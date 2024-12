Barres lumineuses pour écrans PC : nous avons testé deux modèles Xiaomi et Razer

Pendant des années, j’ai résisté à la tentation des barres lumineuses pour écran. Puis, fin 2024, j’ai craqué. Verdict après un mois d’utilisation intensive entre un modèle abordable et un premium.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Pendant des années, j’ai résisté à la tentation des barres lumineuses pour écran. Ces accessoires qui se fixent au-dessus de nos écrans PC me semblaient superflus, un gadget de plus dans l’univers tech.

Puis, fin 2024, j’ai finalement décidé de franchir le pas en testant deux modèles aux positionnements très différents : le Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar à 50 € et le Razer Aether Monitor Light Bar à 150 €.

À quoi ça sert une lampe pour écran ?

Commençons par les bases : ces deux barres lumineuses partagent le même concept fondamental.

Elles se fixent élégamment au-dessus de votre écran et se connectent via USB-C. Leur éclairage LED blanc est ajustable, tant en intensité qu’en température de couleur (de 2 700 K à 6 500 K). L’angle d’éclairage est également réglable pour s’adapter à votre setup.

Comparatif Xiaomi et Razer : la bataille des fonctionnalités

C’est dans les fonctionnalités additionnelles que la différence de prix se fait sentir. La Xiaomi propose une approche minimaliste, mais efficace avec sa télécommande sans fil 2,4 GHz. Simple, fonctionnelle, elle fait le job sans chichis.

Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Razer, fidèle à son positionnement gaming, transforme sa barre en véritable hub connecté. Compatible Matter (donc pilotable via Alexa ou Google Assistant), elle intègre un système RGB Chroma à l’arrière synchronisable avec vos jeux via l’app Razer Gamer Room. C’est tape-à-l’œil, certes, mais diablement bien intégré à l’écosystème gaming.

Razer Aether Monitor Light Bar // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

La qualité de fabrication est au rendez-vous sur les deux modèles, mais la Razer affiche une finition légèrement supérieure. Les boutons tactiles sont plus réactifs, les matériaux semblent plus premium. Est-ce que ça justifie le triple du prix ? Pas forcément.

Razer Aether Monitor Light Bar // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

La vraie question n’est donc pas tant la qualité de l’éclairage (excellente dans les deux cas) mais plutôt l’écosystème dans lequel vous évoluez. Si vous êtes déjà équipé en produits Razer et que la synchronisation RGB vous fait rêver, l’investissement peut se justifier. Pour tous les autres, la Xiaomi remplit parfaitement sa mission à un prix bien plus doux.

Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

J’apprécie le bouton magnétique avec rotation qui accompagne la barre lumineuse Xiaomi, par contre il lui arrive de ne pas répondre correctement.

Faut-il sauter le pas ?

J’avoue avoir longtemps considéré les barres lumineuses comme un gadget superflu. Un accessoire de plus dans la longue liste des « nice to have » du setup gaming. Quelle erreur ! Dès les premiers jours, j’ai constaté une réelle différence dans mon confort visuel.

La période d’adaptation a été étonnamment courte. En quelques jours, cette lumière est devenue indispensable. Le plus surprenant ? La différence flagrante quand je retourne à un setup non éclairé. Mes yeux me le font immédiatement savoir !

Après un mois d’utilisation intensive, je ne reviendrai pas en arrière. Au-delà du confort visuel, c’est toute l’expérience devant l’écran qui s’est améliorée. Un investissement que je ne regrette absolument pas, même si le modèle abordable suffit amplement à mes besoins.

Mon conseil ? Commencez par la Xiaomi. Si vous tombez amoureux du concept et que vous ressentez le besoin de plus de fonctionnalités, vous pourrez toujours upgrader plus tard. Mais vous risquez, comme moi, de réaliser que le modèle abordable répond déjà parfaitement à vos besoins.

Tarifs

