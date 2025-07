Test des Shokz OpenFit 2+ : le son et la sécurité enfin réconciliés

Courir en ville, pédaler sur une route de campagne, ou simplement rester conscient de son environnement au bureau : le dilemme des amateurs de musique nomades reste entier. Faut-il s’isoler dans sa bulle au risque de rater une annonce importante ou, pire, d’ignorer un danger ? Ou bien faut-il sacrifier la qualité sonore sur l’autel de la sécurité ?

Shokz, maître incontesté de la conduction osseuse, s’attaque à ce problème avec les OpenFit 2+, des écouteurs « open-ear » à conduction aérienne. Leur arme secrète : une architecture audio à deux voies, une première qui promet de réconcilier enfin puissance des basses et clarté du son, sans jamais boucher les oreilles. Pari réussi ?

Spécifications techniques

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Shokz.

Confort et maintien irréprochables

Dès la première prise en main, les OpenFit 2+ inspirent confiance. Shokz met à profit son savoir-faire pour livrer un design d’une efficacité redoutable. Les écouteurs adoptent une forme de crochet qui vient se lover autour du pavillon de l’oreille.

La partie en contact avec la peau est faite d’un silicone liquide doux et souple, tandis que le corps principal, léger et robuste, contient l’électronique et les transducteurs. Le résultat est un confort exceptionnel : avec à peine quelques grammes sur la balance, on les oublie littéralement au bout de quelques minutes. Le maintien est tout simplement parfait, y compris durant des sessions de sport intenses avec des secousses répétées. Jamais les écouteurs ne menacent de se déloger.

Les écouteurs sont parfaitement stables et confortables // Source : Tristan Jacquel

La certification IP54 garantit une protection contre la poussière et les projections d’eau. Concrètement, ils résisteront sans aucun problème à la transpiration et à une course sous la pluie, ce qui en fait des partenaires fiables pour toutes les activités extérieures.

Le boîtier de charge, de couleur assortie, est plutôt compact et se glisse sans peine dans une poche de short ou de jean.

Des contrôles physiques et tactiles bien pensés

Pour interagir avec la musique et les appels, Shokz a fait le choix de combiner deux types de commandes. Chaque écouteur dispose d’un bouton physique, facile à trouver à l’aveugle. Ce bouton, qui sert à la majorité des commandes, produit un clic net, ce qui évite tout déclenchement accidentel. La zone tactile sert essentiellement à invoquer l’assistant vocal du smartphone, par une pression longue.

Chaque écouteur dispose d’une zone tactile et d’un bouton de commande // Source : Tristan Jacquel

Le secret du double transducteur

La véritable innovation des OpenFit 2+ se cache à l’intérieur. Pour surmonter le principal défaut des écouteurs ouverts – le manque de basses – Shokz a choisi une architecture acoustique à deux voies. C’est une petite révolution.

Le système se compose de deux transducteurs distincts dans chaque écouteur. Un premier transducteur, de grand diamètre, se consacre exclusivement aux basses fréquences. Sa taille permet de déplacer un volume d’air plus important, ce qui génère un impact et une rondeur dans le grave qu’on pensait inatteignables sur ce format (on y reviendra).

Les deux transducteurs d’un écouteur Shokz OpenFit 2+ // Source : Tristan Jacquel

Un second transducteur, plus petit et réactif, gère les médiums et les aigus. Libéré du fardeau des basses fréquences, il vibre avec plus de finesse et de rapidité. Le résultat est une restitution des voix et des instruments bien plus claire, détaillée et naturelle.

Une application complète et intuitive

L’application Shokz centralise toutes les fonctionnalités avec une interface claire et agréable. L’écran d’accueil affiche immédiatement les niveaux de batterie des écouteurs et du boîtier, ainsi que les principaux modes d’utilisation.

Les commandes physiques et tactiles sont non seulement précises mais aussi entièrement personnalisables via l’application. Il est possible d’assigner différentes actions aux appuis simples, doubles et triples sur chaque écouteur.

