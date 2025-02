DJI Pocket 2 : cette caméra stabilisée pour vlogueurs vaut toujours le coup, surtout à moins de 300 €

MalgrĂ© la sortie de la DJI Osmo Pocket 3, la DJI Pocket 2 de 2020 et son excellente stabilisation restent encore aujourd’hui très recommandables. Et en ce moment, cette ancienne camĂ©ra de poche est proposĂ©e Ă un prix bien plus bas que sa successeure : sur Amazon, on la trouve ainsi Ă 295,76 euros au lieu de 369 euros.

La DJI Pocket 2. // Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

La DJI Pocket 2 est une camĂ©ra stabilisĂ©e compacte lancĂ©e en 2020 et que nombre de vlogueurs ont apprĂ©ciĂ©e pour sa qualitĂ© vidĂ©o remarquable ou encore pour sa stabilisation exemplaire. Certes, elle a depuis Ă©tĂ© dĂ©passĂ©e par la DJI Osmo Pocket 3, mais ses atouts peuvent encore sĂ©duire les crĂ©ateurs de contenus et ceux qui souhaitent donner un rendu plus cinĂ©matographique Ă leurs vidĂ©os quotidiennes. En plus, ce modèle notĂ© 9/10 il y a cinq ans est en ce moment vendu Ă moins de 300 euros, alors que l’Osmo Pocket 3 dĂ©passe les 500 euros.

Les points forts de la DJI Pocket 2

Un format compact pratique

Une bonne qualité vidéo

Une excellente stabilisation

Proposée à 369 euros à sa sortie, la DJI Pocket 2 est actuellement affichée à 295,76 euros sur Amazon.

Une caméra de poche légère

La DJI Pocket 2 est une petite camĂ©ra stabilisĂ©e qui mesure 12,5 cm de hauteur et ne pèse que 117 grammes ; autant dire que son format compact a de quoi rassurer. Toutefois, si vous avez de grandes mains, vous pourriez avoir du mal Ă bien positionner vos doigts sans toucher aux micros, par exemple. Retenez aussi que la Pocket 2 est une camĂ©ra de poche, donc bien plus fragile qu’une camĂ©ra d’action conçue pour suivre des exploits sportifs.

Ce modèle est par ailleurs dotĂ© de plusieurs boutons, qui servent notamment Ă lancer les vidĂ©os ou Ă retourner la nacelle mĂ©canique Ă 3 axes. On a aussi droit Ă un joystick grâce auquel on peut contrĂ´ler manuellement les mouvements de la nacelle et rĂ©aliser des plans cinĂ©matographiques plus prĂ©cis. N’oublions pas l’Ă©cran tactile, qui affiche un retour vidĂ©o bien pratique. On prĂ©fère tout de mĂŞme la dalle OLED qui Ă©quipe l’Osmo Pocket 3, laquelle peut mĂŞme pivoter.

Une stabilisation impressionnante

CĂ´tĂ© qualitĂ© d’image, la DJI Pocket 2 offre un rĂ©sultat plutĂ´t dĂ©taillĂ©, y compris sous une basse lumière, grâce Ă son capteur 1/1,7″. Les vidĂ©os tournĂ©es, qu’elles soient en 4K@60fps ou en 1080p 240 fps, sont mĂŞme très fluides pour une si petite camĂ©ra. La camĂ©ra propose par ailleurs un champ de vision de 93 degrĂ©s, ce qui rend l’enregistrement des vidĂ©os bien plus agrĂ©able. Vous n’aurez ainsi pas besoin de tendre complètement le bras pour ĂŞtre sĂ»r de capter l’ensemble de votre visage, par exemple. Plusieurs modes crĂ©atifs sont Ă©galement de la partie, comme Time Lapse, Hyper Lapse et Motion Lapse.

Mais le plus gros atout de la DJI Pocket 2 reste Ă©videmment cette excellente stabilisation mĂ©canique, et non logicielle, de l’image grâce aux moteurs de la nacelle. MalgrĂ© quelques petites saccades dans les mouvements verticaux, cette stabilisation est toujours aussi bluffante. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, la DJI Pocket 2 a pu tenir 1h48 en filmant en 4K Ă 30 ips et 1h40 en 1080p Ă 60 ips lors de notre test.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la DJI Pocket 2.

