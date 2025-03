Samsung : les 14 meilleures offres à saisir avant la fin des ventes flash d’Amazon

Pour le dernier jour des ventes flash du printemps d’Amazon, Samsung met le paquet et brade un bon nombre de ses produits. Découvrez ceux qui valent réellement le coup avant la fin de l’évènement.

Amazon profite du printemps pour lancer ses ventes flash. Un évènement qui permet de faire de belles affaires, notamment sur des produits de grandes marques. On trouve d’ailleurs quelques produits Samsung à prix cassés, smartphone, montre connectée, PC portable, tout y passe…

Les meilleures offres Samsung durant les ventes flash d’Amazon

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Lancée en 2020, puis mise à jour en 2022, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite a bénéficié en 2024 d’un nouveau petit lifting. Elle a par exemple troqué son Snapdragon 720G contre une puce Exynos 1280. Aujourd’hui, elle devient encore plus intéressante puisqu’elle passe de 429 euros à 249 euros seulement lors des ventes flash d’Amazon.

Les points essentiels de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Une dalle de 10,4 pouces compatible avec le S Pen

Une puce Exynos 1280

Une batterie de 7 040 mAh

Au lieu de 429 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) est actuellement remisé à 249 euros sur Amazon.

Samsung HW-Q800D

Besoin d’une barre de son pour accompagner le nouveau TV 4K acheté durant les Ventes Flash d’Amazon ? Il n’est pas trop tard pour faire de bonnes affaires, preuve en est avec la Samsung HW-Q800D, une barre de son compatible Dolby Atmos à -19 %.

Samsung HW-Q800D/ZF

La Samsung HW-Q800D en résumé

Une barre de son particulièrement fine

Un rendu 5.1.2

Dolby Atmos sans fil

Au lieu de 449 euros, la barre de son Samsung HW-Q800D est aujourd’hui proposée en promotion à 361 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Samsung propose ses Galaxy Buds 3 Pro depuis le mois de juillet 2024, une paire d’écouteurs avec réduction de bruit active pour plonger tête la première dans vos contenus audio. Bonne nouvelle, ils bénéficient d’une réduction qui peut s’élever à 48 % si vous êtes membre Prime.

Les points forts des Samsung Galaxy Buds3 Pro

Une autonomie qui monte jusqu’à 8h sans ANC

Ils sont très confortables et ergonomiques

L’audio 360 et la qualité du son en général

Alors, pour bien profiter des remises sur les Samsung Galaxy Buds3, il faut suivre un peu. Déjà, ils passent de 299,99 euros à 199 euros sur Amazon. Ensuite, vous avez une offre de remboursement de 30 euros. Enfin, si vous êtes Prime, vous avez un coupon de 40 euros à cocher. Si vous ne l’êtes pas, n’hésitez pas à tester, vous pouvez résilier pendant les 30 premiers jours. Ce qui met les écouteurs à 129 euros à la fin.

Samsung microSDXC Sonic Pro Plus

Idéale pour augmenter le stockage de votre Nintendo Switch ou pour filmer en 4K à 30 ips, la carte microSD Samsung Pro Plus de 512 Go, aux couleurs de Sonic, est à un super prix sur Amazon.

Les points forts de la microSD Samsung Pro Plus

Une capacité de stockage généreuse

Des vitesses de transfert jusqu’à 180 Mo/s

Le stockage de vidéos en 4K

Auparavant proposée à 79,99 euros, la carte microSDXC Samsung Pro Plus Sonic de 512 Go est aujourd’hui disponible en promotion à 49,99 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy S24+

Le Samsung Galaxy S24 Plus a beau avoir été remplacé par le puissant Samsung Galaxy S25 Plus, il n’a pas non plus perdu de son intérêt. Il reste une bonne solution à envisager pour qui souhaite un smartphone puissant, bien conçu et avec un bon suivi logiciel. Il est même encore plus recommandable quand il est affiché à -21 %.

Ce qu’on préfère chez le Samsung Galaxy S24+

Son design soigné et l’apparition de bords plats

L’écran AMOLED de 6,7″ 120 Hz très bien calibré

Les 7 ans de mises à jour et l’interface One UI qui font plaisir

Au lieu de 1169,90 euros, le Samsung Galaxy S24 Plus est actuellement affiché à 919 euros chez Amazon.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 est le smartphone à clapet le plus récent de la marque qui a profité de belles améliorations, et qui a lui aussi droit à une réduction spéciale ventes flash de printemps d’Amazon.

Que retenir du Galaxy Z Flip 6 de Samsung ?

Des écrans très lumineux

Une autonomie en hausse

One UI et 7 ans de mises à jour

Initialement à 1 199 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 6 s’affiche actuellement à 949 euros sur Amazon, et si vous êtes membres Prime, il vous revient à 749 euros.

Samsung Galaxy Book 4

Avec son poids plume, sa finition soignée et son processeur Intel Core i5, le Galaxy Book 4 de samsung est parfait pour un usage bureautique. Et, il devient encore plus intéressant aujourd’hui, en chutant sous les 500 euros.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy Book 4

Un laptop soigné et léger avec un écran FHD+ de 15,6 pouces

Un Intel Core 5 120U + 8 Go de RAM + 256 Go de SSD

Une connectique généreuse

Le Samsung Galaxy Book 4 est disponible dans sa version 8 Go RAM et 256 Go SSD à 799 euros depuis le lancement, mais en ce moment, Amazon le propose à seulement 499 euros.

Samsung Galaxy A55

Certes son successeur est disponible depuis peu, le Samsung Galaxy A55 reste un bon smartphone milieu de gamme qui brille par son autonomie remarquable, son design élégant et son écran 120 Hz.

Les forces de ce Samsung Galaxy A55

Écran de qualité et en 120 HZ

Deux jours d’autonomie

Expérience logicielle proche des Galaxy S

Au lieu de 499 euros au lancement, le Samsung Galaxy A55 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 369 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy A35

Il n’y a pas que la gamme des Galaxy S qui mérite toute l’attention chez Samsung, malgré les grandes qualités de ces modèles premium. Bien plus abordables, les Galaxy A valent, eux aussi, largement le détour comme le Galaxy A35, qui dispose d’une belle fiche technique et un prix bien réduit.

Les points essentiels du Samsung Galaxy A35 5G

Une dalle FHD+ AMOLED de 6,6 pouces + 120 Hz

Une puce Exynos 1380 puissante

Un capteur principal solide

Lancé à 399 euros, le Samsung Galaxy A35 5G (128 Go) est actuellement disponible en promotion à 299 euros chez Amazon.

Samsung 990 PRO

Si vous souhaitez augmenter la capacité de stockage trop limitée de votre PS5, ou tout simplement booster les performances d’un PC trop lent, l’une des meilleures solutions est de miser sur le SSD NVMe Samsung 990 Pro. Si vous voulez goûter à sa puissance, sachez que le modèle de 1 To est actuellement en promotion.

Ce qu’il faut savoir sur le SSD Samsung 990 Pro

Une vitesse de lecture allant jusqu’à 7 450 Mo/s

Un stockage de 1 To

Compatible avec la PS5

Un dissipateur thermique inclus

Initialement affiché à 174,99 euros, le SSD Samsung 990 Pro de 1 To avec dissipateur thermique est aujourd’hui disponible à 99 euros sur Amazon.

