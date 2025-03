Ventes Flash d’Amazon : il ne reste plus que quelques heures pour profiter du top 9 des offres sur les PC portables et tablettes

C’est aujourd’hui le dernier jour des Ventes Flash du printemps d’Amazon ! Vous n’avez plus que quelques heures pour jeter votre dévolu sur un nouveau PC portable ou une tablette tactile toute neuve à bas coût. Il y en a pour tous les goûts dans cette sélection des meilleurs bons plans !

Jusqu’au 31 mars 2025, les Ventes Flash de Printemps d’Amazon vous permettent de faire des économies sur l’achat de nouveaux équipements high-tech : smartphones, écouteurs sans fil, divers objets connectés, ainsi que les PC portables et les tablettes tactiles. Les promotions pleuvent sur ces derniers et dans cette sélection régulièrement mise à jour, nous vous montrons où faire les meilleures affaires.

Les meilleurs bons plans PC portable et tablette tactile des Ventes Flash du printemps d’Amazon

Si cette sélection ne vous fait pas rêver, vous pouvez aussi jeter un œil du côté de nos guides d’achat histoire de vérifier si une meilleure offre ne traîne pas ailleurs. Nous avons un guide sur les meilleurs ordinateurs portables du moment et un autre sur les meilleures tablettes tactiles, toutes marques confondues. Enfin, pour les aficionados de la marque à la pomme, nous avons ce guide sur les meilleurs Mac et MacBook de bureau.

Microsoft Surface Pro 11

Le Surface Pro 11 est le dernier périphérique 2-en-1 de Microsoft. À la fois ordinateur et tablette, cette nouvelle version de la gamme Surface à une liste de fonctionnalités et une configuration intéressante. En passant par sa puce ARM signé Qualcomm, l’ajout de l’intelligence artificielle Copilot+ et d’un écran OLED… Seul hic, son prix, hormis pendant les Ventes Flash du printemps durant lesquelles il chute sous les 1 000 euros.

Les points forts du Microsoft Surface Pro 11

Des performances assurées par un Snapdragon X Elite

Un écran OLED de 13 » en définition 2880 x 1920 pixels

Une excellente autonomie

Au lieu de 1 649 euros, le Microsoft Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite – 256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros sur Amazon.

Si vous cherchez plus de stockage, sachez que la version de 1 To est elle aussi en promotion, à 1 149 euros au lieu de 1 899 euros.

Samsung Galaxy Book 4

Pro, Ultra, 360… Il existe plusieurs déclinaisons de la gamme de PC portables Samsung Galaxy Book 4, mais c’est ici le modèle de base qui nous intéresse. Une configuration propulsée avec un processeur Intel Core i5 de 13e génération pour assurer ce qu’il faut de performances pour un usage bureautique. Vous ne serez pas non plus ébloui par son écran, mais la connectique est généreuse, l’autonomie bonne et le rapport qualité-prix optimal grâce à une réduction de 300 euros.

Les points forts du Samsung Galaxy Book 4

Un laptop bien fini et léger pour un 15 pouces

Propulsé par un Intel Core i5-1335U

Windows 11 intégré d’office

Au lieu de 799 euros, le Samsung Galaxy Book 4 (Intel Core i5 – 256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros sur Amazon.

LG Gram 14 (2024)

Si les laptops LG Gram sont taillés pour les travailleurs nomades en quête d’une machine pratique à emporter partout, c’est bel et bien en raison de leur légèreté et de leur finesse. Par exemple, le modèle LG Gram 14 ne pèse que 1,12 kg ; un poids très contenu qui ne l’empêche d’ailleurs pas de proposer une configuration plutôt pointue.

Les points forts du LG Gram (2024)

Un ultrabook particulièrement fin et léger

Une dalle IPS-LCD en définition FHD+

Un Intel Core Ultra 5 couplé avec 16 Go de RAM

Au lieu de 1 499,99 euros, le LG Gram (2024) est aujourd’hui disponible en promotion à 799,99 euros sur Amazon.

Lenovo Tab M9

Lenovo n’a plus rien à prouver, car la marque a su se placer à tous les niveaux : aussi bien dans les produits haut de gamme que les plus abordables. Les PC portables sont les fers de lance de Lenovo mais le constructeur chinois sait aussi se défendre sur le terrain des tablettes tactiles. Avec la Lenovo Tab M9, vous avez une tablette qui, de base, est abordable et convient à un usage familial.

