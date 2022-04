Supports écrans PC : les meilleurs bras et fixations pour écrans en 2022

Mal au cou ou tout simplement marre de devoir entasser des BD pour rehausser votre écran ? Investissez dans un bras pour écran PC ! Nous avons choisi pour vous les meilleurs modèles de support d'écran.

Quels sont les meilleurs supports d’écran ?

Avoir un bel écran, qu’il soit gamer ou ultrawide c’est bien, mais on doit bien avouer que nombre d’entre eux sont un peu chiches en termes de réglages. La grande majorité se contente en effet d’un léger ajustement de l’angle vertical. Résultat, on en est réduits à entasser des bouquins (ne niez pas on l’a tous fait) pour poser son écran à la bonne hauteur.

Mais ne désespérez pas, les pieds pour écrans sont là, non seulement ils vous permettent de positionner son écran aux petits oignons, mais ils permettent d’économiser pas mal de place sur votre bureau et d’obtenir un setup aux petits oignons. C’est surtout l’un des équipements indispensables pour un bon bureau de télétravail.

Si cette sélection d’écrans peut paraitre au premier abord assez restreinte, c’est voulu. Nous avons exclu les pieds peu chers, mais de mauvaise qualité. Mieux vaut dépenser quelques euros de plus à l’achat que de voir son écran chéri se casser la figure. Et un pied de qualité est un investissement : un bon support d’écran Ergotron peut durer près de 15 ans et sans prendre une ride.

Supports de Moniteurs Amazon Basics : comme un air de déjà vu

Nous ne sommes pas toujours fans des produits Amazon Basics, le géant de l’e-commerce a en effet la désagréable habitude de s’inspirer (voire même de totalement copier) des produits à succès pour en proposer une version un peu plus cheap.

Ce n’est cependant pas du tout le cas ici puisque les supports de moniteurs proposés ici sont fabriqués par Ergotron, la référence du marché, et distribués par Amazon. On retrouve donc une excellente qualité de fabrication et un bon câble management à un tarif un peu plus doux. La fixation de votre interface se fait simplement.

Toute la gamme n’est cependant pas proposée puisque l’on retrouve uniquement les modèles de support à colonnes basses (simple ou double écran) et un modèle mural. Les variantes noires et blanches passent aussi à la trappe. Reste que malgré ces quelques limites, ces supports sont de très loin le meilleur rapport qualité/prix du marché pour des écrans de 32 pouces ou moins. Les modèles Ergotron officiels sont en effet vendus deux fois plus chers !

Ergotron HX : l’appel des écrans larges

Vous avez craqué pour un écran vraiment gigantesque comme un des Odyssey G9 de Samsung ? Vous ne pourrez pas utiliser n’importe quel pied ! Heureusement Ergotron, le leader du secteur des supports est là pour vous avec cet Ergotron HX.

Comme toujours chez la marque on retrouve une qualité de fabrication parfaite et un tarif qui pique. Mais c’est le prix à mettre pour être sur de ne pas voir votre écran tomber. Ce modèle de support pour écran existe en fixation de bureau ou murale.

Bras HX tri-écrans : voyez triple !

Vous cherchez une grande surface d’affichage, mais les écrans 49 pouces ne vous conviennent pas ? Combinez trois moniteurs jusqu’à 24 pouces maximum grâce à cette barre de fixation qui vient se greffer au bras HX. Avec les écrans combinés, il est possible de bénéficier d’une vue panoramique de 180 degrés.

Attention tout de même, ce support d’écran coûte aussi cher que le bras d’origine.

Apple et le VESA : je t’aime moi non plus

Parce qu’Apple déteste faire les choses comme tout le monde, les appareils de la marque à la pomme ne supportent pas le VESA par défaut. C’est d’autant plus dommage que ces derniers ont souvent tendance à être assez chiches en termes de possibilités d’ajustement.

Si l’on souhaite cependant utiliser un pied VESA, il existe une possibilité : acheter une version spécifique. Apple propose en effet des versions VESA de ses iMac M1, Studio Display et Pro Display XDR.

Vous les trouverez par ici :

Si vous avez acheté une version classique d’un iMac, il existe des solutions tierces de support écran un peu moins élégantes pour les iMac M1 et les anciens iMac 21 et 27 pouces.

Tout savoir sur les supports d’écran

Qu’est-ce que le VESA ?

La norme d’interface VESA est comme son nom l’indique une série de standards permettant de fixer un écran plat sur un support externe. Elle consiste en 4 emplacements de fixation pour vis disposés de manière carrée ou rectangulaire.

Il en existe 11 variantes en fonction de la taille et du poids de l’écran utilisé. Pour l’immense majorité des moniteurs actuels on trouvera un format 100 x100 ou plus rarement du 200 x 100 mm. Dans tous les cas, on vous recommande de consulter la fiche technique de votre écran avant d’acheter un pied.

Comment savoir si mon écran est compatible VESA ?

La grande majorité des écrans dispose de points de fixation VESA, mais l’on vous recommande toujours de vérifier avant de passer à la caisse. Pour cela, regardez la face arrière de votre écran : vous devriez voir 4 pas de vis éloignés d’une dizaine de centimètres. Si vous ne les voyez pas et que votre écran dispose d’un pied amovible, enlevez ce dernier. Il y a en effet de bonnes chances que les points de fixation s’y cachent afin que le support puisse s’y glisser.

Support d’écran PC : le bureau ou le mur ?

Deux types d’écrans dominent le marché, d’un côté ceux qui viennent se fixer sur un bureau et de l’autre ceux qui s’accrochent au mur.

Pour l’immense majorité des utilisateurs, nous conseillons un modèle pour bureau. Non seulement ils sont nettement plus simples à installer (il suffit de visser un serre-joint), mais ils sont aussi plus faciles à réutiliser.

Les modèles muraux occupent de leur côté moins d’espace et peuvent offrir une installation plus élégante. Il faudra en revanche jouer de la perceuse.

J’ai perdu mes vis, par lesquelles les remplacer ?

Vous avez acheté un support d’occasion ou tout simplement perdu le sac de vis de ce dernier. Pas de soucis, ces dernières sont normées. Pour chacun de vos moniteurs, il vous faudra 4 vis M4 à tête cylindrique de 10 mm de long. Si dans l’absolu n’importe quel type d’empreinte fonctionne, on vous recommande d’utiliser de l’Allen ou du Torx histoire de vous simplifier la vie au montage.