Les contrôles par défaut sont déjà bien pensés et le réglage du volume s’effectue directement depuis les écouteurs, un atout considérable qui évite de sortir son smartphone à chaque ajustement. Cette fonction, souvent absente des concurrents, constitue un avantage significatif au quotidien.

Le mode Dolby Audio permet d’élargir la scène sonore. Le son enveloppe davantage l’auditeur et crée une impression d’espace élargi. L’effet fonctionne bien sur les films ou série, mais sur les titres musicaux, il dilue légèrement l’impact direct de la stéréo classique et réduit les basses fréquences. C’est une option agréable à expérimenter, mais qui ne remplace pas systématiquement l’écoute traditionnelle.

Le boîtier de charge est dans la moyenne en terme de taille pour ce type d’écouteurs // Source : Tristan Jacquel

L’égaliseur personnalisable représente le point fort de l’application. Outre les quatre préréglages standards (Standard, Vocal, Basses, Aigus), un mode sur mesure donne accès à cinq bandes de fréquences ajustables (80Hz, 500Hz, 1.3kHz, 4kHz, 12kHz). La personnalisation est intuitive et les modifications sont appliquées en temps réel.

Côté connectivité, le Bluetooth 5.4 assure une liaison stable même dans des environnements saturés. Le multipoint permet de connecter simultanément deux appareils, par exemple un smartphone et un ordinateur. La bascule entre les sources s’effectue automatiquement en fonction de l’activité.

Les codecs audio disponibles incluent SBC et AAC, ce qui couvre l’essentiel des usages. L’absence de codecs haute résolution comme aptX ou LDAC ne constitue pas une limitation significative dans ce contexte d’écouteurs ouverts, où les différences seraient de toute façon imperceptibles.

En matière de latence, un léger délai existe lors des sessions de jeux vidéo, mais il reste suffisamment faible pour ne pas gêner l’expérience ludique. Pour la vidéo et les contenus streaming, la synchronisation est parfaite.

Une signature sonore enfin maîtrisée

Alors, ce double transducteur tient-il ses promesses ? La réponse est un grand oui. Les OpenFit 2+ délivrent une performance audio bluffante pour des écouteurs ouverts.

La courbe de réponse révèle les prouesses techniques accomplies par la marque. Contrairement à la plupart des écouteurs open-ear, le grave diminue nettement sous 100 Hz, mais de façon moins brutale que chez les concurrents. Shokz a réussi l’exploit de maintenir une présence significative jusqu’à 60 Hz environ, ce qui confère aux basses fréquences une rondeur et une profondeur inédites dans cette catégorie d’écouteurs.

La courbe de réponse en fréquences des écouteurs Shokz OpenFit 2+ // Source : Tristan Jacquel

Le registre médium est d’une régularité exemplaire jusqu’aux portes de l’aigu. Cette linéarité assure une reproduction fidèle des voix et des instruments, sans coloration artificielle. À 2 kHz, zone particulièrement sensible pour notre oreille, on note un léger creux qui évite toute acidité ou dureté à l’écoute. Cette dépression contrôlée contribue significativement au confort d’écoute sur la durée.

Un pic très prononcé apparaît ensuite à 4 kHz, avec un doublement du volume au-delà. Cette accentuation apporte de la présence et de la clarté, mais colore nécessairement la restitution et mérite d’être adoucie via l’égaliseur, pour obtenir un aigu moins masqué et plus fluide.

L’apport décisif de la structure à deux transducteurs

Au-delà de la courbe de réponse, c’est dans le comportement dynamique que les OpenFit 2+ excellent vraiment. La séparation des tâches entre les deux transducteurs permet un rendu des transitoires remarquablement précis. Le transducteur dédié aux graves n’est pas freiné par la nécessité de reproduire simultanément les hautes fréquences, tandis que le transducteur médium/aigu, plus léger et réactif, peut suivre avec agilité les moindres variations du signal. Et cela s’entend!

L’architecture à doubles transducteurs offre un son d’une précision inattendue pour des écouteurs sportifs ouverts // Source : Tristan Jacquel

Cette architecture apporte une profusion de micro-détails rarement captés par des écouteurs ouverts classiques à mono-transducteur.

