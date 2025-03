Voici l’ultime TOP 10 des offres Tech encore valables lors des ventes flash d’Amazon

C’est le dernier jour des ventes flash de printemps d’Amazon, soit votre dernière chance de faire de bonnes affaires. Nous avons regroupé pour vous les 10 meilleures offres Tech à saisir pour la fin de l’évènement.

Les Ventes Flash de Printemps d’Amazon ont commencé officiellement le 25 mars 2025 et se terminent ce 31 mars. Un événement commercial qui n’est pas uniquement dédié à ses membres payants, et qui regroupe les meilleurs produits Tech du moment avec des prix plus attractifs. Pour la fin de l’évènement, nous avons sélectionné les 10 meilleures offres à saisir, selon nous.

Le TOP 10 des meilleures offres des ventes flash de printemps d’Amazon

TCL 65PF650

Si les grands téléviseurs 4K de 65 pouces affichent bien souvent des prix très élevés, il est encore possible de tomber sur des offres alléchantes, y compris sur ce genre de diagonale. La preuve avec ce TV TCL 65PF650 pendant les ventes flash.

Pourquoi le TCL 65PF650 est un bon TV ?

Pour sa grande dalle 4K de 65 pouces

Sa compatibilité 4K HDR10, Dolby Vision et Atmos

Son interface Fire OS et son catalogue d’applications

Proposé au départ à 649 euros, puis réduit à 599 euros, le téléviseur TCL 65PF650 s’affiche désormais à 465 euros sur le site d’Amazon. On trouve aussi le modèle de 55 pouces à 359 euros.

LG OLED55B4

La série B4 de LG représente l’entrée de gamme des TV OLED, mais malgré son statut, n’a pas à rougir face à ses consœurs. Le modèle OLED55B4, qui nous intéresse ici, embarque par exemple une belle dalle OLED, un taux de rafraîchissement de 100 Hz ou encore des ports HDMI 2.1. Un beau programme, dont on peut en ce moment profiter à moins de 900 euros.

LG OLED55B4 // Source : Frandroid

Les atouts du TV LG OLED55B4

Une dalle OLED 4K de 55 pouces + 100 Hz

Une compatibilité avec les formats HDR10, HLG et Dolby Vision

Des ports HDMI 2.1 compatibles VRR, ALLM, G-Sync et FreeSync

Avec un prix barré à 999 euros, le téléviseur LG OLED55B4 se négocie aujourd’hui en promotion à 899 euros sur Amazon.

Microsoft Surface Pro

Les Surfaces de Microsoft sont des appareils hybrides à mi-chemin entre une tablette et un PC portable. La dernière en date est la Microsoft Surface Pro 11, un appareil nomade et puissant sous puce Qualcomm qui voit sont prix passer de 1 649 euros à 999 euros pendant les Ventes Flash de Printemps d’Amazon.

Ce qu’il y a dans la Microsoft Surface Pro 11

Un CPU Snapdragon X Elite

Un écran OLED de 13 pouces

Votre assistant IA Copilot+ d’intégré

Au lieu de 1 649 euros, la Microsoft Surface Pro 11 (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros sur Amazon. On trouve aussi le modèle avec 1 To de stockage à 1 149 euros au lieu de 1 899 euros, toujours sur Amazon.

Xgimi Halo+

Les picoprojecteurs sont légers, performants et tout aussi capables de proposer des images bien nettes sur des grandes surfaces d’affichage. C’est notamment le cas du Xgimi Halo+, un modèle sous Google TV et doté d’une batterie, que l’on trouve à moins de 700 euros.

Les points clés du Xgimi Halo+

Un picoprojecteur de 1,6 kg

Des images projetées en Full HD jusqu’à 200 pouces

Une batterie intégrée

Google TV

Initialement affiché à 799 euros, le vidéoprojecteur Xgimi Halo+ est aujourd’hui disponible en promotion à 679 euros sur Amazon.

Le modèle avec Android TV à la place de Google TV est quant à lui disponible à 559 euros au lieu de 699 euros.

OnePlus Nord 4

Le Nord 4 de OnePlus jouit d’une fiche technique qui tient la route, surtout dans la version qui nous intéresse (16 Go de RAM + 512 Go), mais profite surtout d’une longévité logicielle alléchante, avec une promesse de 6 ans de mises à jour. Un appareil à l’excellent rapport qualité/prix qui devient encore plus intéressant sur Amazon grâce à une réduction de 28%.

