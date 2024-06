Mais à quoi sert cette molette au dos du prochain smartphone Nothing ?

La date de sortie du CMF Phone 1 n'est pas encore annoncée, mais ça se rapproche très vite. Une vidéo de la molette du smartphone a fuité : de quoi voir un peu mieux à quoi ressemblera le prochain smartphone de Nothing, mais pas de savoir à quoi servirait ce bouton.

La marque Nothing l’avait officialisé la semaine dernière : le CMF Phone 1 existe. Il devrait mélanger un design assez joli pour un petit prix, tout en proposant un rapport qualité/prix intéressant. De premières fuites ont déjà parcouru le web, mais là, c’est carrément une vidéo montrant de plus près la molette.

Une vidéo de la molette du CMF Phone 1 : à quoi servira-t-elle ?

C’est le groupe Equal Leaks qui a partagé sur son canal Telegram ce qui semble être une vidéo promotionnelle pour le CMF Phone 1. On y voit ce qui paraît être la molette qui se situera en bas à droite du dos du smartphone : elle tourne.

Pour l’instant, on ignore totalement à quoi elle pourrait bien servir : les fuites ne l’ont pas révélé. Il ne devrait pas s’agir du changement du volume et il est d’ailleurs possible que la molette ne soit fonctionnelle que lorsque le smartphone est déverrouillé. En effet, si on le laisse dans sa poche, la molette pourrait tourner toute seule.

Sauf qu’on peut vouloir changer le volume de sa musique, tout en laissant son smartphone dans la poche. Ainsi, elle pourrait plutôt servir à des fonctionnalités plus « intelligentes », à contrôler certaines choses.

Ce qu’on sait du CMF Phone 1, le prochain smartphone de Nothing

Ce futur smartphone devrait être une version moins bonne du Nothing Phone (2a) apparu plus tôt dans l’année. Il serait vendu à 220 euros environ en Inde, mais on ignore s’il arrivera chez nous.

Côté fiche technique, Nothing aurait fait le choix du SoC Dimensity 7300 de MediaTek, avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage (extensibles via une carte microSD). L’écran serait une dalle Oled FHD+ de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sur le volet photo, le CMF Phone 1 serait équipé d’un capteur photo principal de 50 Mpx, ainsi que d’un capteur secondaire (dont on ignore la nature), en plus d’un capteur selfie de 16 Mpx. Quant à la batterie, elle aurait une capacité de 5000 mAh pour une puissance de charge de 33 W. Enfin, on devrait avoir droit à Nothing OS 2.6 basé sur Android 14 pour interface.