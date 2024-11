Avis aux vlogueurs, le DJI OM 6 est à -50 % pour le Single Day et c’est le meilleur stabilisateur pour smartphone actuellement

Le DJI Osmo Mobile 6 compte, selon nous, parmi les stabilisateurs pour smartphone les plus efficaces du marché. On l’apprécie d’ailleurs encore plus quand il est disponible à moitié prix, comme actuellement chez AliExpress pendant ce Single Day : on l’y trouve ainsi à 81 euros au lieu de 169 euros.

Certes, les smartphones récents proposent quasiment tous une bonne stabilisation logicielle pour les vidéos, ce qui peut nous faire penser que les stabilisateurs pour smartphone sont inutiles. Mais que nenni ! Un gimbal dédié sera toujours plus efficace, surtout pour les adeptes du vlogging. Ces derniers pourront par exemple se tourner vers le DJI Osmo Mobile 6, doté d’une poignée ergonomique et d’une stabilisation sur trois axes très performante. Un modèle qui figure parmi nos références préférées, et que l’on trouve à moitié prix pendant le Single Day.

Qu’offre le DJI OM 6 ?

Une poignée ergonomique et un joystick pratique

Quatre modes de stabilisation

Un trépied pour les selfies

Lancé à 169 euros, puis réduit à 93 euros, le DJI OM 6 est aujourd’hui disponible en promotion à 81 euros sur AliExpress grâce au code promo 11FR012.

Le prix réduit du DJI OM 6 après application du code promo sur AliExpress.

Un stabilisateur compact et ergonomique

Le DJI Osmo Mobile 6 est un stabilisateur pour smartphone qui se différencie tout d’abord par son format compact. Les baroudeurs et vlogueurs devraient ainsi apprécier son poids plume de 309 g, qui le rend très facile à transporter. Ajoutons à cela un design pliable qui lui permet de se glisser dans un sac ou une grande poche. Le DJI OM 6 s’accompagne également d’un trépied bien utile pour les selfies ou les Time Lapse, par exemple.

Sur ce stabilisateur, on trouve par ailleurs une poignée ergonomique agréable à tenir en main, mais aussi un joystick pratique pour contrôler la nacelle. L’appareil est aussi équipé d’un écran affichant le mode et le niveau de batterie et d’une molette latérale qui va nous permettre de contrôler le zoom et la mise au point. Pour ce qui est du système de fixation du smartphone, DJI a choisi de nous faciliter la vie en optant pour une bride magnétique à fixer au dos du téléphone, que l’on va pouvoir retirer ou remettre très rapidement sur la nacelle, donc. Notez toutefois que le DJI OM 6 est seulement compatible avec les smartphones d’un poids de 170 à 290 grammes, d’une épaisseur de 6,9 à 10 mm et d’une largeur de 67 à 84 mm.

Une stabilisation bien efficace

Passons à ce qui nous intéresse le plus dans un stabilisateur : la stabilisation des images qu’il offre. Ici, on peut profiter d’une stabilisation sur trois axes assurée par trois moteurs puissants. Les images capturées sont ainsi bien stables et fluides, sans secousse. Les fonctionnalités maison de DJI sont évidemment de la partie, à l’image de l’ActiveTrack 6.0, grâce auquel on peut suivre un sujet en mouvement, y compris lorsqu’il passe sur le côté. Le gimbal va alors pivoter pour garder le sujet dans le champ de vision de la caméra.

Quatre modes sont également pris en charge : le mode suivi (pour les mouvements de panoramique et d’inclinaison), le mode verrouillage de l’inclinaison (pour ne suivre que le mouvement panoramique), le mode FPV (avec verrouillage des trois axes de la nacelle) et le mode SpinShot (pour contrôler les mouvements de la nacelle avec le joystick et créer des images dynamiques). Enfin, côté autonomie, le DJI OM 6 renferme une batterie de 1 000 mAh lui permettant en théorie de fonctionner durant plus de 6 heures avant de devoir passer par la case recharge.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs stabilisateurs pour smartphone en 2024 ?

Pour ne rien rater des offres du Black Friday et du Single Day

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants, que ce soit le Black Friday pour les uns ou le Single Day pour les autres. Dans tous les cas, c’est une véritable aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.