect personnalisation est là aussi pour le caractériser. Entre la coque interchangeable et les accessoires à visser à l’arrière, vous pouvez lui donner le look que vous souhaitez. Mais CMF ne se contente pas de faire dans le clinquant, la marque propose quelque chose de solide techniquement parlant.

Une autonomie qui laisse la concurrence sur le carreau

Le Phone 1 fonctionne avec une batterie de 5 000 mAh qui permet une autonomie pouvant pousser jusqu’à deux jours en usage modéré. Difficile de faire mieux dans cette gamme de prix. Même si vous en faites un usage mixte un peu plus intensif, vous tiendrez largement la journée. La charge rapide de 33W permet de faire le plein en 1 h 15, ce n’est pas le plus efficace du marché, mais ça fait amplement l’affaire.

Là où le CMF Phone 1 ne brille pas particulièrement, c’est sur les photos. Un capteur principal de 50 Mpx et un second capteur de 2 Mpx pour des résultats honnêtes de jour, même si en mode nuit ça reste limité. Il filme en 4K à 30 fps mais il n’y a pas de stabilisation optique. Pas d’ultra grand-angle ni de capteur macro, ce qui limite la polyvalence.

Découvrez le test du CMF Phone 1 sur Frandroid pour avoir accès à tous les détails sur cette excellente surprise.

Notre guide d’achat sur les meilleurs smartphones à moins de 200 euros vous permet de trouver des modèles fiables sans débourser des sommes folles.

