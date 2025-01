Moins de 400 €, c’est le prix fou des soldes pour ce TV QLED Ambilight 4K de 55″ signé Philips

C’est une offre qui frĂ´le l’indĂ©cence et qui ne va pas s’Ă©terniser, tant le prix est intĂ©ressant. Le tĂ©lĂ©viseur 4K Ambilight Philips 55PUS8209 est soldĂ© Ă 396,68 euros chez PC Componentes et il n’y en aura pas pour tout le monde.

L’Ambilight, ça n’a pas l’air, dit comme ça, mais ça peut vraiment changer l’ambiance d’une soirĂ©e. Avec des lumières colorĂ©es Ă©mises Ă l’arrière de l’Ă©cran, qui peuvent s’adapter aux couleurs affichĂ©es, et ainsi prolonger artificiellement l’atmosphère visuelle sur le mur derrière votre TV, c’est une sacrĂ©e expĂ©rience. Et ce n’est pas tout ce qu’il est possible de faire. Et lĂ , on ne parle que de l’aspect « gadget » du Philips 55PUS8209, on n’a pas encore abordĂ© le cĂ´tĂ© technique avec la dalle QLED. Sans oublier le prix, qui fait qu’il apparaĂ®t dans notre sĂ©lection d’articles soldĂ©s puisqu’il est affichĂ© Ă -29 % sur PC Componentes.

Les points forts du Philips Ambilight 55PUS8209

La technologie QLED qui améliore la luminosité et le contraste

Le son Dolby Atmos donne l’impression que le son sort de partout autour de vous

La compatibilitĂ© VRR et faible latence fait qu’il est calibrĂ© pour le gaming

Le prix fort du Philips 55PUS8209 tourne plutôt autour de 558 euros. On lui préfèrera donc son prix faible, soldé chez PC Componentes à 396,68 euros.

Des couleurs sur l’Ă©cran et mĂŞme derrière

Un tĂ©lĂ©viseur de 55″ comme ce modèle Philips Ambilight 55PUS8209, c’est pile ce qui est adaptĂ© Ă la plupart des salons. Pas trop grand, pas trop petit, il vous offre une image Ultra HD de qualitĂ© avec en plus la technologie QLED. Le Q de QLED est lĂ pour Quantum, ce qui souligne leur aspect miniature. Comme il y en a moins, il y en a plus, ce qui, d’une part, augmente la luminositĂ©, accentue les contrastes et apporte plus de nuances dans les couleurs affichĂ©es.

Comme nous vous l’avons expliquĂ© plus haut, l’Ambilight est une technologie propre Ă Philips. Des lumières Ă l’arrière s’allument en fonction des couleurs affichĂ©es Ă l’Ă©cran. Vous pouvez choisir une autre couleur fixe, si vous prĂ©fĂ©rez, un Ă©clairage tamisĂ© pour reposer les yeux, du blanc pour accentuer le contraste avec l’image… Les possibilitĂ©s sont grandes et vous pouvez changer de scène comme bon vous semble. Vous pouvez mĂŞme utiliser l’Ambilight comme rĂ©veil avec un simulateur d’aube, si jamais le TV est dans votre chambre.

Un téléviseur adapté pour le gaming

Ce TV est un modèle connectĂ©, qui fonctionne avec Titan OS, le système d’exploitation de Philips. C’est un modèle classique oĂą vous retrouvez toutes vos plateformes de streaming prĂ©fĂ©rĂ©es. Ce qui est intĂ©ressant sur ce tĂ©lĂ©viseur, c’est la compatibilitĂ© HDMI VRR qui rĂ©duit la latence si vous branchez votre console sur le bon port. Ainsi, tous vos jeux auront une plus belle image et vous en profiterez dans de meilleures conditions, mĂŞme si la frĂ©quence de rafraĂ®chissement de l’appareil est limitĂ© Ă 60 images/seconde.

Pour ce qui est de la connectique, d’ailleurs, vous profitez de trois ports HDMI (un de plus n’aurait pas Ă©tĂ© du luxe) dont un compatible eARC/VRR/ALLM, deux ports USB et les prises classiques d’antenne, etc. Un dernier mot sur le son aussi : vous profitez d’une puissance de 20W RMS avec une compatibilitĂ© Dolby Atmos. Une recette qui fait qu’Ă ce prix-lĂ , il est difficile de trouver mieux.

Sinon, vous pouvez consulter notre sĂ©lection des meilleurs tĂ©lĂ©viseurs 4K de 55″, si vous dĂ©sirez trouver une alternative au modèle prĂ©sentĂ© ici.

