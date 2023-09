Test du HP Omen Transcend 16 (Mini LED, 2023) : silence, je joue

Le HP Omen Transcend 16 de 2023 s'équipe enfin du dernier matos en provenance d'Intel et Nvidia, en prime d'une sublime dalle Mini LED. De quoi relancer toujours plus l'intérêt de la gamme ?

HP mise beaucoup sur le segment gamer. Ce n’est pas pour rien si la marque a racheté HyperX et que la mention d’Omen revient très souvent sur les compétitions esports à travers le monde. Pourtant, en France, Asus et sa gamme ROG restent largement en tête. Est-ce pour autant par manque d’intérêt des produits en eux-mêmes ? Le HP Omen Transcend 16 de 2023 n’est pas tout à fait d’accord.

HP Omen 16 Transcend (u0000nf) Fiche technique

Modèle HP Omen 16 Transcend (u0000nf) Taille de l'écran 16 pouces Définition 2560 x 1600 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core i9-13900HX Puce graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4070 Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 2000 Go Version du Bluetooth 5.3 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Fiche produit

La machine est prêtée par HP pour ce test.

HP Omen 16 Transcend (u0000nf) Design

Ce qui est vraiment frappant lorsqu’on prend pour la première fois le HP Omen Transcend 16 est en main est à quel point… Il n’a absolument pas les atours habituels des configurations gamers. En vérité, il ressemble à un PC portable professionnel, avec son châssis métallique extrêmement sobre que Razer ne renierait pas totalement. Il est même plutôt fin pour sa catégorie à 2 cm d’épaisseur, et ne pèse « que » 2,17 kilos.

Source : Brice Zerouk – Frandroid Source : Brice Zerouk – Frandroid Source : Brice Zerouk – Frandroid

Le format 16 pouces est ici un bon compromis pour déployer une machine puissante, mais toujours facilement transportable. On retiendra finalement surtout de cet HP Omen Transcend 16 la bordure inférieure de son écran, toujours très épaisse. Mais hélas, la plupart des PC gamers l’a conservé, il fait donc partie du lot des machines actuelles.

Clavier et pavé tactile

L’argument « gamer » en termes de design se retrouve uniquement sur le clavier, où les touches ZQSD habituelles sont les seuls transparentes pour laisser passer le rétroéclairage plus facilement. Il s’agit de switchs assez classiques, avec des touches plein format, dont la course est tout de même plus grande que la plupart des références du marché, mais dont la légèreté du rebond ne fait pas typiquement gamer. Confortable, ça oui, mais la précision en pâtit. Nous sommes d’ailleurs sur un format de clavier TKL, qui fait donc l’impasse sur le pavé numérique, mais intègre les flèches de direction et les raccourcis associés en haut.

Source : Brice Zerouk – Frandroid Source : Brice Zerouk – Frandroid Source : Brice Zerouk – Frandroid

Le pavé tactile lui-même est bien large et confortable à utiliser, bien que sa glisse aurait mérité un revêtement en verre plutôt qu’en plastique ici. C’est du détail toutefois : le HP Omen Transcend 16 fait au moins l’effort d’intégrer une bonne diagonale, quand beaucoup de concurrents partent du principe que leurs acheteurs brancheront une souris externe de toute manière.

Connectique

On retrouve à gauche de l’appareil deux ports USB-C compatible Thunderbolt 4 ainsi que le port combo jack. A droite, un simple USB-A 3.2 Gen 1 est intégré. C’est au dos qu’on peut profiter du port d’alimentation, d’un port HDMI 2.1, d’un port Ethernet et d’un second port USB-A.

Source : Brice Zerouk – Frandroid Source : Brice Zerouk – Frandroid Source : Brice Zerouk – Frandroid Source : Brice Zerouk – Frandroid

La configuration est assez large, et seul manque à l’appel un lecteur de cartes SD. Il est beau de constater que malgré ce format très fin, HP a pu intégrer autant de connectiques dans des orientations et placements divers qui pourront convenir à de nombreuses configurations de bureau. Tout ça est très bien pensé.

Webcam et audio

C’est ici que le HP Omen Transcend 16 ne sort pas du lot, avec une webcam 1080p très basique dont le traitement n’est pas particulièrement brillant. Vous connaissez la chanson : vidéoconférence et rien de plus. Au moins, la reconnaissance faciale est supportée. Les haut-parleurs B&O sont par contre étonnant de justesse. Si les basses sont manquantes, comme toujours, les aigus sont très bons et les mediums ne sont pas totalement effacés de la partition. Sans être les meilleurs du marché, les haut-parleurs du HP Omen Transcend 16 sont plus satisfaisants à l’oreille que la plupart des autres machines gamers.

HP Omen 16 Transcend (u0000nf) Écran

Notre appareil de test est équipé d’une dalle mini LED de 16,1 pouces traitées anti-reflet, qui supporte une définition maximale de 2560 x 1440 Pixels, soit un Quad HD au ratio 16:10. Elle est capable d’atteindre un taux de rafraîchissement de 240 Hz, qui est soutenu par la technologie G-Sync.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous avons pu mesurer une couverture à 146,4% de l’espace sRGB pour une couverture à 103,7% de l’espace DCI-P3. La luminosité maximale a été mesurée à 775 cd/m², pour un taux de contraste presque infini grâce à la technologie Mini LED. La température de couleurs moyenne se retrouve à 6875K, soit un peu plus froide que la norme NTSC attendue, mais le Delta E00 moyen mesuré à 1,66 prouve que la dalle a été très bien calibrée d’usine.

