À moins de 500 €, ce laptop Asus avec i5 de 13e gen est doté d’un meilleur rapport qualité-prix

Dans un monde où les laptops sont soit hors de prix, soit limités dès qu’on ouvre dix onglets, ce Vivobook 14 signé ASUS joue la carte du compromis bien calibré. Un bon processeur, un format passe-partout et une autonomie correcte. Sur Boulanger nous pouvons mettre la main dessus pour 499,99 euros au lieu de 549 euros.

Pas besoin de sortir l’artillerie lourde pour avoir un PC portable qui tient la route. Ce Vivobook 14 coche les cases essentielles pour celles et ceux qui veulent travailler, surfer, regarder quelques vidĂ©os et gĂ©rer leur quotidien numĂ©rique, sans se prendre la tĂŞte. Avec son Intel Core i5 de 13ᵉ gĂ©nĂ©ration, ses 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, il est prĂŞt pour la bureautique musclĂ©e, le multitâche fluide et le transport lĂ©ger. Une machine taillĂ©e pour durer dans le cadre pro, Ă©tudiant ou familial. Boulanger laisse une ristourne de 50 euros pour l’acquĂ©rir.

Les points forts de l’Asus Vivobook 14 S1404VA-JAL999W

Un processeur Intel Core i5 1335U + 16 Go de RAM

Un format compact 14″ et poids plume (1,4 kg)

Un stockage de 512 Go de SSD PCIe

Au lieu de 549 euros, l’Asus Vivobook 14 S1404VA-JAL999W est aujourd’hui disponible en promotion Ă 499,99 euros sur Boulanger.

Performances : pas de superflu, juste l’essentiel

Sous le capot, on retrouve un Intel Core i5-1335U, 10 cœurs bien répartis et une fréquence boostable à 4,6 GHz en cas de coup de chaud. Autrement dit : il ne faiblit pas sur Excel, tient le coup en visio, et encaisse quelques retouches photo si besoin. Le tout est soutenu par 16 Go de RAM DDR4, un bon niveau pour garder Chrome, Word et Spotify ouverts sans ralentissement.

La tablette grand format à petit prix Avec son grand écran de 11 pouces et ses hauts parleurs compatibles Dolby Atmos, la Galaxy Tab A9+ se positionne comme la partenaire idéale pour vous permettre de profiter de TOUS vos contenus !

Le stockage est confié à un SSD NVMe de 512 Go : démarrage rapide, transferts express, zéro bruit. On oublie les vieux disques qui rament. Pas de carte graphique dédiée ici, mais le circuit Intel Iris Xe intégré fait le job pour l’affichage quotidien, voire un peu de jeu léger ou de montage sans effets complexes.

Côté autonomie, jusqu’à huit heures annoncées : on y croit pour les journées sans trop forcer sur la luminosité ni le streaming 4K. Un bon score pour un laptop aussi fin et léger.

Écran, connectique et confort au quotidien

L’écran LED Full HD de 14 pouces propose une définition classique de 1920 x 1080, suffisante pour le travail et les vidéos. Pas d’anti-reflets ici, dommage pour les environnements lumineux, mais les angles restent corrects pour du solo ou à deux. Pas de tactile ni de finesse OLED, mais c’est propre, net, et bien proportionné.

Le clavier AZERTY est confortable, sans pavé numérique (normal vu le format), et le trackpad multitouch est réactif. Pas de lecteur d’empreinte ou de fioritures, mais l’essentiel est là avec le NumberPad qui transforme le pavé tactile en pavé numéroté. Niveau connectique, un USB-C, deux USB-A, un HDMI et une sortie casque couvrent la majorité des besoins. WiFi 5 et Bluetooth 5.1 assurent la connectivité sans fil.

Enfin, l’ensemble pèse à peine 1,4 kg pour 1,8 cm d’épaisseur : on peut l’emmener partout sans mal de dos ni sac renforcé. C’est le format idéal pour celles et ceux qui bougent entre bureau, maison et amphi.

Afin de comparer l’Asus Vivobook 14 S1404VA-JAL999W avec d’autres produits de la mĂŞme catĂ©gorie, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide sur les meilleurs PC portables pas chers.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.