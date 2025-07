À moins de 500 €, ce puissant laptop Asus Vivobook 15 avec une i5 13e gen devient une belle affaire

Si vous cherchez, pour la rentrée, un PC portable simple et efficace, avec un grand écran et une configuration suffisante pour des tâches de bureautique, alors l’Asus Vivobook 15 devrait vous convenir. Ce modèle présente d’ailleurs un très bon rapport qualité-prix : Cdiscount le propose à 479,99 euros au lieu de 649,99 euros.

L’été n’est pas terminé (et heureusement), mais il n’est jamais trop tôt pour penser à son équipement de travail pour la rentrée prochaine. Si vous souhaitez par exemple changer d’ordinateur portable et mettre la main sur un modèle parfait pour la bureautique, mais sans pour autant vous ruiner, vous pourrez miser sur l’Asus Vivobook 15, doté d’un grand écran tactile et d’un i5 de 13e gen puissant ; une référence qui est en plus proposée à moins de 500 euros grâce à une réduction et à un code promo.

Les points essentiels de l’Asus Vivobook 15

Une dalle LCD Full HD de 15,6 pouces + 60 Hz

Un combo i5-1334U + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

La charge rapide disponible

Auparavant affiché à 649,99 euros, puis réduit à 529,99 euros, l’Asus Vivobook 15 R1502 est aujourd’hui disponible en promotion à 479,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo PC50D499.

Un grand écran confortable

L’Asus Vivobook 15 a tout d’abord l’avantage d’être un PC portable facile à emporter partout avec soi au quotidien. En effet, avec son poids de 1,7 kg et son épaisseur qui ne dépasse pas les 17,9 mm, il ne prend que peu de place dans un sac et ne nous casse pas le dos en déplacement. Autre point fort de son design : sa charnière qui s’ouvre à 180°. Pratique pour montrer l’écran à la personne en face de soi sans la faire se déplacer.

Ce Vivobook 15 se révèle également bien robuste, puisqu’il est certifié MIL-STD-810H, soit un standard militaire américain qui garantit que l’appareil est résistant à des conditions extrêmes (vibrations, chocs, températures élevées…). Concernant son écran, Asus a choisi une dalle tactile LCD Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, qui offre donc une grande surface d’affichage, plus confortable pour travailler. On a aussi droit à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, suffisant pour profiter d’animations fluides.

Une configuration suffisante pour du multitâche

Ce laptop est animé par une puce Intel Core i5-1334U, dotée de 10 cœurs qui lui permettent d’effectuer davantage de tâches simultanément, et qui est capable d’atteindre une fréquence de 4,6 GHz en mode Turbo Boost. Elle est ici épaulée par 16 Go de RAM pour gérer efficacement la partie multitâche. En bref, le Vivobook 15 est tout à fait paré pour la bureautique et les tâches courantes, qui s’enchaîneront avec fluidité.

Un SSD de 512 Go complète le tout pour apporter plus de réactivité à l’ensemble, notamment grâce aux temps de chargement réduits et aux lancements rapides. L’espace de stockage qu’il offre est également considérable. Autrement, Asus propose plusieurs applications permettant d’être plus productif au travail, comme GlideX, une solution de partage d’écran entre plusieurs dispositifs, ou encore ScreenXpert, qui aide à gérer les fenêtres d’application sur les écrans connectés au laptop.

Côté connectique, le Vivobook 15 est équipé d’un port USB-C 3.2 Gen 1, de deux ports USB-A 3.2 Gen 1, d’un port USB 2.0, d’une sortie HDMI et d’une prise audio combinée. Enfin, la charge rapide est de la partie et permet de remplir la batterie à 60 % en 49 minutes.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.