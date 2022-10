Vous cherchez un bon PC portable et vous faites confiance à la marque HP ? Nous avons concocté pour vous une sélection des meilleurs ordinateurs portables HP actuellement disponibles sur le marché.

Le TOP 3 des ordinateurs portables HP en 2022

HP (Hewlett-Packard) est le deuxième plus gros vendeur de PC portables dans le monde après Lenovo. En France, il s’agit d’une marque très appréciée, que l’on retrouve facilement en boutique et sur les sites d’e-commerce. Il existe de nombreuses références d’ordinateurs portables de cette marque : alors, comment s’y retrouver, entre les ultraportables, les PC hybrides, les Chromebooks, les PC gamer ? Pour vous aider dans votre quête du PC portable parfait, nous avons éclairci la gamme du constructeur californien et sélectionné nos modèles favoris. Nous ne mettrons ici en avant que les ordinateurs tournant sous Windows, ce qui exclut donc les Chromebooks, bien que HP en propose un certain nombre.

HP Omen 17-ck0039nf L'ordinateur portable pour jouer

Commençons par un PC portable gamer aux performances redoutables. Le HP Omen 17 est un modèle haut de gamme, polyvalent et capable de faire tourner les jeux les plus récents. S’il n’est pas le plus fin des PC 17 pouces, il arbore cependant un design d’une sobriété exemplaire, avec un châssis tout noir mêlant plastique et aluminium. Le clavier est de très bonne qualité, même si certains pourront regretter l’absence d’un pavé numérique. Il a clairement été pensé pour les joueurs et est rétroéclairé en RGB. Globalement, les finitions sont belles pour cette gamme de prix.

Sa dalle, sans être exceptionnelle, est de bonne qualité. Elle propose une définition Full HD (ce qui est certes un peu juste pour 17,3 pouces) et un agréable taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cet écran a en outre un input lag de 3 ms, ce qui permettra d’éviter la latence et plaira aux joueurs. Et côté performances ? Grâce à son GPU GeForce RTX 3070, couplé au SoC Intel Core i7-11800H, il s’en sort très bien sur des jeux plutôt récents tels que Red Dead Redemption 2 ou Control. Il dispose aussi de pas moins de 32 Go de RAM. Par ailleurs, son excellent SSD NVMe de 1 To offre parmi les meilleurs débits du marché en lecture comme en écriture. S’il gère bien la chauffe, les ventilateurs produisent un bruit conséquent… jouer avec un casque sera nécessaire.

Côté autonomie, rien d’exceptionnel, avec environ 5 heures d’utilisation hybride. Mais surtout, sachez que son bloc secteur de 330 W (!) est particulièrement massif : ne comptez pas transporter tout cela quotidiennement… Toujours est-il qu’il s’agit d’un PC portable gamer 17 pouces équilibré et sobre, à un tarif plutôt intéressant.

Consultez donc notre test du HP Omen 17 si vous voulez vous documenter à son sujet.



Le HP Envy 14 est un ultraportable proposé à prix abordable : il est en effet très populaire pour son excellent rapport qualité – prix. Le HP Envy 14 est un ultrabook un peu à part, car en plus d’être ainsi facilement transportable, il dispose aussi d’une carte graphique dédiée, la GeForce GTX 1650 Ti. Ainsi, s’il se débrouille parfaitement sur la bureautique, il est aussi capable de faire tourner des jeux… ce qui est plutôt rare sur ce type de produit.



De prime abord déjà, les finitions et la qualité de construction du châssis de cet ordinateur sont exemplaires. Ce dernier est entièrement en aluminium. Le clavier est ton sur ton, une caractéristique propre à HP qui ne plaira pas forcément à tout le monde d’un point de vue esthétique. Avec ses 1,5 kg, il n’est pas le plus léger mais reste facile à transporter un peu partout. Par ailleurs, il obtient un excellent score en autonomie, avec près de 11 heures loin d’une prise.

L’écran de 14 pouces est très appréciable avec son ratio en 16:10, tout particulièrement pour les contenus web. La fidélité colorimétrique est au rendez-vous, et la luminosité maximum est excellente. Niveau performances, il s’en sort très bien pour un petit ultraportable : la GTX 1650 Ti de Nvidia permet de faire tourner pas mal de titres récents, à condition de s’en tenir à la résolution native, ce qui est déjà pas mal. Le processeur Intel Core i5 de dernière génération est de bonne qualité aussi. Le système de refroidissement a été en prime bien pensé et fait son office.

