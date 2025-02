Le patron de Xiaomi prend une décision qui prouve que sa voiture électrique est un succès

Pour faire face au succès de sa SU7, Xiaomi envisage d’accroître la production. Plus de 300 000 exemplaires de la voiture électrique devraient être livrés au cours de l’année 2025.

Si l’offensive tant redoutée des constructeurs chinois en Europe n’a pas encore réellement lieu, ces derniers continuent cependant de se développer à vitesse grand V. Et ce n’est pas seulement le cas des marques automobiles, mais aussi d’entreprises originellement spécialisées dans la tech, comme Huawei et Xiaomi.

Une production en hausse

Cette dernière a dévoilé en fin d’année 2023 sa toute première voiture électrique, la berline SU7. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le succès n’a pas tardé à être au rendez-vous. En effet, si elle n’avait été lancée qu’en mars 2024 et qu’elle n’est vendue qu’en Chine pour le moment, cette dernière cartonne littéralement. Plus de 150 000 exemplaires ont été écoulés depuis ses débuts, tandis que déjà 139 547 unités ont été livrées. Et c’est loin d’être terminé, puisque Xiaomi vise désormais plus de 300 000 livraisons en 2025.

Au départ, l’usine chinoise de la marque faisait sortir un exemplaire de la voiture toutes les 76 secondes. Un chiffre déjà très bas, mais qui n’avait pas suffi à éviter les plus de huit mois d’attente nécessaires, tant la demande était forte dès ses débuts. C’est ainsi qu’en mai 2024, le constructeur avait pris la décision de doubler la cadence, afin de fabriquer pas moins de 20 000 unités par mois. Un chiffre remarquable, d’autant plus pour une première expérience dans l’automobile, mais cela n’est visiblement toujours pas suffisant.

Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

Car les délais d’attente sont toujours très élevés, et la demande ne faiblit pas, bien au contraire. Ce qui pousse le constructeur, et tout particulièrement son PDG Lei Jun, à envisager des mesures supplémentaires. Dans un post publié sur le réseau social chinois Weibo, l’homme d’affaires qui avait rencontré Elon Musk quelques années plus tôt a pris la parole. Ce dernier explique être dans le centre de R&D de l’usine de la marque, située à Beijing. Il affirme envisager une augmentation de la cadence de production de la berline.

« Aujourd’hui, mes camarades de classe de fabrication et moi aurons une discussion sérieuse sur la façon d’augmenter encore la production tout en garantissant la qualité et la sécurité de la production ! » déclare-t-il. Pour le moment, il n’a cependant pas encore donné la moindre information sur les pistes qui seraient envisagées. Mais plusieurs axes pourraient être étudiés, tandis que certaines techniques sont déjà utilisés pour réduire le temps de fabrication, ainsi que le coût de production, comme l’Hyper Casting.

Un objectif ambitieux

Actuellement, il faut savoir que l’usine chinoise fonctionne déjà quasiment sans intervention humaine, et que la quasi-totalité de la production est donc automatisée. Il est cependant possible que Xiaomi aille encore plus loin, peut-être en mettant en place une ligne d’assemblage supplémentaire. Surtout que la version Ultra, dépassant les 1 500 chevaux vient de démarrer sa commercialisation. Autant dire que le constructeur va devoir assurer pour garder le rythme. De plus, un lancement de la SU7 en Europe reste aussi à envisager.

Pour mémoire, la berline électrique avait déjà roulé sur le Nürburgring en juin 2024 et la firme avait recruté en fin d’année dernière une équipe de vente spécialement dédiée aux marchés étrangers. Autant d’indices qui prouvent que la nouvelle rivale de la Tesla Model 3 devrait finir par arriver sur le Vieux Continent. Mais rien ne dit qu’elle sera produite sur le territoire dans un premier temps. Cela n’est cependant pas à exclure un peu plus tard, afin d’échapper aux droits de douane en hausse.

Xiaomi SU7 Ultra

Actuellement, l’usine de Beijing se compose de deux parties, afin de garantir une cadence de production élevée. Par ailleurs, n’oublions pas non plus que Xiaomi a levé le voile en décembre 2024 sur son 2ème modèle, un SUV électrique connu sous le nom de YU7. Celui-ci chassera sur les terres du Tesla Model Y et se déclinera également en une version dotée d’un seul moteur. De quoi devenir encore plus abordable et laisser penser à un succès particulièrement fort. Son lancement est prévu en juin ou juillet 2025.