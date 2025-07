Nothing lance sa nouvelle montre par chère, la CMF Watch 3 Pro, avec ChatGPT au poignet

Nothing a dévoilé sa nouvelle montre accessible, la CMF Watch 3 Pro, qui profite d’un GPS amélioré et de ChatGPT accessible au poignet.

La CMF Watch 3 Pro de Nothing // Source : Nothing

Si Nothing n’a jusqu’à présent lancé aucune montre connectée en son nom propre, le constructeur britannique s’y est pourtant essayé à plusieurs reprises avec sa gamme plus accessible CMF.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées pas chères en 2025 ?

Après deux premiers modèles de montres connectées lancées en 2023 et 2024 — les CMF Watch Pro et CMF Watch Pro 2 — c’est désormais au tour de la CMF Watch 3 Pro d’être officiellement présentée ce mardi.

Pour sa nouvelle montre connectée pas chère, Nothing conserve les éléments qui faisaient la force de son précédent modèle. On va donc retrouver le même design circulaire avec une lunette amovible permettant de personnaliser l’aspect de la montre — un choix de design également utilisé par Xiaomi sur sa Xiaomi Watch S4.

En outre, la CMF Watch 3 Pro embarque un écran Amoled de 1,43 pouce de diamètre, plus grand que sur la précédente version, tout en gardant un boîtier de format identique — 4,7 x 4,7 x 1,44 cm. Toujours concernant l’affichage, la montre profite d’une définition de 466 x 466 pixels, soit une densité de 326 pixels par pouce. La CMF Watch 3 Pro est capable d’atteindre un pic de luminosité de 670 cd/m².

Un nouveau suivi GPS plus précis et ChatGPT au poignet

Bien évidemment, Nothing a intégré un capteur cardio optique pour évaluer la fréquence cardiaque toute la journée, la nuit ou durant les entraînements. La CMF Watch 3 Pro peut également analyser le taux d’oxygène sanguin et les mouvements. Surtout, elle profite d’une nouvelle puce GPS double fréquence (L1+L5) compatible multi-GNSS (GPS, Galileo, QZSS et Beidou).

Nothing met par ailleurs l’accent sur des fonctionnalités proposées par l’IA générative embarquée dans sa montre. C’est le cas notamment des résumés d’entraînement par IA pour bénéficier de conseils personnalisés ou de l’intégration de ChatGPT embarqué dans la montre en guise d’assistant vocal. Il est possible de discuter avec l’IA générative d’OpenAI à l’aide du micro et du haut-parleurs, accessibles aussi pour les appels téléphoniques.

Du côté de la résistance, la CMF Watch 3 Pro est certifiée IP68 et pourra donc résister à une chute dans l’eau. Enfin, pour l’autonomie de sa montre, Nothing annonce jusqu’à 13 jours d’utilisation en mode classique ou 4,5 jours avec affichage always-on.

Prix et disponibilité de la CMF Watch 3 Pro

La CMF Watch 3 Pro est disponible dès à présent en France au prix de 99 euros. Elle est déclinée en trois coloris : orange, gris clair ou gris foncé.