Les 25 ans d’Amazon : c’est l’heure de saisir les meilleures offres à l’occasion de l’anniversaire du géant du e-commerce

En pleine semaine des French Days, Amazon lance son propre événement puisque le géant du e-commerce fête cette année ses 25 ans ! Pour cette occasion particulière, de nombreuses promotions sont disponibles sur les produits de la tech.

Nous ne parlons pas ici des French Days mais il y a là aussi de bonnes affaires à tirer pendant toute une semaine. Chaque jour, Amazon propose un code promotionnel différent pour profiter de 25 euros de réduction sur chaque article. Dans cette sélection régulièrement mise à jour, voici les meilleures offres proposées sur Amazon.

Les meilleures offres des 25 ans d’Amazon (après code promo de 25 euros)

Pendant toute la durée de l’événement, Amazon propose un code promotionnel différent chaque jour pour profiter d’une remise de 25 euros sur tous ses produits. Celui d’aujourd’hui est VEN25.

Sony PlayStation 5 Slim

Avant la PlayStation 5 Pro, Sony a lancé une version Slim de sa console dernière génération, qui a tout simplement remplacé les anciens modèles. Les prix sont les mêmes que précédemment cité, mais les promotions sont très récurrentes et il allait forcément y en avoir pendant les 25 ans d’Amazon. D’autant plus que ce pack comprend le dernier GOTY : Astro Bot.

Les points forts de la Sony PlayStation 5 Slim

Compatible 4K 120 FPS et avec le HDR

1 To de stockage sur SSD et possibilité d’en ajouter un second

Astro Bot, le dernier GOTY

Au lieu de 399,99 euros, le pack Sony PlayStation 5 Slim Numérique avec le jeu Astro Bot est aujourd’hui disponible en promotion à 374,99 euros sur Amazon avec le code promo du jour.

Pour les personnes qui possèdent déjà la console, ou qui sont sur PC, la Sony DualSense officielle est elle aussi en promotion chez le même marchand. Avec le code promo, elle revient à 49,99 euros au lieu de 79,99 euros.

CMF Phone 2 Pro

Alors qu’on attendait, pour 2025 un CMF Phone 2, Nothing a préféré directement monter en gamme en présentant un CMF Phone 2 Pro. Et laissez-nous vous dire que ce modèle d’entrée de gamme a de quoi ridiculiser certains modèles bien plus onéreux et premium, avec son écran parfaitement calibré ou encore sa puissance hors de sa gamme de prix.

Les points forts du CMF Phone 2 Pro

Un smartphone avec une dalle Amoled de 6,7 pouces + 120 Hz…

… et une puce MediaTek Dimensity 7300 Pro bien véloce

Un rapport qualité-prix optimal !

Au lieu de 308,95 euros, le CMF Phone 2 Pro avec les CMF Buds sont aujourd’hui disponibles en promotion à 234 euros sur Amazon. Il est disponible en précommande et paraîtra le 12 mai.

TCL 55Q6C

Avec sa dalle LCD QD-Mini LED rafraîchie à 144 Hz, le TV 55Q6C de chez TCL marque beaucoup de points. En effet, le constructeur chinois s’appuie beaucoup sur des technologies déjà éprouvées par ses concurrents, pour les proposer ensuite à un rapport qualité-prix imbattable. Et vous a-t-on parlé des haut-parleurs Onkyo et des ports HDMI 2.1 ?

Les points forts du TCL 55Q6C

Une dalle de 55 pouces en QD-Mini LED

144 Hz, HDR10+, HDMI 2.1, système audio Onkyo 2.1

Google TV et son catalogue d’applications

Au lieu de 799 euros, le TCL 55Q6C est aujourd’hui disponible en promotion à 674 euros sur Amazon.

Amazfit Active 2

Pas besoin de la dernière montre connectée à la mode — et accessoirement hors de prix — pour suivre son activité sportive ou sa santé. La smartwatch Amazfit Active 2 vous propose les deux à petit prix, le tout dans un format élégant et soigné. Déjà très accessible à son lancement, elle profite d’une réduction à l’occasion des 25 ans d’Amazon.

Les points forts de l’Amazfit Active 2

Une interface claire et un écran lumineux et bien défini

Un assistant vocal pratique

Beaucoup de modes sportifs

Au lieu de 99,90 euros, l’Amazfit Active 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 71,99 euros sur Amazon.

Xiaomi L1 Pro

Présenté en mars dernier, à l’occasion du MWC 2025, aux côtés d’une version allégée, le vidéoprojecteur Smart Projector L1 Pro de Xiaomi place la barre plutôt haut. Particulièrement compact, Full HD et intégrant Google TV, cet appareil se positionne en effet comme un excellent compagnon pour des soirées cinéma ou foot.

Les points forts du Xiaomi L1 Pro

Corrections automatiques et bon contraste

Google TV embarqué et son lot d’applications

Facile à installer

Au lieu de 399 euros, le Xiaomi L1 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 294 euros sur Amazon.

iRobot Roomba 105 Combo

iRobot est la marque instigatrice des aspirateurs robots, ayant démocratisé le genre quand bien même ils ont été rattrapés par une concurrence sévère. Mais iRobot continue d’inonder le marché avec ses Roomba et il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, même les plus serrés, comme avec l’iRobot Roomba 105 Combo présenté ici : un robot laveur deux-en-un avec quatre niveaux d’aspiration.

Les points forts de l’iRobot Roomba 105 Combo

Une puissance d’aspiration de 7 000 Pa

Le nettoyage ciblé avec l’application et le capteur LiDAR

Le lavage des sols, en plus de la fonction aspiration

Au lieu de 299 euros, l’iRobot Roomba 105 Combo est aujourd’hui disponible en promotion à 154 euros sur Amazon.

Garmin Forerunner 255

La Forerunner 255 de Garmin est un modèle parfait pour ceux qui désirent se faire un programme précis de sport. Noté 9/10 dans nos colonnes, c’est un modèle que l’on recommande chaudement, d’autant plus qu’à l’occasion des 25 ans d’Amazon, elle est à prix sacrifié !

Les points forts de la Garmin Forerunner 255

Son écran bien lisible au soleil

Ses nombreux entraînements sans abonnement

Son GPS et son cardiofréquencemètre précis

Au lieu de 349,99 euros, la Garmin Forerunner 255 est aujourd’hui disponible en promotion à 178,99 euros sur Amazon.

Dell Inspiron 15 (3530)

De nombreux étudiants ou travailleurs ayant un budget serré ont besoin d’un PC portable suffisamment équipé pour des tâches de bureautique, de la navigation web ou encore du divertissement à base de binge-watching de séries, mais qui ne coûte pas plus de 1 000 euros. Le Dell Inspiron 15 présente par exemple un excellent rapport qualité-prix, et c’est encore plus le cas pendant les 25 ans d’Amazon.

Les points forts du Dell Inspiron 15 (3530)

Une dalle de 15,6 pouces rafraîchie à 120 Hz

Un combo i5-1334U + 16 Go de RAM + un SSD de 512 Go

La connectique fournie

Au lieu de 599 euros, le Dell Inspiron 15 (3530) est aujourd’hui disponible en promotion à 474 euros sur Amazon.