L’étagement des plans sonores est particulièrement réussi, avec une séparation nette entre les différents instruments et voix qui se détachent les uns des autres avec une précision chirurgicale.

La scène sonore s’avère vaste, bien structurée et peuplée.

L’image stéréo est stable et précise, avec un positionnement des sources sonores qui évite toute sensation d’écrasement et de fouillis.

Impressions d’écoute

Sur Blinding Lights de The Weeknd, les qualités dynamiques des OpenFit 2+ s’expriment pleinement. Le kick synthétique frappe avec conviction et autorité, tandis que la ligne de basse pulsante conserve sa rondeur caractéristique. La structure à deux voies révèle sa supériorité dans la clarté des nappes de synthétiseurs qui se détachent nettement sans jamais fusionner. La voix reste parfaitement intelligible au milieu de ce paysage sonore dense, conservant toutes ses inflexions émotionnelles.

Avec Hotel California des Eagles, l’étagement des plans sonores impressionne. L’introduction à la guitare acoustique révèle une multitude de détails, du frottement des doigts sur les cordes aux résonances subtiles de la caisse. Lorsque la batterie et les autres instruments rejoignent la composition, chacun occupe son espace propre.

Les Shokz OpenFit 2+ dans leur boîtier de charge // Source : Tristan Jacquel

Sur Limit to Your Love de James Blake, le défi est de taille avec ses descentes dans l’infra-grave. Si les OpenFit 2+ ne peuvent reproduire l’impact physique des fréquences les plus basses (vers 40 Hz), ils parviennent néanmoins à suggérer leur présence de façon convaincante. Le piano est rendu avec une richesse harmonique convaincante et la voix conserve toute sa texture émotionnelle. L’impression globale reste musicale et engageante malgré les contraintes du format.

Sur Bohemian Rhapsody de Queen, la capacité des OpenFit 2+ à gérer les variations dynamiques extrêmes et les changements d’ambiance est mise en valeur. Les parties a cappella bénéficient d’une bonne clarté vocale, chaque harmonisation étant identifiable. Lors des passages rock, la batterie et les guitares saturées conservent leur définition sans transformer le mix en bouillie sonore.

Enfin, sur le très complexe The Passenger d’Iggy Pop, l’air entre les plans sonores permet de rentrer dans le titre, qui ne tourne pas à la bouillie comme avec bien des concurrents open-ear.

Taillés pour les marathoniens

Shokz annonce une autonomie pouvant atteindre 11 heures sur une seule charge, une performance déjà excellente. Le boîtier de charge ajoute une trentaine d’heures supplémentaires, pour une autonomie cumulée de plus de 40 heures. Dans les faits, même à volume soutenu (70-80%), nos tests confirment une durée d’écoute confortable de 9 bonnes heures par charge, largement suffisante pour les sessions sportives les plus exigeantes ou une journée complète au bureau.

Le boîtier compact recharge les écouteurs rapidement et discrètement. Une fonction de charge rapide permet de récupérer 2 heures d’écoute en seulement 10 minutes de charge. La recharge complète des écouteurs prend environ 1 heure, tandis que le boîtier lui-même se recharge en 2 heures via USB-C et un peu plus avec un chargeur sans fil.

Des appels de très bonne qualité

La qualité des appels des Shokz OpenFit 2+ repose sur l’intégration de quatre microphones équipés d’une réduction de bruit AI, conçus pour capter la voix avec clarté tout en atténuant les bruits ambiants. Cependant, dans des contextes très bruyants ou venteux, la qualité tend à se dégrader, avec une atténuation notable des nuances vocales. Rien de dramatique toutefois et l’on peut compter sur ces écouteurs pour passer des appels.

Prix et disponibilité

Proposés à 199 euros, les Shokz OpenFit 2+ se positionnent sur le segment premium des écouteurs open-ear. Ce tarif les place en concurrence directe avec les ténors du marché comme les Bose Ultra Open Earbuds (199 euros) notamment. Cependant, leur proposition technologique à deux voies et la qualité globale de l’expérience justifient amplement cet investissement pour ceux qui recherchent le meilleur compromis entre conscience environnementale et qualité sonore.