Test du Samsung Galaxy Book 5 360 : écran sublime et autonomie folle

Samsung n’est toujours pas connu comme un constructeur d’ordinateurs portables. Et pourtant, arrivé à la cinquième génération des Galaxy Book, il est tout de même difficile de ne pas le reconnaître. Malgré quelques faux pas par-ci par-là, rares et peu mémorables, ses ordinateurs portables ont toujours convaincu grâce à une offre aussi alléchante qu’accessible.

Crédit photo : OtaXou

La 5e génération de la marque coréenne change-t-elle la donne ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy Book 5 360 Dimensions 355,4 mm x 13,7 mm Définition 1920 x 1080 pixels Technologie d’affichage Super AMOLED Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core Ultra 7 256V Puce graphique (GPU) Intel Arc Graphics 140V Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 512 Go Apparence Plastique Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1460 grammes Profondeur 228 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Samsung pour ce test.

Design

Attend-on encore des soucis sur un produit Samsung ? Le constructeur semble avoir réussi à maîtriser sa production qu’importe la catégorie tarifaire de ses produits. Sur ce Galaxy Book 5 360, cela s’exprime par le simple fait que nous sommes sur un châssis intégralement métallique de qualité, sans une tranche un peu trop coupante ou un arrondi mal fini, le tout pour 13,7 mm d’épaisseur à son point le plus haut et 1,46 kilogramme en poids.

Crédit photo : OtaXou

Les transformables ont toujours tendance à être un peu plus lourd que les ultraportables classiques. Nous restons donc dans quelque chose de léger pour la catégorie, d’autant que le système de charnière est toujours aussi réussi avec un bon équilibre entre résistance et maniabilité.

Clavier et pavé tactile

La configuration clavier est essentiellement la même. Nous retrouvons des switchs ordinaires qui manquent quelque peu de distance d’activation, mais dont le retour n’est pas mauvais. Surtout, nous pouvons profiter d’un pavé numérique dont la taille est confortable, bien que légèrement moins large que les touches normales de la configuration.

Crédit photo : OtaXou

Le pavé tactile est aussi d’une diagonale et d’une glisse satisfaisante, sans forcément sortir du lot. La surface n’est pas en verre, la dernière étape de sophistication, mais l’expérience reste confortable.

Connectique

À gauche, nous retrouvons un port HDMI 2.1 plein format ainsi que deux ports Thunderbolt 4. À droite, nous avons le droit à un port combo jack, un USB A 3.2 et un lecteur de cartes microSD.

Cette configuration a ses mérites et ses points faibles. Sur un format 15,6 pouces de la sorte, nous sommes en droit d’en attendre un peu plus. Un deuxième port USB A, un lecteur de cartes SD plein format, un autre USB-C à droite pour faciliter le branchement d’un bloc d’alimentation… Mais au bout, il s’agit tout de même d’une configuration efficace, grâce à ces deux ports Thunderbolt 4 très polyvalents.

Webcam et audio

Le webcam 1080p intégrée est plutôt efficace, mais on notera tout de même une grosse tendance à surcontraster le flux. Un rendu que Samsung a toujours favorisé sur mobile, mais qui s’exprime avec un peu trop d’entrain ici.

Côté audio, rien de très particulier à signaler. Les deux haut-parleurs, placés en bas du châssis, sont d’une qualité somme toute assez moyenne, avec toujours le même genre de profil sonore que l’on attend des ultraportables : le son n’est pas très rond, mais reste efficace.

Écran

Les écrans sont toujours les stars des produits Samsung. Sur ce Galaxy Book 5 360, nous retrouvons une dalle AMOLED de 15,6 pouces tactile supportant une définition de 1920 x 1080 pixels, soit un ratio très traditionnel en 16:9. Le taux de rafraîchissement reste lui aussi en retrait, à 60 Hz précisément. Une dalle optimisée pour le multimédia en somme.

Crédit photo : OtaXou

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons voir que la dalle couvre 170% de l’espace sRGB pour 120,4% de l’espace DCI-P3 en volume. La luminosité maximale est mesurée à 377,7 cd/m², ce qui n’est pas particulièrement puissant pour un ordinateur au revêtement glossy. La température de couleurs moyenne est mesurée à 6589K, proche de la perfection, avec un delta e00 moyen parfait mesuré à 1,45. L’écart maximal est lui mesuré à 4,2 sur les tons bleus ciels.

