Ce TV 4K Philips de 50 pouces (100 Hz et Ambilight) est le super deal de la fin des soldes

Les soldes touchent bientôt à leur fin, et malgré cela, il y a encore de belles affaires, notamment côté TV. Comme ce modèle Philips Ambilight de 50 pouces et 100 Hz à 589 euros au lieu de 898 euros de base.

Vous avez comme projet de changer votre téléviseur pendant la période des soldes ? Eh bien, c’est le moment où jamais. L’excellent téléviseur Philips The One de 50 pouces se négocie avec 300 euros de moins. Un modèle qui ne manque pas d’atout entre son halo lumineux, sa compatibilité avec la plupart des normes vidéos et sa connectique HDMI 2.1.

Que propose le Philips 50PUS8909 The One ?

Un écran 144 Hz de 50 pouces avec Ambilight

Compatible 4K HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1, la prise en charge VRR et ALLM

Lancé à 898 euros, puis réduit à 749 euros, le téléviseur Philips 50PUS8909 The One est actuellement en promotion à 589 euros chez Boulanger. L’offre est également disponible sur le site Ubaldi.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Philips 50PUS8909 The One. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un TV qui fait la différence

Le Philips 50PUS8909 de la série The One mise sur des bordures quasi inexistantes, qui ne feront que renforcer l’immersion dans les contenus visionnés. Avec sa diagonale de 50 pouces, vous n’aurez aucun mal à l’intégré dans votre intérieur. Sa véritable force réside dans sa capacité à rendre les contenus plus immersifs grâce à la technologie Ambilight sur trois côtés. Cela est permis grâce aux LED situées autour du téléviseur qui s’allument et changent de couleur en fonction du programme visionné. Ce halo lumineux diffusé sur le mur rend une meilleure une expérience visuelle et une meilleure immersion.

Le téléviseur offre une bonne qualité d’image grâce à sa définition 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels). S’ajoute cela les compatibilités HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. De son côté, le processeur Philips P5 assurera l’upscaling de vos contenus en 4K pour une qualité d’image excellente en toute circonstance.

Un TV aussi destiné aux gamers

Le fabricant propose sur sa gamme The One une connectique HDMI 2.1. Pour les jeux compatibles, vous pourrez afficher les jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On y retrouve aussi les modes ALLM et VRR pour profiter d’une expérience en jeu fluide et sans latence pour jouer dans les meilleures conditions possibles. Philips ne s’arrête pas là et propose une dalle avec un rafraîchissement qui peut monter jusqu’à 144 Hz.

Côté animation, Philips met à disposition un nouveau système d’exploitation : Titan OS. Une interface proche de Google TV, qui propose une variété d’applications préinstallées et la possibilité d’en télécharger d’autres. Elle donne d’ailleurs accès aux applications de streaming les plus populaires telles que Netflix, Prime Video, Disney+ et MyCanal, etc. Enfin, les compatibilités avec Google Assistant, et Amazon Alexa sont aussi de la partie pour profiter du contrôle vocal.

Si la technologie OLED vous plaît davantage, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED.

