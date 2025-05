Malgré la sortie des CMF Buds 2, les premiers Nothing CMF Buds valent toujours le coup, surtout à moins de 30 €

Les CMF Buds 2 ont beau avoir été lancés le mois dernier, leurs prédécesseurs, les CMF Buds, ont encore de beaux jours devant eux. Et en ce moment, ils deviennent encore plus intéressants, affichés à 25,90 euros au lieu de 39,99 euros.

C’est en avril dernier que Nothing a annoncé la commercialisation de trois nouvelles paires d’écouteurs sans fil, dont les successeurs des premiers CMF Buds de 2024. Aujourd’hui, ce ne sont pas les CMF Buds 2 qui sont à l’honneur, mais plutôt leurs prédécesseurs, qui restent des écouteurs dignes d’intérêt grâce à leur réduction de bruit active, leur boîtier original et pratique ou encore leur petit prix. Actuellement, on les trouve même en promotion à moins de 30 euros.

Les points essentiels des Nothing CMF Buds

Un boîtier avec une molette pratique

La réduction de bruit active disponible

Une bonne autonomie

Lancés à 39,99 euros, les Nothing CMF Buds sont aujourd’hui proposés à 25,90 euros chez AliExpress.

Des écouteurs sans fil dans un boîtier particulier

Les Nothing CMF Buds sont des écouteurs sans fil intra-auriculaires dotés d’un embout en silicone et d’une tige qui promet un bon maintien dans l’oreille. Ils sont également certifiés IP54, et donc résistants aux éclaboussures et à la poussière. Ce qui va réellement leur permettre de se différencier sur le marché, c’est non seulement le coloris orange très pop que la marque propose pour l’une de leurs variantes, mais aussi et surtout leur boîtier.

En effet, sur la façade de ce dernier, on trouve une molette permettant de régler le volume des écouteurs. Plutôt original, donc, et bien plus pratique que le contrôle tactile. Côté autonomie, le boîtier offre 35 heures d’écoute au total. Et sans, les écouteurs peuvent fonctionner, en théorie, pendant 8 heures environ. Notez par ailleurs que la charge rapide permet de récupérer jusqu’à 6h30 d’écoute après 10 minutes de charge.

L’ANC sur des écouteurs pas chers

Les écouteurs très abordables ne peuvent pas tout se vanter de proposer la réduction de bruit active. Elle est pourtant bien disponible sur les CMF Buds, qui garantissent, selon la marque, une annulation du bruit jusqu’à -42 dB sur une plage de fréquence de 2900 Hz. Cela devrait suffire pour diminuer le bruit de la circulation ou encore gommer un peu les voix des collègues dans l’open-space. Les écouteurs peuvent aussi réduire le bruit du vent lors des appels et mettent à disposition un mode Transparence.

Côté audio, les Nothing CMF Buds sont équipés de transducteurs dynamiques de 12,4 mm de diamètre, ce qui devrait leur permettre de délivrer un son correct. Grâce à la technologie Ultra Bass 2.0, le rendu des basses pourra aussi être considérablement amélioré. Ce n’est pas la seule technologie disponible : la Dirac Opteo se charge de son côté d’améliorer numériquement le son pour le rendre plus riche et immersif. Enfin, les CMF Buds sont compatibles Bluetooth 5.3 et les appareils Microsoft et Google peuvent les détecter automatiquement.

