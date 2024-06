Nothing annonce le CMF Phone 1, un smartphone mêlant petit prix et design pop

Nothing a annoncé lancer prochainement le premier smartphone de sa sous-marque, CMF. Son petit nom : le CMF Phone 1. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup sur ce modèle, si ce n'est qu'il sera orange et qu'il devrait proposer un bon rapport qualité/prix.

On le sentait venir, puisque Nothing faisait monter le battage médiatique et sur les réseaux sociaux autour d’un nouveau produit. On s’attendait à un smartphone et c’est le cas, mais il ne s’agit pas d’un smartphone Nothing. C’est en fait l’arrivée du CMF Nothing Phone 1, CMF étant une marque plus abordable gérée par Nothing.

Le CMF Phone 1, c’est quoi ?

Nothing a été avare de détails : il ne s’agit ici que d’un teasing de ce smartphone. La description indique seulement ceci : « tirant parti de l’innovation de l’attention méticuleuse portée au design de Nothing, il constitue un merveilleux point d’entrée à l’ensemble de notre écosystème de produits. Quand d’autres négligent cette catégorie, nous lui accordons toute notre attention. »

On imagine donc que Nothing prévoit de lancer un smartphone d’entrée de gamme. Les coloris disponibles devraient être l’orange et le noir au moins. En effet, la marque avait partagé sur X un détail d’une visse sur du plastique noir : il est possible que ce soit un morceau du CMF Phone 1.

Sur le design du smartphone, on aperçoit une roue légèrement crantée : la marque n’a rien dit dessus, donc on ignore ce à quoi elle pourrait bien servir. Et si elle permettait de changer le volume ? Pour le moment, seules des suppositions subsistent. Il est également possible que cette roue crantée n’existe tout bonnement pas sur le smartphone.

Par ailleurs, le PDG de la marque Carl Pei a indirectement officialisé le Nothing Phone (3) : il a déclaré que dès l’année prochaine, il profiterait de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. On ne sait pas quand il sortira : Nothing pourrait le prévoir pour cet été, ou bien le décaler.

Même chose pour le CMF Phone 1 : aucune date de présentation ou de sortie n’a été indiquée, ni même de prix. Avec cette annonce, on s’attend cependant à en apprendre davantage sur ce smartphone pas cher dans les semaines à venir. Concernant son prix, il devrait être situé en dessous du smartphone le moins cher de Nothing, à savoir le Nothing Phone (2a) vendu 349 euros.