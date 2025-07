J’ai roulé 250 km à bord du SUV Xiaomi électrique et j’ai compris pourquoi il était parfait pour le quotidien

Après avoir parcouru 250 km sur les routes chinoises au volant du Xiaomi YU7, une évidence s’impose : ce SUV électrique ne se contente pas de transporter, il transforme radicalement notre rapport à l’automobile. Pour le quotidien, on ne connaît pas une voiture aussi pratique.

Xiaomi YU7 // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

Avec la YU7 électrique, Xiaomi frappe fort dans l’industrie automobile. Loin des codes traditionnels, Xiaomi propose une vision révolutionnaire de la vie à bord, où chaque détail a été pensé pour sublimer l’expérience utilisateur.

Si nous avions détaillé l’essai dans un article dédié (ainsi qu’une vidéo), je reviens ici sur la vie à bord, l’écosystème et la compatibilité – improbable venant de Xiaomi – avec Apple, iOS et les iPhone.

Une habitabilité repensée : quand l’espace devient luxe

Dès l’ouverture des portières, la sensation d’espace frappe immédiatement. Avec ses 3 mètres d’empattement (heureusement, il mesure quand même 5 mètres de long), le YU7 offre une générosité spatiale qui défie sa silhouette sportive.

À l’arrière, les 73 mm d’espace supplémentaire aux jambes par rapport à la berline SU7 (qui était déjà très spacieuse) transforment chaque trajet en voyage première classe. Cette prouesse technique, rendue possible par l’architecture électrique optimisée, permet d’installer confortablement cinq adultes sans compromis sur le style extérieur.

La Xiaomi YU7 avec les tablettes arrières optionnelles. // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

Mais l’ingéniosité de Xiaomi se révèle surtout dans les détails pratiques : 36 compartiments de rangement parsèment intelligemment l’habitacle, créant une véritable logistique du quotidien. Au niveau des portes, on apprécie notamment de pouvoir placer des objets dans des emplacements ou interstices illustrés ci-dessous par le placement de bouteilles d’eau ou téléphone. Ça peut paraitre anodin, mais c’est bien pratique en utilisation régulière. Et en plus le rétro-éclairage est bien intégré !

Nous avions déjà parlé du volume des coffres dans notre précédent article, le coffre arrière dispose également d’un rail de fixation pour accessoires avec une alimentation interne jusque 100 watts pour alimenter hub USB, lumière de coffre et autres accessoires.

Une lumière additionnelle et un hub USB sont connectés sur le rail arrière.

Équipements de confort: carton plein!

Les innovations pratiques du YU7 révolutionnent l’expérience quotidienne à bord. En voici quelques unes:

Frigo intégré de 4,6 litres sous la console centrale avec fonction de refroidissement ou chauffage.

Boîte à gants de 13,7 litres sécurisée avec code à 4 chiffres.

Tiroir arrière de 5,2 L sous le siège droit, idéal pour les affaires des enfants.

La console centrale a bien un rangement sous l’accoudoir double mais surtout un bac de rangement éclairé pour sac en dessous avec 2 crochets rétractables, 2 prises USB typeC et un rangement additionnel (pour une boite de lunettes de soleil par exemple).

À l’arrière de ce rangement sous l’accoudoir avant, Xiaomi a intégré un emplacement avec prise d’alimentation qui permettra d’intégrer des blocs optionnels tel qu’un set de talkie-walkies avec une torche ou un haut-parleur bluetooth, etc. On adore la modularité et l’attention apportée pour les différents besoins des utilisateurs.

A gauche des cartouches de parfum, au centre le kit talkie-walkie + lampe torche, à droite le haut-parleur Bluetooth qui vous accompagnera en extérieur. Tous ces appareils sont rechargés lorsque vous les insérez dans l’emplacement prévu… Très ingénieux.

La boîte à gants sécurisée avec code à 4 chiffres répond à une préoccupation moderne : protéger ses objets de valeur. Combinée aux chargeurs sans fil 80 watts avec refroidissement intégré, elle créé un écosystème technologique cohérent où chaque fonction répond à un usage réel. Mais j’adore également de pouvoir prendre un kit de talkie-walkies pour les road trips à 2 voitures.

L’expérience des sièges avants « zéro gravité » marque une rupture fondamentale avec l’automobile traditionnelle. Ces sièges, équipés d’un système de massage 10 points et d’une inclinaison jusqu’à 123°, transforment littéralement le véhicule en salon de relaxation mobile. Lors des pauses autoroutières, cette fonction permet au conducteur de récupérer sans quitter son poste – un avantage appréciable lors des longs trajets.

