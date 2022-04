Google dévoile une évolution majeure du moteur de recherche

Les grandes évolutions du moteur de recherche Google sont devenues rares. Le géant est habituellement plutôt dans l'ajustement. Cette fois, c'est une nouvelle façon de faire ses recherches que Google dévoile.

Depuis sa création, Google s’est imposé comme le moteur de recherche par défaut de l’énorme majorité des internautes dans le monde. D’abord textuelle, cette recherche a évolué avec d’autres modalités : faire une recherche par la voix avec Google Assistant, ou en image avec Google Lens. Très régulièrement, la firme fait aussi évoluer ses algorithmes pour essayer de rendre le moteur toujours plus pertinent dans ses réponses.

Rares sont toutefois ces moments où Google propose une évolution majeure de son moteur avec de nouvelles modalités. La firme va cette fois encore plus loin avec un nouveau mode de recherche multimodale, très prometteur.

Allier la recherche par image et par texte

Google annonce donc une nouvelle façon de faire des recherches à travers l’application Google sur Android et iOS. Elle permet désormais par Google Lens de faire une recherche basée sur une photo, ça on connaissait déjà, puis de lui ajouter du texte pour préciser son idée. Google donne l’idée d’une photo d’une robe, dont on aimerait trouver des modèles similaires sur internet. Puis la recherche se précise en ajoutant la couleur « verte ».

Le moteur peut alors associer les deux critères et chercher un modèle semblable à la robe photographiée, mais en vert. Évidemment, l’exemple est ici relativement simple et permet de facilement comprendre le genre de recherche que va permettre Google, mais on peut imaginer la complexité de la tâche pour comprendre la requête. Google donne d’autres exemples : ajouter « table » à la photo d’un salon pour chercher spécifiquement le modèle de la table, ou « conseil de soin » avec une photo de plante d’intérieur pour obtenir des recommandations.

Pour réaliser ces tâches d’association d’idées plutôt complexe, Google annonce mettre à contribution ses derniers algorithmes d’IA. La firme en a notamment besoin pour comprendre le contexte et le langage naturel employés par les utilisateurs.

Pour le moment, ce nouveau mode de recherche est limité à l’anglais et aux États-Unis. Google indique aussi qu’il s’agit d’une beta.

