Quels sont les meilleurs stabilisateurs pour smartphone en 2020 ?

Pour capturer les plus belles vidéos possibles les stabilisateurs pour smartphones sont des accessoires indispensables. Voici nos recommandations.

Beaucoup se demanderont à quoi peut bien servir un stabilisateur pour smartphone. Tous les smartphones sont déjà équipés de capteurs, comme l’accéléromètre et le gyroscope, pour prendre de belles photos et des vidéos d’une certaine qualité grâce à la stabilisation logicielle. Dans certains cas, on retrouve également un stabilisateur optique qui aide à diminuer les effets des tremblements de la main.

Ces technologies sont certes efficaces, mais elles sont loin d’être parfaites. Là où beaucoup se contenteraient de ce résultat, d’autres ont la volonté de parvenir à prendre des photos/vidéos de qualité professionnelle. Pour parvenir à ce résultat, un stabilisateur sera — ou deviendra — un précieux allié.

Les stabilisateurs, aussi appelés « gimbals », ressemblent à des perches à selfies, dont le support comprend un nombre différent d’axes propulsés par des moteurs. Ce système a pour but de maintenir le niveau de l’appareil et ainsi de compenser les mouvements de l’utilisateur. Pour choisir efficacement un stabilisateur, il faut faire attention à son autonomie, la qualité de stabilisation et la prise en main. Le prix et les options/fonctionnalités les départageront ensuite.

Le top : DJI Osmo Mobile 3

Le DJI Osmo Mobile 3 succède au DJI Osmo Mobile 2 en apportant son lot d’améliorations. Cette nouvelle version apporte une nouveauté principale : il est désormais pliable pour être plus facilement transportable. Il est également plus léger avec désormais 405 grammes contre 460 auparavant. Il peut désormais toujours s’orienter en mode portrait, est compatible avec davantage de smartphones (entre 62 et 88 mm de large), intègre un port USB pour permettre la recharge du smartphone lors de son utilisation. Il dispose d’environ 15 heures mais sans recharger le smartphone en même temps en revanche.

Il intègre toujours un certain nombre de fonctions intelligentes comme l’ActiveTrack pour suivre un sujet en mouvement et différents modes d’enregistrement comme le timelaps ou le slow motion. Son application mobile, DJI GO, permet entre autres de gérer l’enregistrement de live vidéo et de paramétrer les différentes commandes du joystick. Vous retrouverez plus de détails dans notre test du DJI Osmo Mobile 3.

Pourquoi choisir le DJI Osmo Mobile 3 ?

Léger, transportable et facile à manipuler

Une belle amélioration du deuxième modèle (déjà excellent)

Son autonomie confortable

On le trouve généralement aux alentours des 110 euros seul, et à 130 euros en « kit combo » avec trépied et housse de transport.

Les alternatives

Zhiyun Smooth 4

Le Zhiyun Smooth 4 est une belle amélioration de l’ancien modèle, tout en conservant un rapport qualité/prix intéressant. Il assure une compatibilité avec la majorité des smartphones récents, ce qui est un très bon point avec la démocratisation des écrans aux larges diagonales. Comme son prédécesseur, il propose également une large palette de commandes sur le manche : réglage de l’ISO, exposition, focus, balance des blancs ou encore réglage de la vitesse d’obturation, mais avec aussi la possibilité d’utiliser de nouvelles fonctionnalités comme l’effet « Vertigo » ou le mode « PhoneGo ».

Il profite d’ailleurs d’une autonomie confortable, estimée par le constructeur à 12 heures d’utilisation. De plus, cette nouvelle version du stabilisateur Zhiyun propose désormais un port USB-C pour la recharge.

Pourquoi choisir le Zhiyun Smooth 4 ?

Une belle amélioration de l’ancien modèle

Les différentes commandes disponibles sur le manche et ses nombreuses fonctionnalités

Son autonomie confortable et son port USB-C

Il est habituellement disponible à moins de 100 euros.

Xiaomi Mijia Handheld

Le stabilisateur Xiaomi Mijia Handheld est compatible avec une grande majorité de smartphones, mais aussi avec tout autre équipement de prise de vue d’une taille comprise entre 56 et 86 mm et ne dépassant pas un poids de 200 grammes. Compact et relativement léger, ce gimbal ne pèse que 450 grammes pour vous suivre facilement dans tous vos projets de création de vidéos/photos.

Il possède d’ailleurs un mode de suivi intelligent très pratique : il vous suffit de sélectionner la cible dans l’application et il contrôlera alors automatiquement les rotations pour suivre la cible avec le téléphone. De plus, son autonomie est très confortable avec sa batterie de 5 000 mAh.

Pourquoi choisir le Xiaomi Mijia Handheld ?

Idéal pour les smartphones de 56 à 86 mm de large

Son mode de suivi intelligent

Une autonomie très confortable

On le trouve généralement à moins de 110 euros.

Le bon rapport qualité-prix : Feiyu Vimble 2

Le Feiyu Vimble 2, propose une touche d’originalité par rapport aux autres stabilisateurs : il intègre une perche extensible. Il dispose également d’un port USB pour recharger le smartphone. Son application mobile donne accès à de multiples fonctions comme le suivi des objets et aux paramètres d’édition de vidéos.

Son autonomie est néanmoins un peu faiblarde, estimée à 5 heures. Cependant, il peut également recharger votre smartphone en même temps en utilisant le port micro-USB interne intégré à la poignée.

Pourquoi choisir le Feiyu Vimble 2 ?

Sa perche extensible

Les nombreuses fonctions via l’application

La possibilité de recharger son smartphone via le port micro-USB

Son prix a fortement diminué depuis, il est dorénavant disponible à moins de 85 euros

