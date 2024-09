Intel lève officiellement le voile sur son architecture Lunar Lake, sa nouvelle architecture de processeurs pour PC portables attendue pour la fin du mois. Autonomie, performances, IA : les promesses sont nombreuses, notamment face à Qualcomm.

Intel

Cette rentrée est l’occasion d’un double lancement pour Intel qui va sortir coup sur coup deux nouvelles architectures de processeurs. Si on attend Arrow Lake pour octobre, la 15ème génération de processeurs pour PC de bureau, Intel fait sa rentrée avec Lunar Lake.

Cette nouvelle architecture pour PC portables fins et autonomes vise à repousser les limites de l’efficacité énergétique en x86, mais aussi des performances en hausse au niveau des cœurs, du GPU et évidemment, de l’IA.

Priorité sur l’efficacité énergétique de nos PC

Qualcomm a frappé un grand coup en marquant le grand retour de l’architecture ARM sur Windows. Intel promet ici jusqu’à 50% de consommation en moins sur tout le package de la puce par rapport à Meteor Lake.

Intel

Intel s’attaque directement à la puce Snapdragon X Elite de Qualcomm avec une consommation annoncée comme légèrement inférieure pour des performances en hausse de 7% en utilisation bureautique. Ici, Intel n’offre aucune autre comparaison à Qualcomm sur d’autres cas d’usage, comme le surf sur internet ou le streaming vidéo.

Intel

C’est évidemment sur la promesse de l’autonomie qu’Intel place toutes ses billes. En utilisation classique bureautique, le constructeur promet jusqu’à 20 heures d’autonomie et prés de 14h avec la version Core Ultra 9, dépassant à chaque fois les puces Qualcomm et AMD concurrentes. Des valeurs qu’il nous faudra bien sûr tester par nous même.

Les cœurs les plus rapides du marché

On connait Intel, très friand des effets d’annonce à chacun de ses lancements. Ici, le constructeur affirme que ses cœurs Performance sont les plus rapides du marché pour les ultra portables. Ces cœurs Lion Cove, qui peuvent turbo jusqu’à 5,1 GHz sur les SKU les plus haut de gamme, annoncent jusqu’à 14% d’instructions par cycle (IPC) supplémentaires par rapport à Meteor Lake (68% pour les cœurs performants).

Intel

Des améliorations sont aussi à trouver au niveau de la latence mémoire (-40% par rapport à Meteor Lake) et des performances globales par threads qui peuvent tripler selon les workloads par rapport à la génération précédente.

Un nouvel iGPU en attendant la vraie révolution

Le GPU n’est pas en reste avec la nouvelle itération de son architecture Xe2. Intel annonce ici des gains de performances pouvant aller jusqu’à 30%. Le constructeur se permet de tacler ici la puce graphique du Snapdragon X Elite qui n’avait pas franchement convaincue à sa sortie : Intel est compatible avec davantage de jeux et avec une fréquence d’images parfois doublée.

Intel

Intel évoque aussi le XeSS, son algorithme d’upscaling et de reconstruction d’image qui va bénéficier de nouvelles unités XMX matérielles (similaires aux Tensor Cores des GeForce RTX). Ici, les gains annoncés varient de 30 à 60% selon les jeux.

Intel

Enfin, les performances en ray tracing seraient 30% supérieures alors que l’iGPU supporte désormais totalement l’API DirectX 12 Ultimate de Microsoft.

Intel devient enfin compatible Copilot+

Avec son nouveau NPU (unité de calcul neuronal) promettant jusqu’à 48 TOPS (Trillions of Operations per Second), les processeurs Intel peuvent enfin s’inviter dans les PC Copilot+. La firme annonce jusqu’à 120 TOPS pour l’ensemble de la plateforme, en incluant le CPU et le GPU.

En toute logique, Intel montre ici des benchmarks légèrement supérieurs à Qualcomm qui a lancé officiellement la première vague des PC IA Copilot en juin dernier. Qu’il s’agisse d’inférence ou de génération d’images, notamment via le GPU, les performances IA de Lunar Lake sont elles aussi prometteuses.

Lancement en septembre dans plus de 80 PC portables

Cette nouvelle génération de puces Intel Core Ultra 200V se lance officiellement le 24 septembre prochain dans de nombreux PC portables chez Acer, Lenovo, Asus, Dell, Samsung, HP ou encore MSI.

Intel

Neuf déclinaisons seront à dispositions des partenaires avec un nombre de cœurs/threads toujours identique, mais des différences à trouver au niveau des fréquences d’horloge, de la mémoire cache, du GPU ou encore des performances IA.