La certification OEKO-TEX® Class 1 n’est pas qu’un argument marketing : elle garantit un environnement sain pour toute la famille, y compris les plus jeunes. Nous en parlions en plus de détails dans mon premier article ici.

L’écosystème magnétique : quand la personnalisation devient art de vivre

Points de fixation magnétiques révolutionnaires

Xiaomi a disposé 9 points magnétiques stratégiquement répartis dans l’habitacle dont 6 sont alimentés à une puissance de 27 watts. Ces 9 points magnétiques répartis dans l’habitacle transforment radicalement l’approche de la personnalisation.

Le PDG de Xiaomi illustre 3 accessoires à monter sur un point magnétique du tableau de bord.

Contrairement aux solutions traditionnelles nécessitant vissage ou collage, ces fixations magnétiques permettent une adaptation instantanée selon les besoins du moment. Besoin d’un support pour lunettes pendant un trajet ensoleillé ? Il se fixe en une seconde. Voyage avec enfants ? Les accessoires ludiques se positionnent à portée de main.

Lei Jun, le PDG de Xiaomi, avait déjà présenté de nombreux accessoires optionnels pour la YU7 lors du lancement du véhicule à Pékin.

Cette modularité répond à une réalité moderne : nos besoins automobiles évoluent selon les circonstances. Le système magnétique Xiaomi s’adapte à cette variabilité, créant une voiture évolutive.

Les accessoires sont déjà disponibles à la vente en boutique Xiaomi.

Système de boutons magnétiques programmables

L’innovation des boutons magnétiques programmables mérite une attention particulière. Ces petits dispositifs Bluetooth, fixables partout dans l’habitacle, peuvent exécuter des centaines de fonctions. Programmer l’ouverture simultanée de fenêtres et / ou coffres, déclencher la navigation vers la maison, ou même contrôler l’éclairage domestique avant l’arrivée – les possibilités semblent infinies.

Vous pouvez customiser chaque bouton, à l’infini et même créer des scènes: mettre les sièges avant en position repos, assombrir le toit panoramique, passer l’éclairage ambiant à la couleur bleu et en même temps lire une certaine programmation musicale… On pense aussi à une intégration domotique qui ouvrira la lumière du garage et enclenchera les pompes à chaleurs de votre maison en 1 clic…

Cette approche révolutionne l’ergonomie automobile. Plutôt que de naviguer dans des menus tactiles pendant la conduite, l’utilisateur crée ses propres raccourcis physiques. Cette personnalisation permet un gain de temps et de sécurité considérable et répond – en partie – à mes craintes du temps passé dans les nombreux menus durant la conduite.

On se demande qui va pouvoir détrôner Xiaomi

Le Xiaomi YU7 ne se contente pas d’être un excellent SUV électrique : il redéfinit nos attentes en matière d’automobile. Chaque innovation, du frigo intégré aux boutons magnétiques programmables, répond à des besoins réels d’utilisateurs.

C’est encore plus surprenant pour moi qui revient d’une journée avec la NIO ET9, une voiture à 90 000 euros en Chine qui rivalise avec les BMW série 7 et Mercedes Classe S. À titre de comparaison, la YU7 est vendue à partir de 30 000 euros en Chine.

Une semaine après avoir testé la YU7, je constate à quel point la voiture est aboutie par rapport à la concurrence, même sur une limousine telle que la ET9… Il faut vivre l’expérience YU7 pour comprendre l’avance de Xiaomi.

Face aux constructeurs historiques englués dans leurs habitudes, Xiaomi prouve qu’une approche technologique peut révolutionner l’expérience automobile. Le YU7 n’est pas seulement une voiture électrique performante : c’est un aperçu de l’avenir de la mobilité, où l’automobile devient une extension intelligente de notre mode de vie numérique.

Attention toutefois : cet essai a été réalisé en Chine, avec des routes un peu différentes des capitales européennes. Une voiture longue de 5 mètres n’est pas forcément une voiture qualifiée de « pratique » sur le Vieux-Continent. Il n’en reste que toutes les astuces de Xiaomi pourraient être adaptées dans une voiture plus compacte. Et on a hâte de voir les prochains lancements de la firme chinoise, et son arrivée probable en Europe dans les prochaines années.