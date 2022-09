DJI Osmo Mobile 6 : ce nouveau gimbal vous promet des vidéos encore plus fluides au smartphone

DJI a dévoilé son nouveau stabilisateur gimbal pour smartphone, le DJI Osmo Mobile 6.

DJI semble en pleine forme cet automne. Alors que le constructeur chinois a déjà présenté sa nouvelle action cam Osmo Action 3, un drone FPV, le DJI Avata, et un drone plus haut de gamme, le DJI Mini 3 Pro, la firme lance désormais un nouveau stabilisateur pour smartphone, le DJI Osmo Mobile 6.

Comme les précédents stabilisateurs pour smartphone de DJI, l’Osmo Mobile 6 se compose d’une poignée avec un bras articulé afin de pouvoir stabiliser au mieux vos vidéos, que ce soit dans des conditions de vlogging, avec l’appareil photo selfie, ou avec les caméras arrière. Il faut dire que si la stabilisation intégrée aux appareils photo des smartphones va en s’améliorant — à l’image de ce que proposent Apple ou Vivo — on est encore loin de l’efficacité d’un gimbal dédié.

Quatre modes de stabilisation proposés

Concrètement, le nouveau Osmo Mobile 6 profite d’une stabilisation sur trois axes assurée par trois moteurs et affiche sur la balance un poids de 309 grammes. Bien évidemment, on retrouve également des différentes fonctionnalités maison de DJI comme l’ActiveTrack 5.0 qui va permettre de garder le suivi sur un sujet en mouvement, y compris lorsqu’il passe sur le côté. Le gimbal va alors pivoter pour garder le sujet dans le champ de vision de la caméra.

Quatre modes sont également pris en charge avec le mode suivi (pour les mouvements de panoramique et d’inclinaison), le mode verrouillage de l’inclinaison (pour ne suivre que le mouvement panoramique), le mode FPV (avec verrouillage des trois axes de la nacelle) et le mode SpinShot (pour contrôler les mouvements de la nacelle avec le joystick).

Concernant les commandes justement, le DJO Osmo Mobile 6 est équipé d’un joystick pour contrôler la nacelle, d’un écran affichant le mode et le niveau de batterie, d’une nouvelle molette latérale pour contrôler le zoom et la mise au point, d’un bouton d’enregistrement et d’une touche pour retourner le smartphone.

Le système de fixation a également été revu avec une bride de smartphone magnétique à fixer au dos du téléphone afin de pouvoir le retirer ou le remettre facilement sur la nacelle. DJI annonce une compatibilité avec des smartphones d’un poids de 170 à 290 grammes, d’une épaisseur de 6,9 à 10 mm et d’une largeur de 67 à 84 mm. La nacelle embarque par ailleurs une batterie de 1000 mAh devant assurer une autonomie de plus de 6h.

Le gimbal DJI Osmo Mobile 6 est d’ores et déjà disponible au prix de 169 euros. Un kit vlog est également proposé à 498 euros avec un micro DJI Mic sans fil.