C’est tout simplement excellent, et une preuve que la technologie Mini LED a de beaux jours devant elle. Pour peu que quelqu’un puisse se l’offrir un jour, puisque celle-ci participe à la grosse montée en prix de cette configuration de test.

HP Omen 16 Transcend (u0000nf) Logiciel

Sur ce point, HP a encore des efforts à faire. Outre les pop-up de publicités qui sont loin d’être rares, le logiciel de gestion Omen en lui-même offre bien tout ce qu’on attend en termes de réglages… Mais qu’est-ce qu’il peut être brouillon à utiliser. On sent ici que le développeur a voulu offrir une plateforme tout-en-un, mais par cet effort, il a juste complexifié ce qui devrait être beaucoup plus simple à gérer au quotidien.

HP Omen 16 Transcend (u0000nf) Performances

Dans notre configuration de test, le HP Omen Transcend 16 de 2023 est équipé du tout dernier Intel Core i9-13900HX, un SoC à 24 cœurs — 8 performances et 16 efficients — pour 32 threads pouvant turbo jusqu’à 5,4 GHz. Il est couplé à 32 Go de RAM DDR5 à 5600 MHz sur deux ports SODIMM, ainsi qu’un disque 1 To en PCIe Gen 4. Côté calcul graphique, on retrouve la NVIDIA GeForce RTX 4070 à 8 Go de GDDR6 dont le TGP est légèrement abaissé à 130W (contre 140W habituellement).

Benchmarks

On retrouve toujours le même duel qui sépare Intel et AMD depuis que Ryzen est sorti de terre. Sous Cinebench R23, l’Intel Core i9-13900HX montre les dents avec des performances en single core de 2102 points, mais pèche un peu sur les performances multi-core avec un score de 24589 points. Ce n’est pas dans ce châssis qu’il est capable de déployer ses ailes, mais il reste incroyablement performant pour nous fournir un score PCMark 10 de 8201 points.

En jeu, on retrouve 2964 points sur Speed Way, 7521 points sur Port Royal et 6200 points sur Time Spy Extreme de 3D Mark, avec des performances en ray-tracing DirectX évaluée à 36,11 FPS. Le tout est dans la marge de ce que l’on attend d’une RTX 4070, bien que moins bon que la plupart des ordinateurs s’équipant de ce GPU. Le stockage fait quant à lui partie des plus performants intégrés aux configs modernes.

En jeu

La différence de 10W observée sur le TGP est clairement la responsable de cela. En jeu, on observe une chute d’environ 10 FPS de moyenne sur l’intégralité des jeux testés, comparativement à une machine n’ayant pas subi cette petite perte. Et si le DLSS 3 aide fortement à retrouver un framerate jouable, mieux vaudra être un peu plus conservateur sur ses réglages ou désactiver le ray-tracing au quotidien. Toujours est-il que pour un PC si fin, retrouver de telles performances est excellent.

Refroidissement et bruit

On comprend mieux la baisse des TDP et TGP en observant la gestion thermique de l’appareil. Certes, le HP Omen Transcend 16 de 2023 a tendance à atteindre des températures assez hautes sur son châssis, avec un maximum à 56°C retrouvé en bas de celui-ci, mais de l’autre côté… Qu’est-ce qu’il sait rester discret. Même lancé à pleine puissance, ses ventilateurs n’atteignent jamais l’effet « décollage d’hélicoptère » dont nous avons l’habitude sur des configs gamers. S’il fallait sacrifier 10 FPS de moyenne pour ça, on accepte l’offre sans sourciller.

HP Omen 16 Transcend (u0000nf) Autonomie

Le HP Omen Transcend 16 de 2023 s’équipe d’une large batterie de 97 Wh, presque à la maximale possible pour un ordinateur avant qu’il ne se fasse arrêter à la douane. Pour profiter pleinement de sa puissance, vous devrez forcément le brancher à son bloc d’alimentation de 280W.

Et comme toujours sur ces configurations, nous retrouvons à l’usage entre 4 et 5 heures dans un cadre bureautique. En soi, c’est peut-être même une bonne nouvelle tant on pouvait s’attendre que l’écran Mini LED soit plus gourmand que la plupart des dalles IPS LCD intégrées à ces configurations. Mais voilà : ça ne vous fera pas vraiment une après-midi de travail. Pas de surprise donc.

HP Omen 16 Transcend (u0000nf) Prix et disponibilité

Le HP Omen Transcend 16 peut être trouvé à partir de 1799 euros. Mais pour la configuration avec écran Mini LED et RTX 4070 que nous avons en test, il faudra débourser pas moins de 3225 euros. Au moins, un casque HyperX Cloud II Core vous est offert pour cela.



au meilleur prix ? Où acheter Le HP Omen 16 Transcend (u0000nf) au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment