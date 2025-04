Fnac casse les prix pour les French Days : Galaxy A56 et Galaxy Buds FE réunis dans un pack à -220 €

En combinant les bienfaits des French Days et une offre de remboursement par Samsung, vous avez ce pack avec un smartphone Galaxy A56 5G et une paire d’écouteurs Galaxy Buds FE pour 399 euros.

Dans ce pack, vous avez deux produits : le Samsung Galaxy A56, un smartphone 5G classique par Samsung, qui propose du bon sans pour autant bousculer les habitudes. Et de l’autre, les Galaxy Buds FE, des écouteurs à réduction de bruit active, dans la lignée du positionnement du smartphone. Un combo cohérent actuellement en promotion à 402 euros chez Fnac dans le cadre des French Days, soit une remise de 35 % valable jusqu’au 7 mai.

Les points forts de ce pack Samsung

6 ans de mise à jour pour garanties, jusqu’en 2031

L’écran Super AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces est très agréable

L’autonomie des Samsung Galaxy Buds FE, aussi très confortables

Le prix de ce pack, quand il n’est pas en promotion, est de 622 euros. Si vous passez chez Fnac pendant les French Days, vous l’avez à 449 euros. Ensuite, en remplissant l’offre de remboursement Samsung, vous récupérez 50 euros sur votre achat. Soit une dépense finale de 399 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A56 5G et les Samsung Galaxy Buds FE. Le tableau s’actualise automatiquement.

Samsung Galaxy A56 : un milieu de gamme bien calibré

Le Samsung Galaxy A56 est un smartphone 5G qui conserve l’ADN de la marque. Parmi ses points forts, vous avez un écran AMOLED lumineux et bien calibré de 6,7 pouces à 120 Hz. L’Exynos 1580 embarqué permet une fluidité satisfaisante au quotidien, mais peut être limité sur les gros jeux. Le smartphone bénéficie d’un NPU optimisé et prêt pour les futures fonctions d’IA. L’autonomie reste correcte et permet de tenir une journée complète avec une recharge rapide 45 W. Le logiciel One UI 7, enrichi d’améliorations ergonomiques, promet six ans de mises à jour, ce qui est vraiment bon.

Quelques concessions sont toutefois à noter. L’absence de certification IP68, la suppression du port microSD et des performances photo moyennes hors grand-angle viennent modérer un peu l’enthousiasme de notre testeur. Le Galaxy A56 conserve malgré tout une proposition équilibrée, pensée pour les usages standards, avec l’assurance d’un bon suivi logiciel et une intégration soignée dans l’écosystème Samsung.

Les Samsung Galaxy Buds FE, des écouteurs confortables et autonomes

Le deuxième produit de ce pack, c’est une paire d’écouteurs Bluetooth à réduction de bruit active. Les Samsung Galaxy Buds FE viennent s’intégrer dans l’écosystème Samsung et vous faire profiter de vos contenus audio avec un bon son, des voix claires et des basses qui ne font pas de la figuration. Vous pouvez compter sur eux pendant environ six heures quand vous utilisez la réduction de bruit active. Sans, vous les utilisez durant huit heures, et avec le boitier, c’est entre 21 h et 30 h d’écoute.

L’application Samsung Wearable permet de personnaliser certaines commandes et propose différents préréglages d’égaliseur, mais reste limitée sur la gestion fine du son. Le Bluetooth multipoint est absent, tout comme les codecs avancés (pas d’AptX ou LDAC), ce qui positionne les Buds FE en retrait face à certains concurrents directs. On regrette aussi la certification IPX2 trop limitée pour les usages sportifs ou extérieurs, l’absence de charge sans fil, et un capteur de port utilisable uniquement lors des appels. Mais leur présence reste totalement cohérente dans ce pack.

Si vous souhaitez vous renseigner plus en avant sur les produits composant ce pack, vous avez l’accès à notre test complet du Samsung Galaxy A56 5G, et celui sur les Samsung Galaxy Buds FE.

Vous pouvez aussi composer votre propre pack en choisissant parmi les meilleurs smartphones du moment mais aussi les meilleurs écouteurs sans-fil actuellement sur le marché.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première édition. Celle-ci se déroule du mercredi 30 avril jusqu’au 06 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.