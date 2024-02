« Entourez pour chercher » : utiliser Google n’a jamais été aussi simple que sur les Pixel 8 et Galaxy S24

Une nouvelle façon de rechercher sur Google débarque sur les Pixel 8 et les Samsung Galaxy S24. L'idée : « entourez pour rechercher ». Peu importe l'application sur laquelle vous êtes, vous pouvez entourer du texte ou une image pour en savoir plus avec Google.

Et si c’était la prochaine manière de rechercher sur Internet ? Imaginez, vous voyez un super bob sur Instagram et vous voudriez le même. Pour le trouver sur Internet, vous avez la bonne idée de prendre une capture d’écran de la publication et de l’importer dans Google Lens. Désormais, sur les Pixel 8 et les Galaxy S24, plus besoin de faire cela : entourez simplement le bob et trouvez-le en vente. C’est en tout cas la promesse que Google fait avec sa fonctionnalité « Circle to Search ».

Un geste pour démarrer une recherche Google

C’est le nouveau concept lancé par Google, comme le décrit son billet de blog. L’idée est de pouvoir démarrer une recherche Google depuis n’importe quelle application à l’aide d’un simple geste. Entourer, surligner, griffonner ou tapoter : tous permettent d’utiliser Circle to Search.

Source : Google Source : Google Source : Google Source : Google

Parmi les usages imaginés, il y a l’exemple du bob mentionné en introduction. Pour déclencher Circle to Search, il faut appuyer longuement sur le bouton d’accueil de votre smartphone ou sur la barre de navigation, puis encercler les articles qui vous intéressent ou griffonner dessus. Là, Google va chercher pour vous à identifier cet article et à le retrouver en ligne. Il est possible de compléter la recherche avec du texte : c’est ce qu’on appelle la recherche multimodale, disponible depuis un certain temps sur l’application Google. Le champ de texte peut permettre de poser une question à Google en rapport avec l’image sélectionnée. Par exemple, si vous tombez sur un plat qui vous fait saliver, vous pouvez le sélectionner et demander à Google : « Comment le cuisiner chez soi ? » afin d’avoir la recette et de ne pas tomber sur des restaurants qui le proposent.

Cela fonctionne avec les produits physiques, mais aussi avec les paysages, si jamais vous avez aperçu une destination de voyage qui vous fait rêver. Pour rechercher un mot ou une expression, même méthode : appuyer longuement sur le bouton d’accueil ou sur la barre de navigation, puis surlignez le texte. Ce texte peut même être présent dans une vidéo, et sélectionné même s’il n’est pas habituellement copiable. Pour quitter une recherche et revenir sur l’application ouverte à la base, il suffit de faire glisser du haut vers le bas la fenêtre Google qui s’était ouverte.

Une fonctionnalité Google réservée aux Pixel 8 et au Galaxy S24

La fonctionnalité est d’ores et déjà disponibles sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ainsi que sur les Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra.

Cette disponibilité sur les derniers smartphones de Samsung est un pas de plus vers la collaboration entre Google et le fabricant de smartphones. Les fonctionnalités Galaxy AI qui sont arrivées sur ces mêmes modèles ont pour certaines été développées en collaboration avec Google. Par ailleurs, cela augure que Circle to Search ne sera pas une exclusivité sur les Pixel et que la fonctionnalité pourrait arriver à l’avenir sur d’autres appareils Android.