Une machine bien conçue et surtout polyvalente, qui pourra convenir aux travailleurs ou aux étudiants qui aiment jouer de temps à autre sur leur laptop.



HP Victus 16-d0004sf Le PC portable gaming abordable

Input lag très bas Dissipation thermique efficace et silencieuse

Dissipation thermique efficace et silencieuse Tarif intéressant Châssis plastique et clavier peu adapté au gaming

La gamme Victus propose des machines capables de faire tourner des jeux récents, le tout à un tarif abordable. Pour garder un tarif bas, HP n’a bien entendu rien intégré de grandiloquent dans les configurations de ces modèles : le constructeur a en effet tenté de concilier les composants et les prix.

Le HP Victus 16 dispose d’un écran de 16,1 pouces, une taille de plus en plus répandue et qui offre un bon compromis entre portabilité et lisibilité. Cette dalle a de nombreuses forces, mais aussi un certain nombre de défauts… Sa fidélité colorimétrique, par exemple, est loin d’être exceptionnelle. Par contre, son input lag est très satisfaisant pour un PC portable, avec seulement 9 ms de délai. Bon point aussi pour le traitement antireflet, particulièrement efficace et qui évite de se fatiguer les yeux. En outre, elle est capable de monter jusqu’à 144 Hz en fréquence de rafraîchissement.

Côté performance, tout dépend bien sûr de la configuration choisie. Si vous optez pour une Nvidia GeForce 3060, un choix très populaire, vous pourrez faire tourner à 60 FPS la plupart des jeux récents (en ne montant pas au-dessus du Full HD, bien sûr).

On aura quelques réserves sur la qualité du châssis, notamment sur la souplesse du clavier, et la qualité du pavé tactile. À ce prix, cependant, ce n’est pas si étonnant. La connectique est fournie et classique pour un ordinateur portable gaming de ce gabarit : un port RJ45, un HDMI, trois USB-A, un USB-C (compatible DP et Power Delivery), une prise jack et un lecteur de cartes SD. Comme souvent sur ce type de machine, l’autonomie est limitée.

Pour conclure, il s’agit d’une machine assez classique, qui pourra constituer un achat raisonnable pour qui souhaite tenter l’achat d’un premier ordinateur portable gaming.



HP Spectre x360 16-f1013nf Le PC créatif

La gamme Spectre constitue ce qui se fait de mieux chez HP qui y intègre ses dernières innovations. Les Spectre x360 possèdent des charnières, qui, comme le nom du modèle l’indique, peuvent pivoter à 360°. Ils seront donc intéressants spécifiquement pour les créatifs.

Les nouveaux Spectre x360 sont sortis au printemps 2022. Il existe deux versions, une de 13,5 pouces, et une 16 pouces — celle que nous vous conseillons ici. Vous trouverez un écran tactile en définition 3K+ (3072 x 1920 pixels), assorti d’un stylet bien pratique pour les plus créatifs.



On tombe cependant sur un ordinateur pas forcément des plus compacts (2 cm d’épaisseur et 2 kg sur la balance), mais avec un design qui a le mérite de sortir de l’ordinaire. On retient par exemple les bords doucement arrondis, ainsi que l’emplacement du port USB-C pour la recharge, qui parait comme « coupé » directement dans le châssis.

Un détail intéressant : le SoC (Intel Core i5-1260P ou i7-12700H) est épaulé par une des nouvelles puces Intel ARC, la A370M. Vous avez le choix de muscler votre configuration en passant la RAM de 16 à 32 Go, ou encore de passer à 2 To de SSD.

Enfin, contrairement à nombre de laptops qui font l’impasse sur la qualité de la webcam, HP a ici intégré une caméra intelligente de 5 Mpx qui propose un cadrage automatique. Cette webcam est d’ailleurs compatible avec Windows Hello. On saluera aussi la présence d’un port HDMI 2.1. Sur l’autonomie, on atteint les 7 heures grand maximum, ce qui n’est pas exceptionnel. Il s’agit d’un excellent PC portable pour travailler.



HP Pavilion 15-eg0006nf Le petit prix

Si vous cherchez un PC portable HP pas cher, à moins de 700 euros, le Pavilion 15 peut être une option judicieuse. Dans un châssis d’une sobriété exemplaire, HP parvient à caser des composants de bonne qualité pour offrir une expérience satisfaisante pour tout ce qui est bureautique.

