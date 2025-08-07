Ce laptop gaming surperformant (RTX 5070 Ti + Ultra 7 + écran QHD+ 240 Hz) est 500 € moins cher grâce à cette offre

Si vous cherchez un laptop gaming avec des caractéristiques techniques pointues, vous pourrez vous tourner vers le MSI Vector 16 HX AI sans hésiter. D’autant plus que son prix n’est plus aussi élevé qu’auparavant, puisque Amazon le propose à 1 999 euros au lieu de 2 499 euros.

Miser sur un PC portable taillé pour le jeu et doté d’une belle puissance nécessite bien souvent un budget conséquent. Le modèle MSI Vector 16 HX AI est l’une de ces machines vendues à un prix très élevé, mais cela s’explique par sa configuration très pointue. Heureusement, il est aujourd’hui possible de se le procurer à un prix moins important que d’habitude grâce à une réduction de 500 euros.

Les éléments clés à retenir du MSI Vector 16 HX AI

Un écran de 16 pouces QHD+ et rafraîchi à 240 Hz

La puissance de la RTX 5070 Ti

Le combo Ultra 7 255HX + 16 Go de RAM + 1 To SSD

Au prix conseillé de 2 499 euros, le laptop MSI Vector 16 HX AI (A2XWHG-282FR) est actuellement remisé à 1 999 euros sur le site d’Amazon.

Un design « gaming » et un écran fluide

Le MSI Vector 16 HX AI présente un type de design que l’on voit fréquemment sur les machines taillées pour le gaming : lignes anguleuses, clavier rétroéclairé, détails géométriques, format massif… Son boîtier noir mat respire quant à lui la solidité, et c’est tant mieux, surtout en cas de parties très nerveuses. Sur ce même châssis, on trouve par ailleurs une connectique plutôt complète, composée de deux ports USB 3.2 Gen2, deux ports Thunderbolt 5, une entrée HDMI, un port RJ45, un port microSD, un port jack 3,5 mm.

Côté écran, on a droit à un dalle de 16 pouces, une diagonale bien confortable pour capter tous les détails d’une partie. Sa définition QHD+ (2 560 x1 600 pixels) offre une très bonne qualité d’image. À cela s’ajoute une fréquence de rafraîchissement maximale de 240 images par seconde. Une grande fluidité qui va ravir les joueurs compétitifs pour qui le moindre frame compte.

Un combo puissant pour les joueurs exigeants

La configuration du MSI Vector 16 HX AI est évidemment son plus grand point fort. Elle a été minutieusement optimisée par la marque pour permettre aux joueurs exigeants d’enchaîner les parties nerveuses sans accroc.

Pour cela, on retrouve une configuration technique solide, avec notamment un processeur Intel Core Ultra 7 255HX cadencé jusqu’à 5,2 GHz en mode boost et 16 Go de RAM, idéal pour exécuter un grand nombre de tâches en simultané. Il est ici associé à un SSD ultra rapide de 1 To pour profiter de temps de chargement bien plus courts et d’une bonne réactivité.

Mais c’est surtout l’intégration d’un GPU Nvidia de dernière génération, la GeForce RTX 5070 Ti, qui fait la force de ce PC portable. De quoi faire tourner aisément les derniers jeux en date, en 1 440p et même en 4K avec plusieurs features activées telles que le ray-tracing, qui nous fait profiter d’images bien nettes et réalistes, et le DLSS 3, capable de générer des images additionnelles complètes grâce à l’IA.

