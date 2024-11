L’équivalent d’AirDrop sur Windows et Android devient encore plus simple à utiliser

Disponible depuis plusieurs mois, la fonctionnalité Quick Share de Windows s’étend désormais à tous les PC sous Windows 11, y compris ceux dotés d’un processeur ARM.

Source : Unsplash

En février dernier, Google et Samsung ont annoncé fusionner leurs propres solutions de partage de fichiers afin de créer Quick Share. De quoi en faire l’équivalent d’AirDrop dans l’écosystème Windows/Android.

Cependant, depuis son lancement, Quick Share faisait face à une limitation de poids : la fonction était réservée aux PC tournant sous un processeur Intel ou AMD uniquement, avec une architecture x86.

Finalement, comme le souligne le site 9to5mac, Google a décidé d’étendre cette fonctionnalité pour la proposer également aux PC dotés d’un processeur ARM, à l’instar des modèles tournant sous une puce Snapdragon de Qualcomm.

Quick Share compatible avec tous les PC Windows

Sur la version anglaise de la page dédiée à la fonctionnalité Quick Share, Google précise désormais :

Pour les ordinateurs Windows tournant au moins sous une version 64 bits de Windows 10. Quick Share est désormais disponible sur les appareils ARM tournant au moins sous Windows 11.

La version francophone de la page n’a cependant pas encore été modifiée, ce qui ne saurait tarder. Elle indique toujours que « les appareils ARM ne sont pas compatibles ».

Néanmoins, contrairement aux PC sous puces Intel ou AMD, ceux équipés d’un processeur Qualcomm devront nécessairement embarquer Windows 11 afin de profiter de Quick Share.

Pour rappel, Quick Share vous permet de partager facilement des fichiers entre un ordinateur et un smartphone Android. Il est par ailleurs possible d’aller plus loin en utilisant la solution dédiée de Microsoft, l’application Mobile Connecté.