La configuration de base intègre un modeste SoC Intel, tout de même de 11e génération, le i3-1115G4, 8 Go RAM et 512 Go d’espace disque en SSD. Sachez par ailleurs que deux emplacements sont libres si vous souhaitez rajouter de la mémoire vive pour muscler un peu ce Pavilion 15. Rien de grandiloquent côté écran, avec une dalle IPS en définition Full HD somme toute classique. On regrettera tout de même une colorimétrie peu précise. On apprécie par contre le large clavier bord à bord, avec pavé numérique en prime, même si le choix du ton sur ton argenté est toujours discutable. Le pavé tactile déporté à gauche, s’il est pratique pour les droitiers, le sera beaucoup moins pour les gauchers.

Il s’agit donc d’un ordinateur portable tout à fait classique pour qui recherche un 15 pouces solide et abordable. Cependant, à performances égales, on aurait tout de même tendance à vous conseiller de vous regarder aussi ce qui se fait chez d’autres marques concurrentes et leurs produits équivalents, notamment chez Asus avec ses Vivobook et Zenbook.



Par ailleurs, si vous parvenez à le trouver en stock, le HP Pavilion Aero 13 est une bonne option abordable si vous cherchez un petit ordinateur portable de 13 pouces, très léger et compact. Vous pouvez vous renseigner à son sujet en lisant notre test dédié.

Tout savoir sur la marque et la gamme de PC HP

Petite histoire de l’entreprise HP

HP (abréviation de Hewlett-Packard) est une entreprise américaine qui fait partie des grandes légendes de la Silicon Valley, son lieu de naissance. Elle fut en effet fondée en 1939 non loin de San Francisco, par deux amis ingénieurs en électronique, William Hewlett et David Packard, qui donnèrent leurs noms à leur projet créé dans un garage. Le nom a d’ailleurs été décidé à pile ou face, comme nous l’expliquent nos collègues de Numerama.

La marque a commencé à développer des ordinateurs dans les années 70. C’est aussi à cette époque qu’ils inventent la calculatrice scientifique de poche. Par la suite, HP développe largement son activité sur le secteur des imprimantes multifonction, devenant un des acteurs majeurs dans le domaine. Longtemps leader sur les ventes d’ordinateurs à travers le monde, la marque a été doublée par Lenovo en 2019. Au premier trimestre 2022, HP détient ainsi 19,7 % des parts de marché, derrière Lenovo, mais devant Dell, Apple, Asus ou encore Acer.

Comment est organisée la gamme des ordinateurs portables HP ?

HP possède une gamme de PC portables assez claire. Les Pavilion constituent les modèles abordables, tandis que les Envy sont plutôt des ultraportables dédiés à la productivité. La gamme Spectre incarne le haut de gamme, avec les meilleures configurations. La gamme Omen, quant à elle, est dédiée au gaming. La série Victus est elle aussi placée sur des performances gaming, mais à moindre coût donc plus modestes.

Quels sont les points forts des PC HP ?

HP est une marque qui a l’avantage de proposer une gamme très diversifiée, à tous les niveaux de prix. On retrouve ainsi aussi bien le PC (ou bien le Chromebook) abordable, que le haut de gamme qui met en avant des technologies et des ergonomies plus récentes. Sa gamme dédiée au gaming, Omen, est par ailleurs bien réputée.

Concernant les bons points de la marque, il faut bien avouer qu’elle est le plus souvent très généreuse sur la connectique, contrairement à d’autres (on regarde dans ta direction, Apple). Par ailleurs, HP est connue pour prêter attention aux fonctionnalités liées à la sécurité, à la protection des données et de la vie privée : vous trouverez donc souvent des lecteurs d’empreintes, des obturateurs de caméras ou encore des boutons dédiés pour couper le micro en un clic.

Quelle taille d’écran choisir pour mon ordinateur portable HP ?

Comme tout bon constructeur de PC portables, le catalogue de chez HP est vaste est diversifié. Si vous êtes à la recherche de la bonne taille d’écran pour votre futur ordinateur portable, sachez qu’il n’y a pas de bonne taille universelle. Tout dépend de la consommation destinée. Si vous le destinez au jeu, un PC de 13 à 15 pouces est suffisant. En revanche, si votre futur PC HP est destiné à la bureautique, il vaut mieux se tourner vers un 17 pouces.

