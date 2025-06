Ce moniteur massif de 34″ (21:9, 180 Hz, 0,5 ms) avec Ambiglow en promo à moins de 300 € est taillé pour les joueurs pointilleux

L’écran PC gamer Philips Evnia 34M2C5501A est un grand modèle incurvé capable de rendre chaque partie de jeu bien plus fluide, et même bien immersive grâce à sa technologie semblable à l’Ambilight. En ce moment, vous trouverez ce moniteur à 297,52 euros au lieu de 363,96 euros chez PC Componentes.

La gamme Evnia de Philips, lancée il y a trois ans, regorge de moniteurs gaming promettant fluidité, réactivité et immersion. L’un d’eux, le modèle Evnia 34M2C5501A, coche bien des cases : dalle imposante incurvée, fréquence de rafraîchissement élevée et même éclairage au dos qui rappelle l’Ambilight des TV du constructeur. S’il vous intéresse, sachez qu’il est en ce moment vendu à moins de 300 euros.

Les atouts du Philips Evnia 34M2C5501A

Une dalle WQHD incurvée de 34 pouces au format 21:9

La technologie Ambiglow

Un taux de rafraîchissement de 180 Hz

Proposé à plus de 340 euros chez d’autres e-commerçants, l’écran PC gamer Philips Evnia 34M2C5501A est aujourd’hui affiché à 297,52 euros chez PC Componentes.

Une grande surface de jeu bien immersive

Le VPN qui débloque TOUS les sites web Avec ses 7 743 serveurs couvrant 118 pays, NordVPN est le meilleur VPN pour débloquer n’importe quel site. Ses serveurs ultra-rapides sont optimisés pour les vidéos en streaming !

L’écran PC Philips Evnia 34M2C5501A est tout d’abord un grand, très grand modèle. Sa dalle ultra-wide de 34 pouces adoptant un format 21:9 nécessite donc un bureau suffisamment large. Mais les avantages de ce type d’écran sont nombreux : pour les travailleurs, ils peuvent afficher bien plus de contenus et ainsi aider à être plus productif, et pour les joueurs, ils proposent une scène élargie. Un bon point pour l’immersion, d’autant plus que cette dalle est incurvée : sa courbure renforce la perception de la profondeur.

Cette dalle a bien d’autres avantages, à commencer par sa définition WQHD (3 440 x 1 440 pixels), gage d’images bien nettes, et sa technologie Fast VA, qui offre des contrastes élevés et un faible temps de réponse. N’oublions pas ce qui se cache au dos de l’écran, à savoir un réseau de petites LED capables de diffuser une lumière colorée qui s’adapte au contenu affiché sur l’écran. Cette technologie, qui rend l’expérience encore plus immersive, s’appelle Ambiglow, et rappelle forcément l’Ambilight des TV Philips.

Des sessions toujours bien fluides

Le Philips Evnia 34M2C5501A propose par ailleurs un taux de rafraîchissement de 180 Hz, qui permet de jouer avec une grande fluidité et sans latence. Ainsi, les adversaires n’apparaissent pas de manière saccadée et les flous de mouvement sont éliminés. Ajoutons à cela un temps de réponse de 0,5 ms, grâce auquel les traînées floues (ou ghosting) ne seront plus qu’un mauvais souvenir. Les amateurs de FPS pourront ainsi être plus précis et réactifs. Ce moniteur est aussi compatible avec l’AMD FreeSync Premium, idéal pour jouer sans saccades, ni déchirures d’écran.

La marque a également misé sur plusieurs fonctionnalités permettant d’être plus efficaces lors des sessions, à l’image du Stark ShadowBoost, qui améliore la visibilité dans les environnements sombres ou clairs grâce à un contraste plus élevé. Divers modes adaptés à différents types de jeu sont aussi disponibles, comme le mode « FPS », grâce auquel on peut mieux voir des ennemis dissimulés, ou encore le mode « Racing », qui optimise le temps de réponse et intensifie les couleurs.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans gaming du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.