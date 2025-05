Atypique avec son look rétrofuturiste, la smartwatch Nothing CMF Watch Pro 2 est à -42 %

La Nothing CMF Watch Pro 2 est une montre connectée d’entrée de gamme avec de bonnes performances et une autonomie de 11 jours, à retrouver pour 40,28 euros au lieu de 69,99 euros sur Amazon.

La montre CMF Watch Pro 2 de Nothing // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Après le succès de ses smartphones, Nothing diversifie ses activités et propose aussi des montres connectées, avec la même direction artistique. À savoir un look original qui arbore un design rétro, mais qui propose des fonctions avancées. Le tout avec le standing d’une entrée de gamme, donc il ne faut pas s’attendre à des folies. Mais pour à peine 40 euros, vous avez quand même une bonne smartwatch avec une interface simple, un design personnalisable et une bonne autonomie.

Les points forts de la Nothing CMF Watch Pro 2

Une autonomie de 11 jours avec une seule charge

Le design de Nothing, toujours aussi plaisant

L’IA sur les appels qui élimine les bruits environnants

Une Nothing CMF Watch Pro 2 coûte d’habitude 69 euros. Mais sur Amazon, les quatre coloris sont en promo, mais le moins cher, c’est le Ash Grey qui passe à 40,28 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Nothing CMF Watch Pro 2. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une smartwatch qui ne paye pas de mine

Nothing débarque dans le domaine des montres connectées par le biais de sa sous-marque CMF, qui propose des produits orientés très grand public. La CMF Nothing Watch Pro 2 est une avancée significative par rapport au premier modèle. La première grosse différence, c’est qu’on passe d’un boitier rectangulaire à un boitier rond, ce qui explique son côté classique. Ce qui est bon sur cette montre, c’est qu’il est possible de la personnaliser.

Vous pouvez changer la lunette et le bracelet, pour s’adapter à votre style. Vous retrouvez en surface un bouton qui fait office de lunette rotative avec un petit point orange, qui rappelle la DA de CMF. Globalement, elle est plutôt jolie et élégante, elle est en plus certifiée IP68 donc vous pouvez aller vous baigner avec. Évitez juste les grandes profondeurs puisqu’elle n’est pas certifiée pour la plongée.

Un bel écran Amoled tactile avec une autonomie solide

Levez le poignet pour profiter de son écran Amoled de 1,32 pouce qui affiche une définition de 466 x 466 pixels, pour une densité de 353 ppp. Pour info, c’est mieux que ce que propose une Samsung Galaxy Watch 6 ou une Apple Watch Series 9. Avec le taux de rafraîchissement à 60 Hz, la navigation est fluide, par contre la luminosité à 620 cd/m² fait que l’utilisation en plein soleil est un peu juste. Vous pouvez personnaliser l’écran avec plus de cent cadrans disponibles, dont six inclus nativement dans la montre.

Bien sûr, elle est dotée de tous les capteurs qui vous permettent de suivre votre état de santé et vos entrainements sportifs. Si le suivi de la fréquence cardiaque est plutôt efficace, on regrette que le suivi GPS ne soit pas assez précis. Mais il faut rappeler que la montre est à 40 euros, ce qui fait tout relativiser. Pour l’autonomie, vous pouvez compter sur elle pendant 11 jours avec une seule charge, même si ce chiffre varie en fonction de l’usage que vous en faites.

La Nothing CMF Watch Pro 2 est passé sur le banc de test et a obtenu la note de 7/10. Vous pouvez découvrir le pourquoi du comment en consultant notre avis complet.

Pour comparer cette montre avec d’autres modèles disponibles, vous avez notre guide d’achat sur les meilleures smartwatch du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.