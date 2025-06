Philips The One 2024 : ce TV 4K 55″ (120 Hz et Ambilight) est quasi à moitié prix pour les soldes

La popularitĂ© des tĂ©lĂ©viseurs Philips est en partie due Ă la fonction Ambilight qui donne une ambiance unique. Si vous voulez en procurez, le modĂšle 2024 The One de 55 pouces est aujourd’hui en promotion pour les soldes d’Ă©tĂ© : seulement 576 euros, contre 999 euros de base.

Philips conçoit de trĂšs bons tĂ©lĂ©viseurs, et sa gamme The One de 2024 en fait partie. La rĂ©fĂ©rence 55PUS8909 coche bien des cases entre sa dalle 4K, la prise en charge de nombreuses normes vidĂ©o, et sa connectique HDMI 2.1, sans oublier la technologie Ambilight qui diffuse un halo lumineux tout autour de l’écran. Elle est aujourd’hui bien plus intĂ©ressante avec plus de 400 euros de remise lors des soldes d’Ă©tĂ©.

Que propose le TV Philips The One 55PUS8909 ?

Une dalle LCD 4K de 55 pouces avec Ambilight

Une compatibilité Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et Dolby Atmos

Une connectique HDMI 2.1 et des fonctionnalités gaming (ALLM et VRR)

Lancé à 999 euros, le téléviseur Philips The One 2024 55PUS8909 est désormais disponible à 576 euros sur le site Ubaldi.

Un TV maßtrisé et immersif avec la fonction Ambilight

Le Philips The One 55PUS8909 ne dispose pas d’une dalle Oled ou Qled, mais une dalle LED. Celle-ci est Ă©quipĂ©e de la technologie Local Dimming, permettant une gestion optimisĂ©e du contraste et de la luminositĂ©. Pour assurer une bonne qualitĂ© d’image, on a droit Ă une dĂ©finition 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), mais aussi une compatibilitĂ© avec les normes HDR10, HDR10+ Adaptative, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. De son cĂŽtĂ©, le processeur Philips P5 assurera l’upscaling de vos contenus en 4K pour une qualitĂ© d’image excellente en toute circonstance.

EshtĂ©tiquement, ce modĂšle ne manque pas de charme avec ses bordures quasi inexistantes qui ne feront que renforcer l’immersion dans les contenus visionnĂ©s. Avec sa diagonale de 55 pouces, vous n’aurez aucun mal Ă l’intĂ©grĂ© dans votre intĂ©rieur. Sa vĂ©ritable force rĂ©side dans sa capacitĂ© Ă rendre les contenus plus immersifs grĂące Ă la technologie Ambilight sur trois cĂŽtĂ©s. Cela est permis grĂące aux LED situĂ©es autour du tĂ©lĂ©viseur qui s’allument et changent de couleur en fonction du programme visionnĂ©. Ce halo lumineux diffusĂ© sur le mur rend une meilleure une expĂ©rience visuelle et une meilleure immersion.

À l’aise avec les consoles next-gen

Ce tĂ©lĂ©viseur va aussi plaire aux joueurs et aux joueuses. Il se dote d’une connectique HDMI 2.1 qui autorise la 4K@120 FPS. Il est particuliĂšrement adaptĂ© aux consoles next-gen (la PS5, la Xbox Series S/X et mĂȘme Ă un PC). On retrouve Ă©galement l’AMD Freesync pour bĂ©nĂ©ficier en permanence d’une frĂ©quence d’images fluide pour vos jeux ainsi qu’un mode ALLM afin de limiter au maximum l’input Lag. On retrouve aussi le taux de rafraichissement ajustable en temps rĂ©el avec le VRR, pratique pour lutter contre les dĂ©chirures d’écran, ou tearing.

Enfin, Philips a choisi d’inclure son propre systĂšme d’exploitation, TitanOS. Une nouvelle interface, visuellement proche de Google TV, avec une variĂ©tĂ© d’applications prĂ©installĂ©es et la possibilitĂ© d’en tĂ©lĂ©charger d’autres. Elle donne bien sĂ»r accĂšs aux applications de streaming les plus populaires telles que Netflix, Prime Video, Disney+ et MyCanal. Les compatibilitĂ©s avec Google Assistant, et Amazon Alexa sont aussi de la partie pour profiter du contrĂŽle vocal.

Si la technologie OLED vous plaĂźt davantage, nous vous invitons Ă consulter notre guide des meilleures TV OLED du moment.

