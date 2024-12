Nothing CMF Watch Pro 2 : cette récente montre connectée chute déjà sous les 50 €

Après une première CMF Watch Pro en demi-teinte, Nothing a lancé cet été sa CMF Watch Pro 2, qui a profité de quelques améliorations. Aujourd’hui, on peut la trouver à 49 euros au lieu de 69 euros sur Cdiscount.

La CMF Watch Pro 2 de Nothing // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est cet été que Nothing a ajouté une nouvelle référence de montre connectée dans son catalogue CMF, sa marque dédiée aux produits abordables. Voici donc la CMF Watch Pro 2, qui vient corriger certains défauts de sa prédécesseure. Elle n’est certes pas parfaite, mais ses points positifs sont tout de même nombreux. L’un d’eux, c’est évidemment son prix accessible qui chute d’ores et déjà sous les 50 euros pour cette fin d’année 2024.

Ce qu’il faut savoir sur la CMF Watch Pro 2

Un design personnalisable

Un bon suivi de la fréquence cardiaque

120 sports différents pris en charge

Une autonomie correcte

Lancée à 69 euros, la Nothing CMF Watch Pro 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 49 euros sur Cdiscount.

Un design un brin futuriste et modulable

Alors que la première CMF Watch Pro adoptait un design carré avec des bordures plates, Nothing a souhaité faire autrement pour sa deuxième montre connectée abordable. La CMF Watch Pro 2 présente ainsi un format rond avec des cornes et une lunette plutôt bombée autour de l’écran. En revanche, contrairement à la première smartwatch du fabricant, le look de cette montre est personnalisable : la lunette peut être détachée du reste du boîtier et remplacée par une lunette d’une autre couleur, ou bien plate au lieu de bombée. Dans l’ensemble, cette montre est plutôt élégante et on apprécie son côté rétrofuturiste qui l’aide à se différencier.

Autre point fort de son design, la CMF Watch Pro 2 est certifiée IP68 et peut donc résister à une immersion à faible profondeur. Attention, elle n’est pas adaptée à la plongée. Côté écran, on a ici droit à une dalle Amoled ronde de 1,32 pouce avec une définition de 466 × 466 pixels. Elle propose par ailleurs un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité maximale limitée à 620 cd/m². C’est mieux que sur la Watch Pro 1 (600 cd/m²), mais cela reste un peu juste pour une utilisation confortable en plein soleil. Toutefois, la Watch Pro 2 est dotée d’un capteur de luminosité ambiante, contrairement au modèle précédent.

Un bon suivi cardio

Côté suivi d’activité et santé, la CMF Watch Pro 2 renferme de nombreux capteurs : accéléromètre pour compter le nombre de pas, capteur photopléthysmographique pour l’analyse de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2)… La montre peut aussi analyser votre sommeil. Au niveau de la fréquence cardiaque, celle-ci se révèle bien plus fiable et précise que celle offerte par la Watch Pro première du nom, malgré quelques petits ratés, mais rien de grave cependant.

Côté sport, la marque promet que sa montre peut mesurer jusqu’à 120 sports différents. Les données d’entraînement peuvent même être synchronisées avec Apple Santé, Google Health Connect et Strava. Sachez néanmoins que lors de notre test, l’export automatique vers Strava a connu quelques soucis. Et côté GPS, le suivi n’est malheureusement pas des plus précis…

Enfin, concernant son autonomie, la CMF Watch Pro 2 embarque une batterie de 305 mAh. Au cours de notre test, avec plusieurs paramètres activés, nous avons pu utiliser la montre pendant 76 heures, soit un peu plus de trois jours, avant qu’elle ne tombe à court de batterie. Une autonomie plus que correcte, donc. Pour la recharge, il faudra passer par un câble USB-A avec des connecteurs magnétiques, et passer de 0 à 100 % de batterie met environ 1 h 45.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Nothing CMF Watch Pro 2.

