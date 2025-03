Pour le dernier jour des ventes flash, Amazon fait perdre 30 % à la Google Pixel Tablet (256 Go) avec son dock

LancĂ©e il y a deux ans, la Google Pixel Tablet est une tablette qui peut aussi se transformer en Google Nest Hub grâce Ă son dock de charge bien utile. Si elle vous intĂ©resse, sachez qu’en ce dernier jour des ventes flash de printemps d’Amazon, le site l’affiche Ă 499 euros au lieu de 719 euros.

Pixel Experience toujours aussi agrĂ©able Ă utiliser, fonction d’IA Circle to Seach bien pratique, dock dotĂ© d’une enceinte qui dĂ©livre un très bon son… Deux ans après sa sortie, la Google Pixel Tablet n’a pas mal vieilli, mais son prix de base est, lui, encore beaucoup trop Ă©levĂ©. Mais pour le dernier jour de ses ventes flash de printemps, Amazon a eu la bonne idĂ©e de proposer une rĂ©duction de ce prix de 31 %.

La Google Pixel Tablet, c’est quoi ?

Un bel Ă©cran de 11 pouces pour la consommation de contenus

La Pixel Experience au centre de l’appareil

Un dock muni d’une enceinte

D’abord affichĂ©e Ă 719 euros, la Google Pixel Tablet (256 Go), avec son dock, est aujourd’hui disponible en promotion Ă 499 euros sur Amazon. On trouve Ă©galement la version sans dock en promotion Ă 399 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Google Pixel Tablet. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un dock bien pensé

La Google Pixel Tablet est une tablette enrobĂ©e d’une coque en plastique qui reste agrĂ©able sous les doigts avec son revĂŞtement lisse et ses tranches arrondies. Dommage tout de mĂŞme que le capteur d’empreinte au niveau du bouton de verrouillage soit si près du coin et lĂ©gèrement en pente vers l’arrière de la tablette, ce qui le rend difficile Ă atteindre… Au niveau de son poids, la Pixel Tablet n’est pas un poids plume avec ses 500 g. On la laissera donc sagement posĂ©e sur son dock de recharge, qui est bien fourni ici.

Ce dock n’est pas uniquement une station de recharge (qui fait gagner 10 % de batterie en 15 minutes Ă la tablette, d’ailleurs) : elle est aussi et surtout dotĂ©e d’une enceinte, qui dĂ©livre un son que l’on a jugĂ© très bon. Cette enceinte amène notamment un bon lot de basses. Ainsi aimantĂ©e Ă la tablette, cette station permet aussi de transformer cette dernière en console domotique, comme un Echo Show d’Amazon ou un Google Nest Hub. Ce dock propose Ă©galement une inclinaison idĂ©ale pour regarder un film ou mĂŞme jouer grâce au Xbox Game Pass, par exemple.

Une Pixel Experience toujours aussi agréable

Cette Google Pixel Tablet intègre par ailleurs une dalle LCD de 11 pouces qui offre des couleurs vibrantes et des contrastes suffisamment marquĂ©s. En revanche, les reflets sont assez nombreux et la luminositĂ© un peu trop basse. La fluiditĂ© de 60 Hz est de son cĂ´tĂ© suffisante, mais ce sont les animations de la Pixel Experience qui permettent d’oublier ce taux peu Ă©levĂ©. Il s’agit tout simplement de l’une des meilleures interfaces sur le marchĂ©, qui promet une excellente fluiditĂ© des animations ainsi qu’un bon niveau de personnalisation.

De nombreuses fonctionnalitĂ©s propres aux Pixel sont aussi disponibles, Ă l’image de l’Unblur, qui rattrape le flou sur une ancienne photo. N’oublions pas non plus la fonction d’IA Circle to Search, qui permet d’effectuer une recherche Google simplement en entourant une zone de l’écran du bout du doigt. CĂ´tĂ© performances, la Pixel Tablet renferme une puce Google Tensor Core G2, qui minimise les ralentissements et la chauffe. Mais attention : en jeu, les graphismes ne pourront pas ĂŞtre montĂ©s au maximum, au risque de subir quelques chutes de framerate.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet de la Google Pixel Tablet.

Ă€ lire aussi :

Quelles sont les meilleures tablettes tactiles ? Nos recommandations en 2025

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle Ă©dition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se dĂ©roule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps

Abonnez-vous Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.