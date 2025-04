Test du Dell Pro 14 Plus : nom incompréhensible pour PC décevant

Ce qui aurait été un Dell Inspiron est désormais un Dell Pro 14 Plus. Et la qualité dans tout ça ? Réponse dans notre test.

Les Dell Inspiron et Pavillion n’avaient pas forcément la meilleure image sur le marché des PC portables. En 2025, le fabricant a donc décidé de tout changer en créant une nouvelle gamme censée être beaucoup plus lisible… et qui ne l’est pas vraiment. C’est dire : nous sommes aujourd’hui en face du Dell Pro 14 Plus, et ne sommes pas complètement sûrs de son positionnement sur le marché. Et la plus grande ironie dans tout ça est que le PC n’est pas le plus éloquent non plus, comme nous allons le voir dans ce test.

Fiche technique

Modèle Dell Pro 14 Plus Dimensions 313,5 mm x 20,17 mm Technologie d’affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core Ultra 7 268V Puce graphique (GPU) Intel Arc Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 512 Go Apparence Plastique Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Pro Poids 1550 grammes Profondeur 224 mm Fiche produit

Design

Nous espérions que cette nouvelle nomenclature donnerait au Dell Pro 14 Plus, un nom terriblement alléchant, ses lettres de noblesse par rapport aux précédentes catégories du constructeur. Tristement, il n’en est rien. Le design de ce PC portable n’est pas mauvais en lui-même, mais manque terriblement de subtilité par rapport à ses concurrents. Le châssis ne fait pas l’effet d’un ordinateur portable à ce prix, sorti de la plaque d’aluminium utilisée sur le capot supérieur.

Le reste fait tout simplement très épais et très plastique. Le Dell Pro 14 Plus fait en effet 1,99 cm d’épaisseur, et si son poids de 1,4 kilogramme est tout à fait acceptable, son feeling général l’éloigne fortement des propositions d’Asus et Acer sur la même tranche tarifaire. Nous avons plutôt l’impression d’avoir en main un ordinateur en dessous des 1000 euros.

Cependant, il est à noter que ses vis apparentes sont présentes pour une bonne raison : faciliter la réparation de l’ordinateur, dont le port USB-C peut maintenant facilement être changé grâce à un design interne modulaire.

Fonctionnel. Sûrement résistant. Et pas particulièrement séduisant. Voilà les trois mots que l’on utiliserait pour décrire ce Dell Pro 14 Plus.

Clavier et pavé tactile

Au moins, on peut reconnaître à ce PC portable un certain niveau de confort. À commencer par son clavier, qui bien que traditionnel offre une excellente expérience de frappe. Les touches sont bien rigides, offrent un excellent rebond et une distance d’activation particulièrement optimisée. Le rétroéclairage n’est par contre pas tout à fait puissant.

Le pavé tactile est, lui aussi, de bonne facture. Sa diagonale est assez grande, sa surface en plastique reste tout de même assez glissante, et rien n’est vraiment à souligner en bon comme en mauvais.

Connectique

À gauche, nous avons le droit à un port HDMI 2.1, un port USB A 3.2 Gen 1, deux ports Thunderbolt 4 compatibles DisplayPort 2.1 et un lecteur de carte à puce. À droite, nous avons le droit à un port USB A 3.2 Gen 1, un combo jack, et un plateau de carte SIM 4G. Notez qu’il est également possible d’avoir un port Ethernet en option.

La connectique est ici plutôt bonne, diversifiée et performante.

Webcam et audio

Notre configuration de test profite d’un capteur 5 mégapixels compatible HDR avec une définition 1440p. Le rendu n’est pas particulièrement mauvais ni particulièrement bon. Le HDR n’aide pas à gérer des conditions difficiles comme cette fenêtre derrière moi, et l’image reste assez bruitée et les couleurs faiblardes. Rien de très marquant donc.

Il en va de même pour l’expérience audio, alors que les deux haut-parleurs de 2W seulement sont toujours situés en dessous de l’appareil. Si vous avez déjà l’habitude des haut-parleurs de smartphone, l’expérience est similaire. Dell est capable de bien mieux, mais réserve toujours cela à ses XPS.

Écran

Le Dell Pro 14 Plus est équipé d’une dalle IPS LCD de 14 pouces supportant une définition de 1920 x 1200 pixels, soit un ratio 16:10. Cette dalle n’est pas tactile, et ne supporte qu’un taux de rafraîchissement traditionnel de 60 Hz. Au moins, celui-ci est traité anti-reflet.

