Ce moniteur gaming Asus incurvé et massif de 49″ (32:9, 144 Hz) est à -40 % pendant les soldes

Les soldes d’hiver démarrent en fanfare et aujourd’hui, ce sont les gamers les plus assidus qui vont être servis. Ces derniers pourront par exemple craquer pour l’écran PC gamer Asus ROG Strix XG49VQ, avec sa dalle de 49 pouces, affiché à 599,99 euros au lieu de 999,99 euros chez Carrefour.

Courbure de 1800R, taux de rafraîchissement élevé, énorme dalle qui favorise l’immersion… Oui, l’Asus ROG Strix XG49VQ est un écran PC taillé pour le gaming qui devrait convaincre plus d’un joueur exigeant. Et si vous attendiez les soldes d’hiver pour enfin vous l’offrir, sachez que votre jour de chance est arrivé : actuellement, ce moniteur bénéficie d’une réduction de prix de 400 euros.

Les points forts de l’écran PC Asus ROG Strix XG49VQ

Une dalle incurvée de 49 pouces 32:9

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz + un temps de réponse de 4 ms

Compatible AMD FreeSync 2 HDR

Auparavant affiché à 999,99 euros, l’écran PC Asus ROG Strix XG49VQ est aujourd’hui disponible en promotion à 599,99 euros chez Carrefour.

Une grande surface d’affichage offerte

Avant d’acheter l’écran PC gamer Asus ROG Strix XG49VQ, un conseil : prévoyez un grand et profond bureau. Parce que ce modèle est plus qu’imposant avec sa dalle incurvée WQHD (3 840 x 1 080) de 49 pouces, au format 32:9. Pour vous donner une petite idée, c’est comme si vous aviez placé deux moniteurs de 27 pouces côte à côte. Résultat : vous profitez d’une très grande surface d’affichage, parfaite pour afficher plusieurs fenêtres ou tout simplement pour profiter d’un maximum de détails durant une partie de jeu.

Notons également que le format 32:9 a de sérieux avantages, comme donner une impression de profondeur et d’espace vraiment agréable. On peut en plus ici profiter de larges angles de vision (178°/178°), ce qui est tout de même bien plus pratique sur ce type de diagonale. Comme précisé plus haut, l’écran est aussi incurvé et bénéficie d’une courbure de 1800R ; une courbure légère qui favorise le confort visuel. Vos yeux pourront ainsi parcourir la totalité de l’écran en conservant la même distance. L’immersion est aussi assurée, évidemment. Autres points forts de cet écran : sa couverture de 90 % du spectre DCI-P3, soit l’assurance d’une palette de couleurs affichées étendue, sa compatibilité HDR, mais aussi son côté ergonomique avec le réglage de sa rotation, de sa hauteur et de son inclinaison.

Le meilleur allié des combos nerveux

L’Asus ROG Strix XG49VQ profite par ailleurs d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui garantit un affichage très fluide lors de chaque action, un jeu sans lag et une absence de flous de mouvement en plein combo. Le temps de réponse s’élève de son côté à 4 ms, ce qui permet de minimiser les retards. L’écran marque aussi des points avec sa compatibilité avec l’AMD FreeSync 2 HDR, technologie qui offre une meilleure luminosité, des contrastes plus marqués et surtout une latence encore plus réduite. Mentionnons également la présence de la technologie Shadow Boost, qui améliore les détails de chaque image du jeu, y compris dans les environnements sombres.

Côté connectique, l’écran se dote de deux ports HDMI 2.0, d’un DisplayPort, de deux ports USB-A 3.2 Gen 1 et d’un port jack. Enfin, le moniteur est aussi compatible avec le mode PBP (Picture-by-Picture), qui fractionne l’écran en plusieurs parties et permet donc d’afficher plusieurs sources : pratique pour les gamers qui souhaitent jouer et afficher Twitch en même temps sur leur écran.