Les points forts du Lenovo Tab M9

Une tablette fine et légère aux finitions métallisées

Un mode Lecture Immersive qui ajuste la teinte de l’affichage

Une batterie de 5 100 mAh pour 13 heures d’autonomie

Au lieu de 149,90 euros, la Lenovo Tab M9 est aujourd’hui disponible en promotion à 99,90 euros sur Amazon.

Honor Pad X8a

Dans un marché largement dominé par les iPad d’Apple, les tablettes Android préfèrent se concentrer sur l’entrée et le milieu de gamme. Honor fait partie de ces acteurs à refaire parler d’eux sur ce marché et sa Pad X8a est sans conteste un exemple à suivre en termes de rapport qualité-prix, encore plus pendant ces Ventes Flash du printemps.

Les points forts du Honor Pad X8a

Un écran pour le streaming mais aussi la lecture avec son mode E-Ink

L’interface MagicOS très plaisante

Une batterie de 8 300 mAh pour 14 heures d’autonomie

Au lieu de 169,90 euros, la Honor Pad X8a (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 122,50 euros sur Amazon.

Asus Vivobook S 15

Cet Asus Vivobook S 15 fait partie de la première génération de PC portable à intégrer Copilot+, l’assistant IA de Microsoft, avec une puce Snapdragon au lieu d’un processeur Intel ou AMD. Le résultat final est perfectible, certes, mais il a le mérite de donner de nouvelles perspectives au marché des PC portables. Surtout, quand on a une autonomie de 20 heures, on est peu regardant sur le reste.

Les points forts de l’Asus Vivobook S15

Design simple et connectique généreuse

Un passage sans difficultés à ARM

Une autonomie de 20 heures

Au lieu de 1 199,99 euros, l’Asus Vivobook S15 S5507QA-MA012W est aujourd’hui disponible en promotion à 749 euros sur Amazon.

HP Pavilion 15

HP propose une vaste gamme de PC portables, pour satisfaire tous les besoins. Il y en a pour tous les budgets, avec à chaque fois des composants de qualité pour que vous en profitiez durant un long moment. Comme avec ce HP Pavilion 15-eh1004sf, un modèle abordable de base, avec notamment un processeur AMD Ryzen 7 5700U. Un laptop solide qui bénéfice d’une remise de 320 euros de remise sur Amazon pendant les ventes de printemps Amazon, dont c’est le dernier jour.

HP Pavilion 15 // Source : Frandroid

Les points forts du HP Pavilion 15

Un laptop fin et facilement transportable

Un AMD Ryzen 7 5700U pour les performances

Une autonomie de 9 heures en usage classique

Au lieu de 699 euros, le HP Pavilion 15-eh1004sf est aujourd’hui disponible en promotion à 379 euros sur Amazon.

MSI Pulse 16 AI

MSI est une marque de confiance dans le secteur de l’informatique, avec ses références fiables et performantes, surtout dotées des composants dernier cri. En ce dernier jour des ventes flash de printemps d’Amazon, c’est le récent MSI Pulse 16 AI qui nous intéresse plus particulièrement, en raison de sa fiche technique hyper solide, mais pas seulement : son prix le rend également plus recommandable.

Les points forts du MSI Pulse 16 AI

Une dalle IPS-LCD en QHD+ rafraîchie à 240 Hz

Une RTX 4060 avec un Intel Core Ultra 7 155H

Une connectique généreuse

Au lieu de 1 699 euros, le MSI Pulse 16 AI C1VFKG-076FR est aujourd’hui disponible en promotion à 1 199 euros sur Amazon.

Google Pixel Tablet

Quand bien même le marché des tablettes tactiles ne se porte pas si bien et que les iPad dominent largement ce terrain, on assiste tout de même à l’arrivée de nouveaux acteurs sur le segment des tablettes d’entrée et du milieu de gamme. En 2023, Google a sorti son premier modèle, la Google Pixel Tablet qui tourne sous Pixel Experience, à l’instar de ses smartphones Google Pixel.

Les points forts de la Google Pixel Tablet

Un bon écran pour la consommation de contenus

Une interface fluide avec Pixel Experience

La qualité audio grâce au dock

Au lieu de 719 euros, la Google Pixel Tablet (256 Go – avec dock) est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros sur Amazon.

