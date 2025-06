Quatre barres lumineuses Philips Hue Play pour quasi le prix de deux : c’est aussi ça les soldes

Les barres lumineuses Philips Hue Play font partie des éclairages connectés les plus intéressants de la marque. Pendant les soldes d’été, on peut d’ailleurs en avoir quatre pour 151,42 euros au lieu de 279,98 euros.

Outre les ampoules connectées, les Lightstrips ou encore les plafonniers, Philips propose également dans sa gamme Hue des barres lumineuses intelligentes, capables, elles aussi, de créer un bain de lumière colorée dans une pièce ou derrière un téléviseur, par exemple. Ce sont les Hue Play, et pendant les soldes d’été, les quatre coûtent moins de 160 euros.

Les points forts des Philips Hue Play

Des barres LED qui s’installent facilement

Elles fonctionnent avec les assistants vocaux

Plus de 16 millions de couleurs disponibles

Au lieu de 279,98 euros, les deux packs de deux Philips Hue Play peut actuellement vous revenir à 151,42 euros chez Darty. Pour bénéficier de l’offre, il suffit d’ajouter les deux produits dans le panier, la réduction s’affichera automatiquement. Un seul pack coûte d’ailleurs 139,99 euros sur le site de Darty.

Le prix réduit des packs Philips Hue Play sur le site de Darty.

Un Ambilight maison

La Philips Hue Play est une barre lumineuse longue de 292 mm et haute de 100 mm. On peut l’installer à l’horizontale, sur un meuble ou une armoire, ou bien à la verticale, dans le coin d’une pièce ou même derrière un téléviseur ou un écran PC pour créer un rétroéclairage immersif. D’ailleurs, des supports sont fournis pour les fixer derrière votre écran.

En faisant ainsi, vous pourrez vous concocter un petit Ambilight maison, cette technologie créée par Philips qui permet d’élargir le champ visuel grâce à des petites LEDs cachées derrière les TV. Mais si vous souhaitez que les Hue Play réagissent à l’image affichée sur votre téléviseur ou votre écran PC, et projettent donc les mêmes couleurs sur votre mur, vous devrez vous équiper d’un boîtier de synchronisation Sync Box ou de l’application de bureau Hue Sync (pour les joueurs sur PC). Ainsi, les Hue Play pourront se synchroniser avec des films, des jeux vidéo ou même des chansons.

Des millions de nuances disponibles

La barre lumineuse est par ailleurs capable de diffuser une lumière colorée totalement personnalisée. Sur l’application Philips Hue, une palette contenant plus de 16 millions de nuances, y compris des nuances de blanc, est mise à disposition. Vous pourrez ainsi piloter vos éclairages grâce au Bluetooth, mais seulement si vous êtes chez vous, car la portée ne peut être supérieure à 10 mètres avec ce protocole.

En revanche, si vous souhaitez pouvoir contrôler les barres lumineuses à distance, même hors de chez vous, vous devrez vous munir d’un pont Hue Bridge, non fourni ici. Cet appareil fonctionne avec le protocole Zigbee et permet aussi de bénéficier d’une plus longue portée. Il va surtout débloquer plus de fonctionnalités, comme la programmation de routines, la simulation d’une présence chez vous ou encore le contrôle de 50 éclairages au lieu de 10 sur l’application. Ce pont Hue est d’ailleurs requis pour le boîtier de synchronisation précédemment cité. Enfin, notez que les Hue Play sont compatibles avec les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Siri.

