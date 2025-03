Les 9 offres immanquables Apple pour le dernier des ventes Flash Amazon

Envie d’un iPhone 16, de la dernière montre connectée d’Apple ou d’un MacBook ? Amazon vous donne l’occasion de vous procurer ces produits pour moins cher que d’habitude pendant ses Ventes Flash de Printemps.

Si un produit de la marque à la Pomme vous fait de l’œil depuis un moment, les Ventes Flash de Printemps d’Amazon pourraient bien vous donner envie de craquer ! Jusqu’au 31 mars prochain, les promotions pleuvent sur le site Amazon et la marque Apple n’est évidemment pas épargnée. En voici une sélection :

Les meilleures offres Apple durant les ventes flash d’Amazon

Apple MacBook Air 13 M4

Ça y est, le MacBook Air M4 est officiel ! Ce n’est pas une révolution qui va tout chambouler, mais plutôt une mise à jour, solide et bienvenue pour celles et ceux qui voulaient un MacBook Air. Il bénéficie d’une petite ristourne de 5 % à la fin des ventes flash Amazon.

Les atouts du MacBook Air 13 M4

Des finitions sublimes avec son joli coloris bleu ciel

La puissance de la puce M4

Le rapport qualité-prix

De base à 1 199 euros, le MacBook Air 14 M4 est actuellement en promotion à 1 142 euros sur Amazon.

iPhone 16 Pro

Performances élevées, qualité photo et vidéo, iOS 18 très complet et riche en options… L’iPhone 16 Pro bénéficié d’une foule d’améliorations par rapport à son prédécesseur. Ce modèle vaut réellement le détour, d’autant plus qu’en ce moment, on a droit à une petite ristourne de 10 % lors des ventes flash.

Les atouts principaux de l’iPhone 16 Pro

Une belle dalle OLED de 6,3 pouces

Des performances exceptionnelles avec la puce A18 Pro

La personnalisation poussée offerte par iOS 18 (et Apple Intelligence arrive bientôt !)

Lancé à 1 229 euros, l’iPhone 16 Pro (128 Go) est aujourd’hui affiché à 1 121 euros chez Amazon.

Apple Watch Series 10

L’Apple Watch Series 10, dernier fleuron d’Apple dans le domaine des montres connectées, fait actuellement l’objet d’une belle promotion sur Amazon. ECG, apnée du sommeil, rythme cardiaque, sommeil… vous avez accès à un tas de données.

L’Apple Watch Series 10 propose…

Un boitier non seulement plus grand, mais aussi plus fin

Une autonomie qui fait un pas en avant, et la charge est plus rapide

Les nouvelles apps Signes Vitaux, charge d’entrainement et détection d’apnée du sommeil.

De base à 449 euros habituellement, l’Apple Watch Series 10 (version 42 mm, uniquement Bluetooth) est remisé à 399 euros sur Amazon.

Apple Watch SE (2ᵉ génération)

Si votre budget est plus restreint, vous pouvez vous tourner vers la Watch SE d’Apple. Il s’agit de la solution la plus abordable d’Apple côté wearable et qui regroupe les fonctionnalités essentielles.

Pourquoi choisir l’Apple Watch SE (2ᵉ génération)

Une autonomie de deux jours

La petite couronne latérale qui facilite la navigation

Le suivi GPS est largement au-dessus de la moyenne

Lancée à 299 euros, puis réduit à 249 euros, l’Apple Watch SE (2e génération) est actuellement en promotion à 229 euros sur Amazon.

AirPods 4 (avec ANC)

Les AirPods 4 signent le retour des fameux écouteurs ouverts d’Apple. Ils sont dotés d’une fonction de réduction de bruit active plutôt convaincante. Nous leur avons d’ailleurs attribué la note de 9/10 à notre test, c’est pour dire à quel point ils sont excellents.

Les 3 bonnes raisons de craquer pour les AirPods 4 d’Apple

Un bon confort de port

De bonnes performances acoustiques

L’ANC est efficace pour des écouteurs ouverts

Disponible à sa sortie à 199 euros, les AirPods 4 avec réduction de bruit active d’Apple sont en ce moment remisés à 177 euros sur Amazon. La version sans ANC est aussi en promotion et passent à 129 euros au lieu de 149 euros.

MacBook Air M2

Le MacBook Air s’est vu accueillir au sein de ses entrailles la très performante puce M4. Les laptop d’Apple ont une tendance à très bien prendre de l’âge en gardant des performances de hautes volées, c’est donc toujours un bon investissement de se trouver vers les anciens modèles, comme celui de la puce M2 qui coûte moins de 900 euros aujourd’hui.

Le MacBook Air 13 M2 en bref

Une dalle Liquid Retina 13,6 pouces

La puce M2, toujours aussi véloce

16 Go de RAM & 256 Go en SSD

Au lieu de 1 199 euros, le MacBook Air M2 est aujourd’hui disponible en promotion à 899 euros sur Amazon.

iPad 10 (2022)

L’iPad 10 lancé en 2022 reste encore aujourd’hui une bonne tablette familiale, qui a surtout le net avantage d’être bien plus accessible que les autres références signées Apple. On la retrouve aujourd’hui à un super prix.

Pourquoi on recommande l’iPad 10 (2022) ?

Pour son écran bien calibré

Pour son design soigné

Pour iPadOS, toujours aussi pratique

Lancé à 589 euros, puis réduit à 439 euros, l’iPad 10 (2022) avec 64 Go de stockage est actuellement affiché à 349 euros chez Amazon.

iPhone 15

L’iPhone 15 n’est certes pas le modèle le plus récent d’Apple, mais plus d’un an après sa sortie, il reste un très bon smartphone que l’on conseille sans problème, surtout qu’il est compatible avec Apple Intelligence.

Les points forts de l’iPhone 15

Une dalle lumineuse de 6,1 pouces

Un capteur photo principal efficace

Un port USB-C, bien plus pratique

Lancé à 969 euros, l’iPhone 15 est aujourd’hui disponible en promotion à 738 euros sur Amazon.

iPhone 16

Avec l’arrivée du bouton action, et d’un nouveau bouton « Camera Control », l’iPhone 16 est un peu plus intéressant que son prédécesseur. Il devrait convaincre les personnes ayant un iPhone 11 ou 12 souhaitant renouveler leur appareil, d’autant plus maintenant qu’il est en promotion.

Pourquoi passer à l’iPhone 16 ?

Le tout nouveau bouton Camera Control dédié à la photo/vidéo

Un écran lumineux q

La puce A18 performante

De base à 969 euros, l’iPhone 16 peut vous revenir à 871 euros chez Amazon.