Les principales qualités du OnePlus Nord 4

Un Snapdragon 7+ Gen 3 couplé à 16 Go de RAM

Un écran OLED de 1,5K de 6,75 pouces

Six ans de support logiciel

Au lieu de 599 euros, le OnePlus Nord 4 est aujourd’hui disponible en promotion à 429 euros sur Amazon dans sa version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Asus TUF Gaming F15 (RTX 4070)

Si vous avez envie de renouveler votre équipement gaming pour enfin jouer dans de meilleures conditions. Celles et ceux qui sont en quête de parties fluides et sans saccades pourront par exemple se diriger vers l’Asus TUF Gaming F15, un laptop véloce et bien configuré avec 760 euros de remise.

Les 3 bonnes raisons de craquer pour l’Asus TUF Gaming F15

Un grand écran Full HD rafraîchi à 144 Hz

La puissance de la Nvidia RTX 4070

Une bonne config : i7-12700H + 16 Go RAM + 512 Go SSD

De base à 1 799 euros, puis réduit à 1 179 euros, l’Asus TUF Gaming F15 se négocie actuellement en promotion à 1 039,99 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy A26

À peine lancé, déjà en promotion ! L’un des dernier-nés du milieu de gamme de Samsung, le Galaxy A26, avec son design séduisant et sa fiche technique équilibrée, est déjà en promotion à l’occasion des Ventes Flash de Printemps d’Amazon.

Le Samsung Galaxy A26 en résumé

Un design sobre et élégant, aux allures d’appareil premium

Un écran Super AMOLED de 6,5 pouces Full HD+

Une mémoire extensible via microSD

Au lieu de 319 euros, le Samsung Galaxy A26 est aujourd’hui disponible en promotion à 299 euros sur Amazon.

Lenovo Tab M9

Avec la Lenovo Tab M9, vous avez une tablette qui, de base, est déjà bien abordable et convient à un usage familial. Elle a été lancée à 179 euros et pendant les quelques jours de ventes flash de printemps sur Amazon, elle tombe sous les 100 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Lenovo Tab M9

Une autonomie annoncée à 13 h

Des dimensions compactes

Elle est équipée de deux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos

Alors qu’elle était lancée à 179 euros en mars 2023, elle a naturellement baissé de prix et revient, pendant les ventes flash de printemps Amazon, à son prix le plus bas, c’est-à-dire 99 euros.

Nothing CMF Buds Pro 2

La dernière génération des écouteurs sans fil pas chers de Nothing, les CMF Buds Pro 2, proposent une réduction de bruit active, un son de qualité et une excellente batterie tout en étant abordable. D’autant qu’avec les Ventes Flash de Printemps d’Amazon, ils deviennent encore plus intéressants, passant de 59 euros à seulement 44 euros.

Quels sont les avantages des Nothing CMF Buds Pro 2 ?

Une réduction de bruit active efficace

La technologie LDAC

Une bonne autonomie

Au lieu de 59 euros, les Nothing CMF Buds Pro 2 sont aujourd’hui disponibles en promotion à 44 euros sur Amazon.

On trouve également la version la plus abordable, les CMF Buds, en promotion à 24 euros au lieu de 39 euros sur Amazon.

Xiaomi Mi Portable Air Pump 2

C’est un appareil qui ne paye pas de mine et qui pourtant est très pratique : le compresseur à air électrique Xiaomi Mi Portable Air Pump 2. Il peut vous sauver une sortie, un trajet si jamais vous avez un pneu à plat. C’est un appareil compact qui se glisse facilement dans un sac ou un coffre et même s’il est un peu lourd, il rend de fiers services.

La Xiaomi Mi Portable Air Pump 2, c’est quoi ?

L’affichage en bar ou en psi

Le gonflage s’arrête automatiquement

La petite lampe incluse, bien pratique pour un usage de nuit

La pompe électrique Xiaomi Mi Portable Air Pump 2 est un produit que vous retrouvez à 37,99 euros sur Amazon pendant les ventes flash de printemps, au lieu de 59,99 euros.

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle édition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se déroule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.