CMF Phone 1 : une image et une fiche technique pour le prochain smartphone Nothing

Le CMF Phone 1 fait de nouveau parler de lui : des fuites révèlent une partie de son design et de sa fiche technique. De quoi savoir à peu près à quoi s'attendre pour ce futur smartphone Nothing.

La semaine dernière, Nothing annonçait le CMF Phone 1 : un smartphone Ă petit prix qui veut quand mĂŞme proposer un design plutĂ´t pop. Très peu d’informations avaient Ă©tĂ© donnĂ©es, mais on peut s’attendre Ă ce qu’il soit vendu moins cher que le Nothing Phone (2a), disponible Ă partir de 349 euros chez nous. Des fuites rĂ©vèlent quelques dĂ©tails sur ce futur smartphone pas cher.

Un design avec un coloris orange et une petite molette

Les rumeurs rapportĂ©es par 91Mobiles indiquent que ce smartphone CMF pourrait en fait ĂŞtre une version moins chère du Nothing Phone (2a), sans l’interface Glyph avec les LED et avec un SoC un peu moins puissant. CĂ´tĂ© design, le smartphone devrait ĂŞtre livrĂ© avec une option qui permettra de remplacer la face arrière : plusieurs coloris seraient disponibles. La face arrière prĂ©sente par dĂ©faut aurait une finition cuir si l’on en croit les images. Pour le moment, on ignore totalement Ă quoi pourrait servir la couronne rotative en bas Ă droite du smartphone.

Selon 91Mobiles et le leaker Yogesh Brar, le CMF Phone 1 serait vendu en Inde au prix de 19 999 roupies pour le modèle le moins cher. Ce qui correspond Ă 222 euros environ : s’il arrive en France, ce smartphone pourrait ĂŞtre un peu plus cher (taxes, importation, etc.).

Ce qu’on sait de la fiche technique du CMF Phone 1

Le CMF Phone 1 devrait ĂŞtre Ă©quipĂ© de la puce Dimensity 7300 de MediaTek. Une puce qui serait Ă©paulĂ©e par 6 ou 8 Go de RAM (en LPDDR4x) et par 128 ou 256 Go de stockage (en UFS 2.2), extensible Ă l’aide d’une carte microSD. Il serait dotĂ© d’une dalle Oled FHD+ de 6,67 pouces de diagonale et qui proposerait un taux de rafraĂ®chissement de 120 Hz.

CĂ´tĂ© photo, on trouverait un capteur photo principal de 50 Mpx, un capteur secondaire (on ignore s’il s’agirait d’un ultra-grand-angle, d’un macro ou d’un capteur de profondeur) ainsi que d’un capteur selfie de 16 Mpx. La batterie pourrait avoir une capacitĂ© de 5 000 mAh et ĂŞtre rechargĂ©e Ă une puissance maximal de 33 W. Enfin, le CMF Phone 1 devrait en toute logique sortir sous Android 14 avec l’interface Nothing OS 2.6.