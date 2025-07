Pourra-t-on bientôt acheter une voiture électrique Xiaomi en France ? Voici la réponse de Lei Jun

Très attendues en Europe, les voitures électriques de Xiaomi n’arriveront pas du tout de suite. Mais le patron de la marque chinoise vient de confirmer la date et explique la raison d’une attente si longue.

Xiaomi YU7 // Source : Configurateur Xiaomi

Encore connue comme une simple entreprise de tech il y a moins de trois ans, Xiaomi a opéré un virage pour le moins radical. Car désormais, la firme chinoise est aussi devenue un constructeur automobile à part entière, en levant le voile à la fin de l’année 2023 sur sa première voiture électrique.

Pas avant deux ans

Il s’agit de la berline SU7, qui a rapidement rencontré un franc succès, à tel point que la firme a dû augmenter la cadence de production. Puis, cette dernière avait ensuite publié les premières images de son second modèle fin 2024, avant de l’officialiser en mai 2025. Ce dernier prend la forme d’un SUV et porte le nom de YU7. Et le succès est aussi au rendez-vous, puisque plus de 200 000 exemplaires auraient été commandés. Tout cela alors que les deux voitures électriques ne sont vendues qu’en Chine pour le moment.

Cela va t-il bientôt finir par changer ? La réponse est oui, mais il faudra faire preuve d’un peu de patience. C’est ce que confirme le patron de Xiaomi, Lei Jun, relayé par l’agence de presse britannique Reuters. Ce dernier indique qu’il prévoit bien de commercialiser ses voitures en Europe au cours des prochaines années. Mais cela ne devrait pas se faire avant 2027. Une date plutôt cohérente, car la firme a déjà commencé à travailler sur des exportations de ses autos en dehors de la Chine.

En février 2025, le constructeur avait signé un contrat avec un distributeur pour une possible commercialisation en Russie. Ce n’est pas tout, car il avait également recruté dès le mois de décembre 2024 une équipe de ventes dédiée aux marchés étrangers. Cela augure donc de bonnes nouvelles pour le développement de la marque dans le reste du monde. Pour mémoire, Xiaomi distribue déjà ses smartphones ainsi que ses trottinettes électriques en Europe. Et devrait bientôt faire de même avec ses voitures.

Mais attention, car si la date de 2027 a été évoquée, cela ne veut pas dire que le Vieux Continent sera servi en premier. Il s’agit de l’année à partir de laquelle les ventes internationales devraient démarrer. Or, le monde est vaste, et il n’est pas exclu que d’autres pays soient visés en premier. Cela peut être d’abord le cas d’autres marchés en Asie, ou pourquoi pas des États-Unis. Même si rien n’a encore été officiellement annoncé à ce sujet. Concernant l’Europe, Xiaomi devrait y vendre ses autos avant 2030.

Pourquoi une si longue attente ?

Mais alors, qu’est ce qui explique que le constructeur chinois prenne autant son temps pour exporter ses voitures électriques chez nous ? En fait, la raison est très simple. Il n’a tout simplement pas le temps. Et pour cause, la demande est déjà bien trop forte en Chine. Le patron de la marque a rappelé qu’elle doit d’abord se concentrer sur son marché intérieur avant d’envisager de s’étendre à l’international. On rappelle que les ventes de la berline SU7 ont dépassé celles de Tesla dans l’Empire du Milieu et que le YU7 rencontre aussi un grand succès.

Mais toutes ces autos, il faut bien évidemment la fabriquer. Or, déjà en 2024, les délais d’attente dépassaient parfois les huit mois. La firme a par la suite revu son organisation pour accélérer la production, mais la demande a aussi augmenté. Résultat, il faut désormais patienter jusqu’à un an pour recevoir son véhicule. Ce qui avait d’ailleurs provoqué la colère de certains clients impatients. Le patron de Xiaomi avait pris la parole, répondant que « nous nous efforcerons d’augmenter nos capacités ».

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Il n’avait cependant pas donné plus de détails. Pour le moment, l’entreprise ne prévoit pas de construire d’usine en Europe pour ses voitures électriques. Cela pourrait cependant finir par changer si le succès est au rendez-vous. Ainsi, elles pourraient échapper aux droits de douane et peut-être même être éligibles au bonus écologique en France. Mais on ne sait pas encore à quelle date nous verrons la berline et le SUV sur les routes de l’Hexagone.