Bon… On ne peut plus le cacher plus longtemps : il s’agit du pire trait de l’ordinateur. Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons voir que cette dalle ne n’arrive même pas à couvrir l’espace sRGB, limité à 59,6% ici en volume. La luminosité maximale est mesurée à 320 cd/m², terriblement décevante pour un ordinateur aussi portable destiné à être utilisé à l’extérieur, et un ratio de contraste de 1244:1 plutôt bon pour un IPS LCD.

La température de couleurs moyenne est mesurée à 6100K, assez proche de la norme NTSC à 6500K, avec un Delta E00 moyen de 4,53 tout simplement mauvais, particulièrement en considérant son écart maximum mesuré à 24,13 points.

Cette dalle est tout simplement inadmissible. Il s’agit d’un niveau de qualité que l’on ne retrouve normalement que sur les ordinateurs Chromebook à moins de 600 euros. Que Dell ait cru acceptable de l’intégrer sur cet ordinateur est confondant.

Logiciel

Évidemment, nous avons ici tout un tas d’applications publicitaires préinstallées. Concentrons-nous donc sur ce qu’offre Dell, qui n’hésite pas à mettre en avant de nombreuses applications surtout dédiées au fait de mettre en avant son support professionnel payant. Ces applications démarrent une fois sur deux.

Au moins, son gestionnaire général est assez bon. Sur le Dell Pro 14 Plus, il est limité aux réglages de l’alimentation et de la batterie. C’est ici que l’on pourra optimiser la durée de vie de l’ordinateur et ses performances. Rien de très neuf sous le soleil, bien que l’interface soit sympathique.

Performances

Dans notre version de test, le Dell Pro 14 Plus est propulsé par le SoC Intel Core Ultra 268V, qui intègre 8 cœurs — 4 performants, 4 efficients — pouvant turbo jusqu’à 5 GHz. Il est couplé à 32 Go de RAM à 8533 MT/s, d’une partie graphique Intel Arc 140V, d’un NPU à 48 TOPS, et de 512 Go de stockage en PCIe 4.0.

Benchmarks

Sur la partie processeur, Dell a définitivement choisi de focaliser son profil de performance sur le silence. Nous avons ici des scores de 471 points en multi core pour 123 points en single core, qui connotent un PC visant surtout à soutenir des tâches bureautiques simples. Pour un 268V capable de mieux en multi core, c’est quelque peu décevant.

La partie graphique Intel Arc 140V est par contre toujours à niveau. Mais sans le soutien des performances en multi cœur, elle ne pourra pas nécessairement exploiter sa pleine puissance. La partie NPU nous est bien connue, et reste dans tout simplement au même niveau que l’intégralité des concurrents du milieu actuellement.

Enfin, le stockage en PCIe 4.0 maintient bien les performances que nous attendons de la technologie arrivée en fin de course, en attendant l’arrivée du PCIe 5.0.

Refroidissement et bruit

Et voilà ce que l’on gagne à limiter ses performances : le Dell Pro 14 Plus ne dépasse pas les 45°C en bas du châssis en pleine charge synthétique, et ses ventilateurs ne s’activent presque jamais. Quand ils s’activent, ils sont peu dérangeants.

Autonomie

Le Dell Pro 14 Plus intègre une batterie de 55 Wh, somme toute assez banale pour cette diagonale. Elle est chargée par un bloc d’alimentation de 65W fourni. Les deux ports USB-C de l’ordinateur sont également compatibles avec la charge Power Delivery, ce qui veut dire que tous les blocs d’alimentation de cette norme sont capables de recharger le PC.

Sur un usage bureautique simple, avec la luminosité réglée à 50%, nous retrouvons une autonomie comprise entre 9 et 10 heures. Là encore, cette puce Intel est capable de bien plus, et la consommation très atténuée de cette dalle ignoble devrait l’aider à aller plus loin.

Mais voilà : nous sommes sur une autonomie compétitive sur les années précédentes, mais largement inférieure aux ordinateurs intégrant les dernières générations de puces Intel, AMD ou Qualcomm.

Prix et disponibilité

Le Dell Pro 14 Plus est d’ores et déjà disponible en France au prix de départ de 1470 euros pour une configuration intégrant un Core Ultra 5 235U. Notre configuration de test est vendue 2223 euros.