Crédit photo : OtaXou

En somme, nous avons une excellente dalle AMOLED en termes de qualité, mais qui manque un peu en service. Le format 16:9 est plus adapté au multimédia qu’à la productivité, quand le manque de luminosité n’en fait pas un produit particulièrement utilisable au soleil. Cependant, quelle dalle.

Logiciel

Samsung met comme toujours en avant un univers logiciel approfondi, qui découle essentiellement de ses applications mobiles. Au-delà de la certification Copilot+, il profite également de services comme AI Select, un équivalent de Google Lens pour analyser par IA une zone de votre écran. La viabilité de ces applications dépendra véritablement de votre intégration ou non dans l’écosystème applicatif de Samsung. En gardant en tête que le développeur n’a jamais hésité à mettre fin à ses services, comme le fait Google.

L’application de gestion Samsung Settings est toujours aussi agréable à utiliser. En reprenant l’interface de One UI sur mobile et essentiellement les mêmes caractéristiques, elle rend son usage très instinctif pour gérer le profil de l’écran ou le mode de performance. Toujours apprécié, particulièrement pour les néophytes.

Performances

Le Samsung Galaxy Book 5 360 que nous avons reçu en test est propulsé par l’Intel Core Ultra 7 256V, un SoC à 8 cœurs — 4 performances, 4 efficients — et 8 threads pouvant turbo jusqu’à 4,8 GHz. Il intègre 16 Go de RAM LPDDR5X à 8533 MT/s et une partie graphique Intel Arc 140V. Notre modèle profite également de 1 To de stockage en PCIe gen 4.

Benchmarks

Sous Cinebench 2024, nous pouvons voir que Samsung est resté sur les mêmes réflexes. Nous retrouvons un score de 496 points en multi core pour 115 points en single core. Nous savons pertinemment que ce SoC est capable de bien plus sur des processus multi-threadés, mais Samsung privilégie avant tout le silence de ses machines, même en mode performance. Les scores single core sont par contre excellents, sur le haut du panier du marché actuellement, et montrent que sur une utilisation plus multimédia et bureautique, le Galaxy Book 5 360 restera performant.

La partie Intel Arc 140V reste toujours aussi performante, avec un score de 3138 points sur 3DMark Steel Nomad Light qui le met là encore sur le haut du panier du marché ultraportable. De quoi profiter de nombreux jeux dans la définition native de l’écran, à des réglages légers/moyens ceci étant. Dommage donc que la partie multi core du CPU ne soit pas au même niveau pour soutenir un peu plus d’applications créatives.

Notre benchmark IA habituel a refusé d’être lancé sur cette machine. Cependant, les scores NPU varient à peine d’un modèle à l’autre, et nous pouvons donc établir que celui-ci reste aux alentours des 1700 points, toujours sur le haut du panier. Enfin, le stockage nous offre des performances de milieu de génération PCIe Gen 4, pour une technologie qui est à la fin de son cycle, ce qui est un peu décevant sans être un problème.

Refroidissement et bruit

Le petit sacrifice sur les performances permet au Samsung Galaxy Book 5 360 de ne jamais dépasser les 40°C en pleine charge synthétique, avec des ventilateurs qui s’activent très rarement. Quand ils s’activent, ils se font entendre, c’est une certitude. Mais pour le profil d’usage de cet ordinateur, nous doutons de les voir s’activer de manière récurrente.

Autonomie

Le Samsung Galaxy Book 5 360 intègre une batterie de 68,1 Wh plutôt bonne pour ce format d’appareils. Il est fourni avec un bloc d’alimentation de 65 Watts en USB-C.

Crédit photo : OtaXou

Sur un usage bureautique, principalement en surf web, visionnage de vidéo et quelques écrits à 50% de luminosité sur l’écran, nous retrouvons entre 22 et 23 heures d’usage.

Les Core Ultra 2e génération sont toujours aussi performants sur ce point, même si l’architecture x86 souffre encore des problèmes de veille de Windows contrairement aux processeurs ARM.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy Book 5 360 est d’ores et déjà disponible en France, au prix de départ de 1799,99 euros pour la même configuration avec 512 Go de stockage.