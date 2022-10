Philips dévoile de nouveaux écrans gamers, avec de l’OLED, du mini LED et une immersion totale

Philips vient de lancer une nouvelle marque destinée à ses périphériques dédiés aux joueurs : Evnia. Le premier modèle est un écran 4K mini LED incurvé de 34 pouces doté de la technologie Ambiglow et d'une fréquence de rafraichissement de 165 Hz. Une mise en bouche en attendant l'écran OLED de 42 pouces avec une fréquence de rafraichissement de 138 Hz et un temps de réponse de 0,1 ms.

Philips, ou plutôt TP Vision qui détient la marque, vient d’annoncer une floppée de nouveaux produits qui raviront les gamers. Le premier produit qui sera disponible est le moniteur Evnia 7000 (34M2C7600MV). Pour 2069 euros, il propose une dalle 34 pouces (technologie VA) WQHD (3 440 x 1 440 pixels) incurvée. Elle est dotée d’un système de rétroéclairage mini LED avec 1 152 zones différentes, qui devrait permettre de bien profiter des contenus HDR. À ce propos, Philips annonce une luminosité maximale de 1 400 nits en pic, et 720 nits sans le mode HDR.

On trouve également deux ports HDMI 2.1, du DisplayPort 1.4, un hub USB 3.2 avec quatre ports, la compatibilité avec le VRR, entre 48 et 165 Hz avec Adaptive Sync.

La technologie Ambiglow (que vous connaissez peut-être aussi sous le nom d’Ambilight) est constitué de LED de couleurs, situées derrière l’écran, permettant d’éclairer la pièce. Cet éclairage est dynamique, dans son intensité et sa couleur, et s’adapte au contenu affiché à l’écran. L’idée étant de proposer une immersion plus poussée au joueur.

De l’OLED à 138 Hz en 42 pouces

Le moniteur Evnia 7000 (34M2C7600MV) sera disponible dès le mois de décembre. Il sera suivi par d’autres références, dont un écran 42 pouces (OLED plat), un moniteur de 34 pouces (QD OLED incurvé) et un autre de 27 pouces (VA incurvé) aux tarifs respectifs de 1 959, 1 849 et 579 euros. La disponibilité précise de ces derniers n’ont pas été annoncé, mais cela sera d’ici le mois de juin 2023 au plus tard.

L’écran OLED de 42 pouces (42M2N8900) semble également assez intéressant, avec une fréquence de rafraichissement de 138 Hz et un temps de réponse indiqué à 0,1 ms, grâce à la technologie OLED. On retrouve une définition UHD (4K), du HDMI 2.1 ainsi qu’un USB Type-C 90 watts pour alimenter un ordinateur portable par exemple.

