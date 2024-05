Pourquoi la Google Pixel Tablet devient plus intelligente en baissant son prix

La fonction d’IA Circle to Search de Google est déployée sur toutes les Pixel Tablet via un nouveau feature drop de Google.

Avec la discrétion qui le caractérise, Google vient d’apporter la fonction Circle to Search à sa tablette hybride. Jusqu’alors, Circle to Search n’était disponible sur Pixel Tablet qu’à ses utilisateurs qui y avaient installé la bêta d’Android 15.

Une première fonction IA pour la Pixel Tablet

Après les Pixel 8 et Pixel 8 Pro en janvier, puis les Pixel 7 et Pixel 7 Pro en mars, c’est au tour de la tablette de Google de profiter de cette fonctionnalité d’intelligence artificielle.

Avec elle, on peut entourer une zone de l’écran du bout du doigt, une sorte de prise au lasso d’un espace, pour effectuer une recherche Google à partir des éléments affichés. Une chaussure sur une photo, il suffit de l’entourer pour avoir un résultat correspondant au modèle affiché, par exemple. On a un Google Lens plus performant et accessible plus rapidement partout.

Aussi appelée Entourer pour chercher, il s’agit du premier jalon d’intelligence artificielle chez Google. D’ailleurs, chez Samsung, c’est la seule de son écosystème Galaxy AI qui est portée sur les Galaxy S21 via leur dernière mise à jour.

Présenté il y a quelques jours, le



possède également le Circle to Search parmi ses fonctions d’intelligence artificielle. C’est le premier smartphone à moins de 600 euros à proposer une trousse d’outils IA.

La Pixel Tablet baisse son prix

Consécutivement à son annonce, Google a indiqué baisser le prix de sa Pixel Tablet. Lancée à 679 euros en 2023, elle passe aujourd’hui à 499 euros. Attention, il y a un subterfuge. Ce nouveau tarif ne comprend que la tablette et pas sa base. Pour l’avoir en pack, il faut ajouter 100 euros. La baisse réelle est de 80 euros. Se pose alors la question de l’intérêt d’une Pixel Tablet sans dock. Cette hybridation mi-tablette, mi-console domotique est tout ce qui fait son sel.

Si elle n’est plus qu’une tablette, elle aura encore plus de mal à se démarquer de la concurrence. Parce que son matériel reste tout de même assez sommaire avec un Tensor G2, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. C’est la même configuration qu’un Pixel 7 qui n’était déjà pas très véloce. Rien pour la différencier des tablettes Samsung ou Apple.