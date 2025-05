Ce pack Samsung Galaxy A36 + Galaxy Fit 3 est le super deal des French Days

Pourquoi dépenser plus quand on peut s’offrir un smartphone ET un bracelet connecté à moindres frais, comme avec ce pack Samsung Galaxy A36 et Galaxy Fit 3. Surtout quand son prix baisse sur Boulanger durant les French Days : au lieu de 422 euros, il passe à 319 euros via une ODR.

Alors que le Galaxy A35, sorti l’année dernière, nous avait particulièrement séduits par son équilibre, le Galaxy A36 ne profite que de quelques améliorations plutôt anecdotiques (charge filaire plus rapide et un écran légèrement plus grand). Ça ne l’empêche pas de présenter le même équilibre ! De quoi en faire un smartphone de milieu de gamme très séduisant, surtout lorsqu’il est accompagné d’un bracelet connecté Galaxy Fit 3 et que le prix du lot baisse de 102 euros, durant les French Days et via une offre ODR de Samsung.

Trois points forts du Galaxy A36 de Samsung

Un très bel écran OLED, avec une luminosité élevée et une colorimétrie bien maîtrisée

Une autonomie d’une belle journée

Un bon niveau de performances

Au lieu de 422 euros, le produit est aujourd’hui disponible en promotion à 319 euros sur Boulanger durant les French Days et via une ODR de Samsung.

À noter que cette offre de remboursement n’est valable que jusqu’au 1er juin ! Ne tardez donc pas trop. Pour plus d’information, visitez le lien de Samsung.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A36. Le tableau s’actualise automatiquement.

Design raffiné, performances et IA

Reprenant dans les grandes lignes le design de ses grands frères, le Samsung Galaxy A36 séduit par son style élégant et ses finitions soignées. Avec une épaisseur de seulement 7,4 mm et un poids de 195 g, il offre une prise en main confortable. Son écran Super AMOLED de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1900 nits, garantit une expérience visuelle immersive, idéale pour le streaming et le gaming. ​

Sous le capot, le Galaxy A36 est équipé du processeur Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm, couplé à 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Le tout offre un très bon niveau de performances dans toutes les tâches quotidiennes, comme nous avons pu le constater durant notre test.

De quoi faire tourner les fonctionnalités d’intelligence artificielle de Samsung, Galaxy AI, qui a fait son apparition sur les modèles milieu de gamme du constructeur cette année.

Une bonne autonomie

Côté photographie, le Galaxy A36 de Samsung intègre un triple capteur arrière, dont un objectif principal de 50 MP avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 5 MP, permettant de capturer des images détaillées dans diverses conditions. La caméra frontale de 12 MP assure des selfies nets et des appels vidéo de qualité.

Enfin, doté d’une batterie de 5 000 mAh, qui peut paraitre un peu limitée par rapport à ce qu’il se fait ailleurs aujourd’hui, l’appareil assure tout de même pour une utilisation intensive tout au long de la journée. La recharge rapide de 45 W permet de récupérer rapidement de l’énergie, minimisant les temps d’attente. ​

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Galaxy A36 de Samsung.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première édition. Celle-ci se déroule du mercredi 30 avril jusqu’au 06 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.