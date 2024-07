Le Nothing CMF Phone 1 est là avec une étonnante particularité

Nothing faisait monter le battage médiatique autour de son prochain smartphone, il est enfin là. Voici le Nothing CMF Phone 1, un smartphone pas cher qu'on peut démonter soi-même, pour changer la coque, mais pas que.

La marque Nothing est surtout connue pour ses écouteurs et ses smartphones. Mais elle a lancé il y a quelque temps CMF, une marque dédiée aux produits d’entrée de gamme. Cette dernière se lance à son tour sur le marché des smartphones, avec un modèle 100 euros moins cher que le Nothing Phone (2a) : le CMF Phone 1.

Design simple et démontable : la recette du CMF Phone 1

La coque en plastique du Phone 1 de CMF peut en fait se retirer : elle n’est retenue que par cinq vis qu’on peut enlever soi-même. Malheureusement, cela ne permet pas d’accéder aux composants, ni même à la batterie. C’est la déception, surtout au vu de ce que pouvait laisser entendre la communication de Nothing.

Ce à quoi ça sert, c’est de changer la coque. Vous pouvez acheter le smartphone dans l’un des quatre coloris disponibles, mais aussi acheter une autre coque d’une autre couleur. De quoi changer l’apparence de son smartphone, sans ajouter une coque de protection, pas toujours jolie et qui peut être encombrante. Bien que, selon un récent sondage auprès de notre lectorat, beaucoup utilisent une coque de protection.

Autre idée de Nothing : la molette. En fait, il ne s’agit pas d’une molette, mais d’une cinquième vis, située en bas à droite de la façade arrière. En la changeant, on peut fixer des accessoires : CMF vend ainsi une lanière, un porte-cartes ainsi qu’un pied. Jusqu’à maintenant, nous pensions qu’elle agissait logiciellement et qu’elle pouvait déclencher certaines actions, mais il n’en est rien.

Quant à l’écran, il s’agit d’une dalle Amoled LTPS de 6,67 pouces avec une définition de 1080 par 2400 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le tout avec une couverture des couleurs P3 et la compatibilité HDR10+. Le tout est souligné avec l’interface du téléphone, à savoir Nothing OS 2.6, basée sur Android 14. Elle offre un design très sobre en noir et blanc ainsi que moult widgets et quelques options de personnalisation. Malheureusement, nous n’aurons droit qu’à deux mises à jour majeures et trois années de patchs de sécurité.

Un smartphone Nothing pas cher, avec des concessions techniques

Pour faire fonctionner le Nothing CMF Phone 1, le constructeur a fait le choix du MediaTek Dimensity 7300 5G gravé en 4 nm. Il est propulsé par 8 Go de RAM (ainsi que par 8 Go de mémoire vive virtuelle). Pour le stockage, on peut compter sur 256 Go, auxquels on peut ajouter jusqu’à 2 To grâce à une carte microSD.

Sur le volet photo, trois capteurs photo sont présents :

Un capteur principal Sony de 50 Mpx, champ de vision de 79°, f/1,8, EIS ;

Un capteur de portrait x2 de 2 Mpx ;

Un capteur selfie de 16 Mpx.

Nothing a en effet fait le choix de ne pas intégrer de capteur ultra-grand-angle, mais un capteur de profondeur/portrait. Enfin, le tout est alimenté par une batterie de 5000 mAh, qui peut être rechargée à une puissance maximale de 33 W. 20 minutes de charge doivent offrir jusqu’à 50% de batterie supplémentaire. Aussi, le Nothing CMF Phone 1 profite de la charge inversée à 5 W maximum.

Prix et disponibilité du Nothing CMF Phone 1

239 euros : c’est le prix du Nothing CMF Phone 1, qui est vendu sur le site de Nothing ainsi que sur Amazon. Le téléphone est d’ores et déjà disponible dans les coloris noir, vert clair et orange. Les deux premiers ont un revêtement plastique, tandis que le dernier a un revêtement simili-cuir.