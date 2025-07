Ce laptop gaming de 17″, avec RTX 5060 et écran QHD à 240 Hz perd 550 € de son prix lors des soldes

Si vous cherchez à opter pour un PC gamer à la configuration solide pendant les soldes, le HP Omen 17-db1025nf avec RTX 5060 est un très bon candidat. Bonne nouvelle : son prix chute à 1 199 euros, contre 1 749 euros de base.

Avec le HP Omen 17-db1025nf, vous avez un laptop doté d’une fiche technique bien musclée. Il s’équipe d’une récente carte graphique Nvidia GeForce RTX 5060 qui va permettre de faire tourner les jeux AAA dans d’excellentes conditions. Il plaira aussi pour son sublime écran QHD réactif et sa configuration solide sous AMD. Si jusqu’ici il fallait débourser 1 749 euros pour l’obtenir, grâce aux soldes il devient plus accessible suite à 550 euros de réduction.

Les points à retenir du HP Omen 17-db1025nf

Un grand écran de 17″ en QHD et 240 Hz

Une puce AMD Ryzen AI 7 350 associée à une RTX 5060

Compatible avec la charge rapide

Habituellement vendu à 1 749 euros, le PC portable HP Omen 17-db1025nf se négocie pendant les soldes à 1 199 euros sur le site officiel.

Un grand laptop ultra réactif

Il a beau être un PC dit portable, le HP Omen 17-db1025nf est une machine imposante. Rien de surprenant pour un appareil nomade destiné au gaming me direz-vous, mais avec près de 3 kg sur la balance et 27 mm d’épaisseur il se fait sentir dans le sac.

Ce grand format s’explique notamment par la taille de sa diagonale : 17,3 pouces, une grande surface d’affichage affiche de la QHD, soit 2 560 x 1 600 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 240 images par seconde. Une grande fluidité qui va ravir les joueurs compétitifs pour qui le moindre frame compte.

Avec une allure plutôt sobre et soignée, ce laptop HP accueille une bonne connectique à savoir deux ports USB 3.2 Gen 2, un port USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1, un port RJ45 et une prise jack audio.

Une configuration musclée pour vos jeux AAA

Pour lancer votre bibliothèque de jeux vidéo, vous pouvez compter sur une GeForce RTX 5060 pour faire tourner sans problème les titres du moment en 1080p en plus d’activer quelques features comme le ray tracing et le DLSS. Et grâce au SSD NVMe de 1 To, vous aurez pas mal de place pour stocker vos jeux.

Au niveau du processeur, on a droit à une puce AMD Ryzen AI 7 350 (jusqu’à 5,0 GHz) assistée par 16 Go de RAM DDR5, qui rend le multitâche fluide et agréable. Vous pourrez vous adonner vos activités sans trop de ralentissement, et ce, même dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.).

Enfin, sur l’autonomie, la marque assure une durée entre 6 et 7 heures d’utilisation, mais dans le cadre d’une utilisation gaming, l’autonomie chutera rapidement. Heureusement, il prend en charge la technologie rapide et peut récupérer 50 % en 30 minutes.

Si vous êtes curieux de découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer du moment.

